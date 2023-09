[株式会社じげん]

出店ブランド数は過去最高の40社以上!同イベントでしか出会えない限定ブランドや、豪華来場特典もご用意



株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾丈、東証プライム:3679、以下じげん)が運営するフランチャイズ情報比較サイト「フランチャイズ比較.net」(https://www.fc-hikaku.net/) は、2023年10月20日(金)にアクロス福岡 イベントホールにて、有力フランチャイズ・専門家が一堂に集結する「フランチャイズ比較フェアin福岡」を開催いたしますことを、この度お知らせいたします。







「フランチャイズ比較.net」は、開業・副業を検討中の方の「知らない」「見つからない」「わからない」を解決する、サービス開始18年目のフランチャイズ・代理店の情報比較サイトです。自分の希望する開業条件に合わせて募集案件を比較検討でき、フランチャイズ・代理店の一括資料請求サービスも提供しています。フランチャイズ・代理店と新しい働き方を見つけたい方のマッチングをサポートし、年間200名以上の独立・開業を実現しています。

「フランチャイズ比較.net」が主催する、有力フランチャイズ・専門家が一同に集結する「フランチャイズ比較フェアin福岡」。昨年好評につき、今年も開催が決定いたしました。今年度は過去最高となる40以上のブランドが出展を予定しており、出店社全体の約半数が、同イベントでしか出会えない限定ブランドになります。多数の優良フランチャイズや専門家と直接話しをできたり、一日で数多くの企業を効率的に比較検討できる非常に貴重な機会となっておりますので、お近くの方は是非お立ち寄りください。



■「フランチャイズ比較フェアin福岡」とは

・過去出展社数累計65ブランド以上、来場者数累計10万人以上を誇る、フランチャイズの祭典

・買取・リサイクル、飲食、IT・通信、結婚相談所、不動産など、今年度は過去最高の40以上のブランドが出展予定

・オフラインでフランチャイズ本部担当者とコミュニケーションが取れるため、最新の業界動向や、独立・開業に役に立つ有益な情報など、WEB・パンフレットには載っていないリアルな情報収集が可能

・本部選びから資金調達まで、フランチャイズにまつわるあらゆるお悩みを専門家に相談可能



<来場特典>

1.事前予約の上来場された方には、Amazonギフト券やQUOカードPayなど、選べるデジタルギフト500円分をプレゼント(※)

2.さらに、当日5社ブース訪問した方にはハズレなしの抽選券をプレゼント(※)。事前予約特典に加えて、当日登壇する古川氏の書籍や、1000円分QUOカードをGETのチャンスです

A賞:『フランチャイズ投資入門』(50冊)

B賞:QUOカード1000円(10枚)

C賞:QUOカード500円(40枚)



同イベントは12月21日(木)に名古屋でも開催を予定しております。「フランチャイズ比較.net」は、フェアを通じて、開業・副業を検討中の方やフランチャイズ制度を利用し独立開業をしたい方の、理想の独立・開業の実現をサポートしてまいります。



■「フランチャイズ比較フェアin福岡」 開催概要

日程:2022年10月20日(金)11:00~17:00

場所:アクロス福岡 イベントホール(福岡県福岡市中央区天神1丁目1-1)

参加費:無料

事前予約URL:https://www.fc-hikaku.net/entryfair/185/step

イベントページURL:https://www.fc-hikaku.net/event/185

主催:フランチャイズ比較.net(株式会社じげん)



■フランチャイズ比較ネット概要



「フランチャイズ比較.net」は、開業・副業を検討中の方の「知らない」「見つからない」「分からない」を解決する、サービス開始18年目のフランチャイズ・代理店の情報比較サイトです。開業資金額や地域、自分の理想の働き方に合わせて募集案件を比較検討でき、フランチャイズ・代理店の一括資料請求サービスも提供しています。また、ブランドの特長、開業資金や収益モデル、ロイヤリティーなどの基本情報を紹介するほか、フランチャイズ・代理店担当者によるオリジナル解説動画や現役オーナーへの開業後の働き方インタビューなど、フランチャイズ本部選びに役立つ様々な情報をお届けします。フランチャイズ・代理店と新しい働き方を見つけたい方のマッチングをサポートし、年間200名以上の開業を実現しています。

※サービスはコチラ https://www.fc-hikaku.net/



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2023年3月31日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。



