4/1(土)よりスタート



ロレッタなどのヘアケアブランドを多数展開する株式会社b-ex(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:福井敏浩)は、台湾発ゼロカーボンビューティーブランド「O’right(オーライト)」を 4月1日(土)から2週間の予定でMIYASHITA PARK(東京都渋谷区)のEQUALAND SHIBUYAに出店します。







「お肌から環境までやさしい処方開発」を徹底したO’rightのシャンプーやトリートメント、トゥースペーストをラインアップ。この機会に是非お立ち寄りください。



■O’right(オーライト)MIYASHITA PARK 期間限定出店

期間:2023年4月1日(土)~2週間を予定

場所:RAYARD MIYASHITA PARK SOUTH 3F EQUALAND SHIBUYA

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6丁目20−10

営業時間:午前11時~午後9時

※MIYASHITA PARKの詳細については以下をご確認ください。

https://mitsui-shopping-park.com/urban/miyashita/



■取り扱い製品

●シャンプー(カフェイン シャンプー、グリーンティ シャンプー)

●トリートメント(カフェイン ヘアトリートメント、ゴールデンローズ カラーケア ヘアトリートメント)

●トゥースペースト(オーライト No.ゼロトゥースペースト)



O’right(オーライト)POP UP SHOP(MIYASHITA PARK)

<お客様お問合せ窓口>TEL : 03-6757-7767



■O‘right(オーライト)について



2001年に設立された台湾の美容メーカーです。“グリーン革命”(よりよい未来のために世界を変えること) を企業ミッションとし、原料、設計、生産、運送、消費からリサイクルにいたる細部にまで環境配慮を徹底。廃棄された野菜や果物から抽出したデンプンを原料にした100%生分解性がある“Tree in the bottle”を打ち出すなど、“グリーン革命”につながる“グリーンイノベーション”を継続的、かつ徹底的に行っています。2011年には世界初のゼロカーボンシャンプーを発表するなど、環境保全について世界的にリードする企業であることから、2021年のCOP26、2022年のCOP27に参加しています。b-exは2021年に資本業務提携し、全国の取り扱いサロンや直営店、オンラインショップでシャンプーやトリートメントなどのヘアケア製品を中心に販売しています。

https://oright-jp.com/



【会社概要】

株式会社b-ex(ビーエックス)は、ヘアコスメブランド「Loretta (ロレッタ) 」やヘアカラーブランド「THROW(スロウ) 」を展開するヘアケアの総合メーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品及び、コンシューマー向け製品の製造・販売を行っております。

2015年に佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎えて策定した「人生に、新しい美の体験を」という企業理念のもと、社名を「株式会社ビューティーエクスペリエンス」へ、さらに2021年にその略称である「株式会社b-ex」へ変更。また同年には、台湾のゼロカーボンビューティーブランドOʼright社と資本業務提携し、持続可能な社会の実現に向けて邁進しています。b-exは、美容師とお客様に寄り添った製品提供と経営の柱の一つであるSDGsを推進する「アジアNo.1プロフェッショナル&クリーンビューティー*企業グループ」を目指しています。

*クリーンビューティー:人や環境に配慮して開発された美容製品のこと



会社名:株式会社b-ex (ヨミ:ビーエックス)

代表取締役社長:福井 敏浩

本社所在地:〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業:1975年10月

資本金:1億3,333万円

従業員数:140人 (2022年12月現在)

事業内容:化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ:https://www.b-ex.inc/



