~開始から1ヶ月で約500名が達成!相席屋・AISEKIYA2ON2・The Public stand・THE SINGLEの4業態を訪れて豪華商品がゲットできるチャンス!~



株式会社セクションエイト(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:安田 隆之、以下セクションエイト)はセクションエイトが運営する相席屋・AISEKIYA2ON2・The Public stand・THE SINGLEの4業態回遊デジタルスタンプラリーイベントの開催をお知らせいたします。





■4業態回遊!デジタルスタンプラリーイベント





クリスマス、大晦日、お正月と、楽しいイベントが続く年末年始。「恋人がいなくて寂しい」と思う人は少なくありません。そこでセクションエイトは積極的に行動したいと考える女性のみなさまへ向けて、相席屋・AISEKIYA2ON2・The Public stand・THE SINGLEの4業態を回遊すると先着1,000名に総額10,000,000円がもらえるイベントを12/31まで実施しています。



先着1000名限定の本イベントは、11/1にスタートしてから12/8までの対象店舗の女性総来店数は37,139名、そのうちスタンプ獲得数は9.5%の3,518個となっており、対象店舗の女性総来店数のうち約10名に1名が本イベントに参加して、これをきっかけにさまざまな業態に来店しています。



また、開始から1ヶ月ほどで約500名の方が相席屋・AISEKIYA2ON2・The Public stand・THE SINGLEの4業態の回遊達成するなど大好評となっており、また多くの参加者が4業態の回遊のうち2店舗目、3店舗目に突入しているため、イベント終了の12/31までの残り20日待たずして1,000名に到達する可能があります。



各業態の新規来店者数が2022年10月対比で約115%増加、AISEKIYA 2ON2に関しては約130%増加となっており、本イベントをきっかけに初めての業態を訪れて楽しんでいただいている傾向にあります。



回遊マイページ:https://app.raund.net/section-8/

実施期間:2022年11月1日~12月31日

商品引換期限:2023年1月31日迄



【参加方法】

1.スポットを確認して、相席屋・AISEKIYA2ON2・The Public stand・THE SINGLEの4業態の各店舗へ行き、QRコードを読み込んで「デジタルスタンプラリーを始める」をタップして、ニックネームとパスワードを入力。スタンプラリーを始めましょう!

2.スポットに行ったらサイト内のホームでスタンプ獲得店舗をタップ。スタンプGETボタンを押すとスタンプが獲得できます。

3.相席屋・AISEKIYA2ON2・The Public stand・THE SINGLEの4業態全店のQRコードを読み込んで4つのスタンプをゲットしてください。



【開催店舗】

相席屋 歌舞伎町店

相席屋 渋谷店

相席屋 恵比寿店

相席屋 上野店

AISEKIYA 横浜西口店

AISEKIYA 2ON2 新宿東口店

The Public stand 歌舞伎町店

The Public stand 渋谷店

The Public stand 恵比寿本店

The Public stand 上野店

The Public stand 横浜西口店

The Public stand 町田店

The Public stand 大宮東口店

The Public stand 銀座コリドー店

The Public stand 池袋西口ロマンス通り店

THE SINGLE 新宿靖国通り店

THE SINGLE 池袋東口店

THE SINGLE 恵比寿店

THE SINGLE銀座コリドー街店



※各店での利用条件を達成されましたらスタッフまでお声かけください。

※パブリックスタンド各店舗はお手洗いにQRコードが設置されております。

※各店舗ご利用条件

相席屋:120分の相席利用

AISEKIYA2ON2:60分の店舗利用

The Public stand:60分の店舗ご利用

THE SINGLE:3相席の利用



賞品:スタンプ4つ獲得で「クオカードPAY デジタルギフト10,000円分プレゼント」



■相席LABO所長坂本より

相席業態と言ってもここ最近はいろんな形が増えてきました。

相席屋には男女問わず交友関係を増やしたいなどといったライトな出会いを求めている人もいますが、一方でTHE SINGEのように“結婚”を前提に出会いを求めている人が多い業態もあります。



しかし、共通して言えるのは、目的は多少異なっても何かしらの出会いを求めていることに変わりはないということです。



自分に合う業態で出会いを探すだけでなく、それに加えて普段は訪れない店舗を訪問することでこれまでと違った出会いに巡り合う可能性もあります。

中には初対面は苦手だけど友人の紹介なら…と言ったようなタイプの人も少なくないように、人にはそれぞれ合う合わないがあります。



それぞれが自分に一番合っている環境(出会いの場)を探すという意味でも、他の業態に行くきっかけがなかった方もこのイベントを機にさまざまなスタイルの出会いの場に訪れることによって新たな恋愛のチャンスがたくさん転がっているかもしれません。



■所長プロフィール





坂本 志於里(さかもと しおり)

1991年11月23日生まれ。大学卒業後は旅行会社に入社し、学生の教育旅行を担当。恋愛相談が生徒から好評で、翌年前代未聞の添乗員指名をもらい社内をざわつかせる。その後は大手、スタートアップ問わず複数社で広報を担当。現在は持ち前のフットワークで広げた人脈とマッチング力を活かして広報、人事、コンテンツ制作、そして合コンの幹事をこなす。恋愛でも仕事でも人を繋げるのが好きなことから一部では「歩くマッチングアプリ」と呼ばれており、SNSの投稿がきっかけで相席屋や某マッチングアプリの企画作りにも携わっている。現在の訪問ヶ国数は47ヶ国。1ヶ月間でカップル5組を誕生させた実績の持ち主。



■相席LABOとは

2019年に”'恋愛総合データバンク”「相席屋LABO」は「相席居酒屋」という新しいジャンルを確立した業界のパイオニアとして発足いたしました。そして今回、「相席屋LABO」から「相席LABO」として、出会いや恋愛に関するさまざまなデータと定期的に行っている未婚男女へのヒアリングやさまざまな相席業態の調査を通じて恋愛・婚活・出会いのリサーチを行っております。そして出会いプロデュースのエキスパートである相席屋の現場スタッフや相席LABO所長の坂本からのコメントを通じて、数字では見えないインサイトについても解き明かし、発信しています。



■相席屋について

友達や恋人作りの場として好評の「相席屋」は、外食産業の革命児として“初めての方と相席になる”という今までにない新業態の居酒屋です。2014年3月の赤羽店のオープンを皮切りに、現在までで全国約50店舗を展開。開業から現在までの累計マッチング数は、約566万マッチング(2020年2月現在)知らない人と相席になることで新たな出会いや発見、また友達作りや恋人作り、たくさんの人との出会いの幅を広げられるのが大きな特長です。(※入店時、男女とも公的身分証をご掲示いただきます)

[相席屋は株式会社セクションエイトの登録商標です。]



■AISEKIYA2ON2について

相席屋を長年運営してきたセクションエイトだからこそご提案できる新スタイルの“相席屋”であり、たくさんのお客様にご利用頂く中で頂いたお声を余すこと無く転化したのがこの「AISEKIYA 2ON2(あいせきや にたいに)」です。業歴が長い相席屋でのお客様からのご意見を元にし、徹底的にネガティブ・マイナス要素を排除した、全く新しい”アイセキ”を提供するお店です。



■The Public stand(パブリックスタンド・パブスタ)について

https://www.public-stand.com/

セクションエイトが運営するスタンディングバーで、業界では珍しい「飲み放題」と「出入り自由」 のシステムを採用し、さらに時間に制限を無くすことで誰でも気軽に通え、大学生から社会人まで幅広い年代が多く訪れるパブリック空間を実現しました。プロのデザイナーが監修するゴージャスな内装でカジュアルに会話やゲーム、スポーツ観戦などを時間無制限飲み放題と併せて楽しめます。2017年1月にThe Public stand 恵比寿店を開業し、多くの方のニーズと支持を受け、2022年11月現在では、系列ブランド(シーシャハウス、カラオケハンドレッド)を含む全国21店舗を運営しています。

※パブスタとは?https://www.public-stand.com/whatispubsta/



■THE SINGLEについて

セクションエイトは出会いの創出を目指す「相席屋」を全国展開してまいりましたが、おひとりでも気軽に、安心して相席屋をご利用いただけるのが「THE SINGLE」です。



近年、おひとり様を楽しむシングル消費が増加し、ソロ活経験者は86.4%(*)にも上ります。「THE SINGLE」は、こうしたソロ活需要にも応えられるよう、より真剣な出会いを求める人々に向けた1対1での相席を提供します。完全会員制、全席個室で、2人きりの特別な時間を、安心してお楽しみいただける空間をご用意しました。

(*)出典:https://www.excite.co.jp/news/article/E1341404898238/



会社概要

会社名:株式会社セクションエイト(SECTION EIGHT CO.,LTD)

所在地:〒150-0012 東京都渋谷区広尾5-8-11 Barbizon22 3階

主な事業内容:飲食店の経営・企画・コンサルティング、 フランチャイズ事業、イベント企画プロデュース

設立日:2008年6月20日

資本金 :1,000万円

代表者:代表取締役社長 安田 隆之

HP:https://section-8.jp/



