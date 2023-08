[フォーシーズンズ ジャパンコレクション]

日本の最高級抹茶を楽しむ贅沢な旅へ



フォーシーズンズホテル丸の内 東京(Four Seasons Hotel Tokyo at Marunouchi/東京都千代田区、総支配人ジェンス・ワイシック)では、東京の街並みと新幹線を一望できるパリのビストロを思わせる「MAISON MARUNOUCHI (メゾン マルノウチ)」にて、抹茶ブランドSAYURIとのコラボレーションによる「めっちゃ抹茶!アフターヌーンティー」を2023年9月1日より提供いたします。







東京の中心にある、明るく広々とした居心地の良い「MAISON MARUNOUCHI (メゾン マルノウチ) 」で、SAYURIとのコラボレーションをお楽しみください。抹茶は日本の緑茶の中でも特別な存在として、日本の文化に深く根付いており、古代から伝わる茶道や、茶の湯などの儀式にも使われてきました。抹茶の奥深い味わいと豊かな歴史は、日本の伝統と職人技の象徴として尊ばれています。今回のコラボレーションでは、アフタヌーンティー、シグネチャーミルフィーユ、カクテルとさまざなシーンでお楽しみいただけるオリジナルメニューをご用意いたしました。



めっちゃ抹茶!アフターヌーンティー





SAYURI抹茶の独特の風味と特徴を生かしたメニューは、お客様を抹茶の神聖な世界を楽しむ旅へとお連れします。

SAYURIは、日本国内の高品質な茶農家や有機茶農家との取引を通じて、伝統と現代性を兼ね備えた優れた日本製品を世界に紹介しています。抹茶の豊かな歴史と絶妙な味わいを体験しながら、日常の美しさを感じて頂けます。今回のアフターヌーンティの為に、京都・静岡・鹿児島の最高級のSAYURI抹茶が選ばれました。それぞれの特徴と風味を生かして作られたスイーツコレクションが、お客様を抹茶の神聖な世界への異なる旅へとお連れします。



・京都産の抹茶(Wabi Sabi Organic Matcha)からは、ライスランブル、抹茶のクリームを包み込んだピンク求肥と、黒豆ミルク寒天、抹茶の寒天、白あんを使用した抹茶ラテ水ようかんなど、伝統的なスイーツが表現されています。

・静岡産の抹茶(All Natural Matcha)からは、クラッシックをテーマに抹茶フレーバーのビスキュイ、和三盆マスカルポーネクリーム、チョコレートコーティングが調和したティラミスと、抹茶のガナッシュとクリスピーメレンゲ、シャンティリークリームが対照的なテクスチャーを持つ抹茶モンブランをご用意。

・鹿児島産の抹茶(Everyday Organic Matcha)からは、抹茶ガナッシュ、小豆ペーストの完璧なバランスが楽しめるマカロン、抹茶と柑橘の香りで夏の恵みを祝福する抹茶柚子スコーンをモダンに仕上げています。



総料理長 ダニエルによる夏の喜びを感じさせる洗練された軽食もご一緒にお楽しみいただけます。フルーツトマトのガスパチョ、蟹のタピオカとマンゴーのせ、サーモンフィッシュケーキ ガランガルマヨ添え。定番のフライドチキンとマルノウチソーセージロールもご用意しています。



【スイーツ5種】







[抹茶モンブラン]SAYURIのAll Natural Matcha(静岡産)を使用した抹茶のガナッシュとクリスピーメレンゲ、マロンコンフィ、マロンクリーム、シャンティクリーム

[抹茶ラテ水ようかん]黒豆ミルク寒天、SAYURIのWabi Sabi Organic Matcha(京都産)を使用した抹茶の寒天と白あん

[求肥]ピンク求肥、ライスランブル、SAYURIのWabi Sabi Organic Matcha(京都産)を使用した抹茶のクリーム

[抹茶和三盆ティラミス]SAYURI静岡抹茶 フレーバーのビスキュイ、和三盆マスカルポーネクリーム、チョコレートコーティング

[抹茶小豆マカロン]マカロンシェル、SAYURIのEveryday Organic Matcha(鹿児島産)を使用した抹茶のガナッシュ、小豆ペースト



■ 提供期間: 2023年9月1日(金)から2023年9月30日(土)

■ 時間: 11:30~L.O.16:30

■ 料金: 平日7,600円 / 週末8,800円(消費税・サービス料込み)

■ お問い合わせ・ご予約: 03-5222-5880

■提供場所:東京都千代田区丸の内1-11-1 パシフィックセンチュリープレイス丸の内 フォーシーズンズ

ホテル丸の内 東京

Millefeuille 「SAYURI」 Matcha & Chestnuts / 「SAYURI」抹茶と栗のミルフィーユ







エグゼクティブ・シェフ、ダニエル・カルバートのシグネチャーであるさくさく生地が人気のミルフィーユ。

9月からの季節のミルフィーユは、「SAYURI」抹茶と栗のミルフィーユ。「SAYURI」が静岡の茶農家と共につくるAll Natural Matchaを使用した軽くなめらかな抹茶クリームと濃厚な栗のディプロマットクリームを交互に絞り、メレンゲをのせたクラシックなスタイルをキャラメリゼしたパイ生地にてお楽しみいただきます。



■販売期間:2023 年 9 月 1 日(金)から 2023 年 9 月 30 日(土)

■時間:イートイン 11:30~22:00 (L.O 21:30)

■価格:イートイン 3,000 円

■テイクアウェイ 7,000 円

■https://bit.ly/30qLx9G

*お引き取りの前日午後 8 時までにご予約ください

「SAYURI」抹茶オリジナルカクテル







バーでご提供するのは、「SAYURI」コラボレーション抹茶カクテルです。



「Ceremonial Spritz (セレモニアル・スプリッツ)」:左

セレモニアル・スプリッツは、イタリアのアペリティーボと日本の茶道が融合した特別なカクテルです。苦味のあるオレンジ、香り高いハーブ、そしてほんのりとした甘さが絶妙に調和した、活気に満ちた味わいを持っています。このカクテルは。統一と共有の賛美を象徴し、日本とイタリアの文化を結びつける架け橋となっています。セレモニアル・スプリッツで

乾杯し、真のグローバルフュージョンの素晴らしさをご堪能ください。



「Matcha Lemonade (抹茶レモネード)」:右

暑さがまだ続く日本の9月に、爽やかなコラボレーションをお届けいたします。伝統的な抹茶と爽やかなレモネードが融合

し、外国人のお客様に、涼しさと活力を感じていただきながら日本の文化を楽しんでいただくことができます。異文化の懸

け橋となるこのユニークなドリンクは人気があり、観光客の方々にも思い出に残る体験を提供しています。日本の文化と爽

快な味わいをお楽しみください。





=====================================================

ホテル問い合わせ・ご予約:

03-5222-7222 (ホテル代表)

https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/

=====================================================

*本プレスリリースに記載の総額は本体価格に消費税と15%のサービスチャージが含まれております。

*ご提供内容や時間は予告なく変更になる場合はございます。

*写真はイメージです





SAYURIの各地の抹茶





SAYURI は、選び抜かれた日本の有機茶農家と共に、一貫してサステナブルで高品質な商品作りを追求し、日本茶の魅力を世界に届けるブランド。伝統と現代性を併せ持つSAYURI の抹茶は、豊かな歴史や奥深い味わいを、日々の生活に取り入れる新しい抹茶の楽しみ方を提案しています。そして、今回のコラボレーションの為に、京都・静岡・鹿児島産の最高級品を取り揃えるSAYURIの抹茶が選ばれました。

・京都(宇治)宇治川地域の気候は、お茶の栽培に理想的です。明恵上人がここを選んで苗を植えたことから、長い宇治茶の歴史が始まりました。

・静岡 日本最大の緑茶産地。最高品質の緑茶と、世界で最も人気のある緑茶を提供しています。

・鹿児島 温暖な気候と豊かで新鮮な肥沃な土壌を誇る鹿児島は、日本でも有数のお茶の産地です。いまや日本を代表するお茶の産地です。



MAISON MARUNOUCHI(メゾン マルノウチ)









MAISON MARUNOUCHI(メゾン マルノウチ)「MAISON MARUNOUCHI (メゾン マルノウチ)」は、「セカンドハウス」にいるかのような、暖かく親しみに満ちた雰囲気のフレンチビストロです。ミシュランガイドに掲載されたSEZANNEを率いる総料理長ダニエル・カルバートによる、シンプルかつ洗練されたビストロ料理をお楽しみいただけます。活気に満ちた東京駅の眺めを背景に、人気のアフタヌーンティーはもちろん、朝食からナイトキャップまで、多彩なメニューをご堪能ください。



営業時間

■朝食:06:30~11:00(L.O. 10:30)

■ランチ:11:30~ (L.O. 16:15)

■アフタヌーンティー:11:30~ (L.O. 16:30)

■ディナー:17:00 ~22:00 (L.O 21:30)

■定休日:無休

■電話番号:03-5222-5880

https://www.fourseasons.com/jp/tokyo/dining/restaurants/maison-marunouchi/





総料理長 ダニエル・カルバート







イングランド南東部の小さな町から、ロンドン、パリ、ニューヨーク、香港の著名人が集まるレストランへと着実に夢を実現してきたダニエル。ニューヨークの「Per Se(パ・セ)」、パリの「Epicure at Le Bristol(ホテル ルブリストル パリのメインダイニング)」それぞれミシュラン3つ星レストランで、スーシェフ(副料理長)として腕を磨きます。世界有数の美食都市で経験を積んできたダニエルは、異なる文化に対して偏見のない、そして様々な素材を積極的に取り扱うことができる、オープンマインドなシェフです。



ダニエル・カルバートのプロフィール

https://press.fourseasons.com/tokyo/hotel-team/daniel-calvert-2.html



エグゼクティブペストリーシェフ パトリック・ティボー







17年以上にわたり高級製菓の世界に身を置くパトリックが手掛けるスイーツは、複雑でありながら、一口ごとにさまざまな味わい、香り、食感が繰り広げられる“the architecture of taste (味の構築)”をベースとしたユニークなアプローチによって生み出されています。スイスのパティスリーでキャリアをスタートし、その後10年以上にわたってフランスおよび日本のPierre Herme Parisで活躍。パトリックは、フォーシーズンズホテル丸の内東京にて、日本ならではの”kawaii(可愛い)”美的感性を洗練させ、四季折々のメニューを展開しています。



パトリック・ティボーのプロフィール

https://press.fourseasons.com/tokyo/hotel-team/patrick-thibaud-2.html





フォーシーズンズホテル丸の内 東京





フォーシーズンズホテル丸の内東京についてフォーシーズンズホテル丸の内 東京についてフォーシーズンズホテル丸の内 東京は、2002年10月に全57室のスモールラグジュアリーホテルとして東京駅八重洲南口徒歩3分という好立地にて開業しました。9つのスイートを含む57の客室は、床から天井までの大きな窓から自然光がたっぷり注ぎ込む、明るく開放的な空間です。東京駅を一望する7階の2つのレストラン「SEZANNE 」と「MAISON MARUNOUCHI」では、日本各地の旬の食材を使い、総料理長ダニエル・カルバートによる緻密にして軽やかな料理を創り出します。またバーラウンジでは個性的なカクテルやシャンパン、カナッペや軽食をお楽しみいただけます。さらに24時間利用可能なフィットネスジム、ラジウム含有ミネラル 温泉を完備したスパ、セミナーやパーティーなど多目的にご利用いただけるプライベートルームなど、充実の設備を整えております。スモールラグジュアリーな都会の隠れ家で、フォーシーズンズ独自のフレンドリー且つきめ細かいサービスでお客様をお迎えいたします。



URL:http://www.fourseasons.com/jp/tokyo/

公式インスタグラム : https://www.instagram.com/fstokyo/



