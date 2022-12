[東亜産業]

抜群の吸いごたえ×爽快フレーバー 究極のニコチンゼロ誕生



Future Technology株式会社※2(本社:鹿児島県出水市)は、加熱式ノンニコチンスティック新製品「The Third IZUMI(ザサード イズミ)」を2022年12月20日(火)より九州エリアのファミリーマート(一部店舗および、沖縄県を除く)約1,500店で販売いたします。

※1 Future Technology調べ(2022年12月) ※2 株式会社東亜産業のグループ会社





健康意識の広がりや健康増進法改正などにより人気の加熱式たばこ。紙巻たばこに比べ、イヤな臭いがせず、灰も出ないのが特徴ですが、ニコチンが含まれているため、健康への影響は否定できません。そんな中、たばこ葉の代わりに茶葉を加熱することでニコチンを排除したノンニコチンたばこに注目が集まっています。中でも“第3のたばこ” The Thirdは発売以来、リフレッシュしたい方や臭いに敏感な方などから多くの支持を集めてきました。そしてこのたび、吸いごたえや満足感、使いやすさをさらに向上させた新製品「The Third IZUMI」を発売いたします。



製品名:ノンニコチンスティック「The Third IZUMI」20本入 1箱440円(税込)

九州エリアのファミリーマート(一部店舗および、沖縄県を除く)では、ブラック・メンソール(一番左)とエメラルド・ミント(左から2番目)の2フレーバーを販売(2022年12月時点)。本品はタバコではありません。20歳未満の方への販売はいたしません。



POINT 1. 日本初! 誘導加熱式デバイス対応のノンニコチンスティック



The Third IZUMIは、独自技術により加熱ブレードがない誘導加熱式デバイスに対応。金属の誘熱体をスティックに内蔵することで、ブレードがなくても内側からの加熱が可能になりました。これにより茶葉本来の深みある味わいを楽しむことができ、使用後の後始末も簡単。クリーンで快適な使い心地を実現しています。







POINT 2. 九州エリアのファミリーマート(一部店舗および、沖縄県を除く)で販売開始





2022年12月20日(火)より、九州エリアのファミリーマート(一部店舗および、沖縄県を除く)で「ブラック・メンソール」と「エメラルド・ミント」の2フレーバーを販売開始。そのほか、AmazonやYahoo!ショッピングなどのECモール、The Thirdオンラインストアでも取扱いを予定しています











POINT 3. 吸いごたえと爽快感にこだわった4銘柄が新登場!





ブラックメンソール:カプセルからハードメンソールが溢れ出す極限の切れ味

エメラルドミント:清涼感あるミントが詰まったスッキリした味わい

リッチレギュラー:濃厚バニラカプセルがアクセントの新定番フレーバー

ブライトブルーベリー:甘酸っぱいブルーベリーとメンソールの絶妙ハーモニー



上記4銘柄のほかにも、今後、製品ラインアップを拡充予定です。





POINT 4. フレーバーカプセル搭載で吸いごたえMAX!



「ノンニコチンは(たばこに比べ)物足りない」という声に応え、フィルター部分にフレーバーカプセルを搭載しました。カプセルをプチッ!と潰せば、中からフレグランスオイルが溢れ出し、吸いごたえアップやフレーバーの変化が実感できます。カプセル製造は、厳しい品質管理基準が徹底されている日本国内の工場で行われており、オイルは日本で認められた食品添加物を使用しています。





POINT 5. 国内自社工場で製造。安心・安全をお約束します



The Third IZUMIは、Future Technologyの本社、鹿児島県出水市の「出水工場」で製造されおり、IZUMIの名はその地が由来となっています。同工場は食品の安全を確保するための国際的な衛生管理手法HACCPを取得するなど、衛生面のさらなる強化に努め、出水から全国に安心・安全をお届けしています。









【The Third公式HP/SNS】

オンラインストア:https://the3rdfree.com/

Twitter:@officialthe3rd1

Instagram:@the.third_official



【会社概要】

会社名:Future Technology株式会社

(株式会社東亜産業のグループ会社)

本社:〒899-0501 鹿児島県出水市野田町上名6504

東京支社:〒101-0021 東京都千代田区外神田1-8-13

代表取締役:深井昭匡

資本金:1000万円

https://futuretechnology.jp/



