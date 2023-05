[奥伊吹観光株式会社]











【日本が世界に誇る改造文化“ワークススタイル”を発信「リバティーウォーク」主催の「”ドリフトだヨ全員集合” LB DRIFT GRANDPRIX 第5回 全日本連絡通路 in 奥伊吹モーターパーク」を5月7日(日)に「奥伊吹モーターパーク」にて開催!!】

日本が世界に誇る改造文化“ワークススタイル”を世界に発信し続ける「LibertyWalk」(リバティーウォーク)が主催する「ドリフトイベント」を開催。

5月7日(日)に「”ドリフトだヨ全員集合” LB DRIFT GRANDPRIX 第5回 全日本連絡通路 in 奥伊吹モーターパーク」が開催され、イベントには国内トップレベルのドライバイー(ギャラクシー横井(横井昌志)、川畑真人、斎藤大吾、日比野哲也、田中省己、濱田清文)が参加して、奥伊吹モーターパークの名物コースの一つ「奥伊吹連絡通路」でスーパードリフトバトルを繰り広げます。





【クルマ系の人気YouTube「たぬぐっチャンネル」の谷口敦史ら豪華MC陣も参戦!】

会場を盛り上げてくれるMC陣は谷口敦史(たぬぐっチャンネル)ら豪華MC陣も参戦!



「たぬぐっチャンネル」 公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCr17WjWGQLduK6D6QL0Ha7w



「”ドリフトだヨ全員集合” LB DRIFT GRANDPRIX 第5回 全日本連絡通路 in 奥伊吹モーターパーク」

開催概要

開 催 日:2023年5月7日(日) ※雨天決行

開催時間:9:00~16:00

場 所:奥伊吹モーターパーク 連絡通路(滋賀県米原市甲津原530)

主 催:Liberty Walk(リバティーウォーク)

出展者ブース:20社

展示車輌エントリー:130台



内 容:日本が世界に誇る改造文化“ワークススタイル”を世界に発信し続ける「LibertyWalk」(リバティーウォーク)が主催する「ドリフトイベント」。国内トップレベルのドリフトドライバーが参加、「奥伊吹モーターパーク」の名物コース「奥伊吹連絡通路」でスーパードリフトバトル。リバティーウォークのカスタムスーパーカー130台も展示。





予定タイムスケジュール

9:00~▶︎ドライバーズミーティング、競技説明、ドライバー紹介、開会宣言

9:30~12:00▶︎予選単走

12:00~13:00▶︎選手物販及びサイン会

13:00~13:30▶︎予選通過者発表

13:30~15:00▶︎ドリフトパフォーマンス及び予選通過者による追走

15:00~15:30▶︎表彰式

15:30▶︎各関係者挨拶

16:00▶︎閉場



前売り入場券:2,000円(当日券2,500円)



観覧席券

VIP席 前売り観覧席券:4,500円(当日券5,000円)

S席 前売り観覧席券:3,500円(当日券4,000円)

一般席 前売り観覧席券:3,000円(当日券3,500円)

駐車場:1,000円



チケットぴあ(セブンイレブン、ファミリーマート) チケットぴあWEBサイトでも販売。

【 Pコード 650-125 】

https://t.pia.jp/pia/event/event.do?eventCd=2308432



詳細HP:「イベント」公式サイト https://evechan.net/lb-drift-grandprix2023/

「Liberty Walk」公式サイト https://libertywalk.co.jp/



2022年開催時の様子 YouTube動画









【「LibertyWalk」(リバティーウォーク)】

日本の改造文化“ワークススタイル”をランボルギーニやフェラーリ、日産GT-Rなどのスーパースポーツカーに取り入れたカスタムデザインで世界的な人気を誇る「Liberty Walk(リバティーウォーク)」。













【奥伊吹モーターパーク】

「関西最大級」規模の奥伊吹スキー場が夏季事業として、車やバイク、ドリフト、ジムカーナの愛好者に向けて、駐車場を走行会場とした「奥伊吹モーターパーク」を運営。

駐車場は全10ヵ所。2700台収容。

2010年9月に奥伊吹モーターパークの第4駐車場(12,000平米)にて「JAF公認」を取得。

京滋地区唯一の「JAF公認」コース。

「JAFスピード行事競技コース」としてJAFの公式戦を年間数回開催している。

2017年5月から第4駐車場を「日本初」となるオールナイトの常設走行会場としてオープン。

車両を中心とした「研究開発、企業研修、CM撮影」の会場としても利用されている。



夏のスキー場のゲレンデの活用も合わせて、熱気球の搭乗体験や音楽イベント等の開催も行っている。



【施設概要】

施 設 名 奥伊吹モーターパーク

運営会社 奥伊吹観光株式会社

住 所 滋賀県米原市甲津原奥伊吹

電 話 0749-59-0322



【奥伊吹モーターパーク&イベント会場】

https://www.okuibuki.co.jp/green/



【グランスノー奥伊吹】

https://www.okuibuki.co.jp/



