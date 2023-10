[富士スピードウェイ株式会社]

S耐秋フェス!!秋のスーパー耐久はレースもグルメもスーパーだ!!









富士スピードウェイは、11月11日(土)、12日(日)に、ENEOSスーパー耐久シリーズ 2023 SUPPORTED BY BRIDGESTONE 第7戦 S耐ファイナル 富士4時間レース with フジニック フェス.を開催します。

「S耐秋フェス」と題された当イベントでは、いよいよ大詰めを迎え、シリーズチャンピオンが決定するスーパー耐久(S耐)最終戦に加え、ファミリーや幅広いお客様に楽しんでいただけるイベントとして、「肉」をテーマにした食フェス『フジニック フェスティバル Powered by水素』を開催。さらに、レーシングカーのパーツやチームウェア、チューニングパーツなど、クルマ関係のショップ、レーシングチーム、メーカー等が多数出展する『スーパー ガレージセール』を併催いたします。



観戦券は、大人4,800円、小人1,100円。チケット1枚につき、当日場内の飲食テナントで使用できる1,000円分のミールクーポン(お食事券)が付くお得なチケットとなります。さらに今回はより多くのファミリーにお楽しみいただくため、超お得な「家族割チケット」の販売も行います。



各種チケットは、10月12 日(木)午前10時より、全国のローソン、ミニストップの店頭端末およびローチケ、FSWオンラインチケットにて順次販売を開始します。



ぜひ富士スピードウェイの2023シーズンを締めくくる当イベントに仲間やファミリーと一緒にお楽しみください!



■S耐秋フェス公式サイト:https://www.fsw.tv/motorsports/racing/2023stai7/index.html

■チケット情報:https://www.fsw.tv/motorsports/ticket/07/2023-stai-rd7.html



シリーズ最終戦!チャンピオンも決定するまさに頂上決戦!水素カローラの挑戦にも注目!

S耐は市販車をベースとしたレーシングカーで競われるアジア最高峰のツーリングカー耐久レース。近年では水素カローラやカーボンニュートラル燃料マシンで参戦するメーカーも多く、S耐を通じて未来の市販車へフィードバックされる技術開発にも注目が集まっています。そんな各メーカーの開発マシンや、排気量・駆動方式でクラス分けされたレーシングカー総勢50台以上が一堂に介して、4時間の耐久レースを戦います。さらに今大会は、シリーズ最終戦となるため、チャンピオンをかけた熱いレースが繰り広げられます!





■スーパー耐久公式サイト:https://supertaikyu.com/



“フォーリンデブはっしー”プロデュースの肉イベント

「フジニック フェスティバル Powered by水素」

グルメエンターテイナーとして知られるフォーリンデブはっしーが全面プロデュースした肉イベント『フジニック フェスティバルPowered by水素』には、「リブロースステーキ」「中津からあげ」「ハラミステーキ」「牛タン串」「焼き小籠包」「炙りチャーシュー丼」「ケバブ」「窯焼きハンバーグ」「ご当地餃子」「角煮マン」「新潟タレカツ」など、全国から多彩な肉料理が集結します!

また、当イベントは、水素から発電された電気で運営されるカーボンニュートラルな食フェスとなります。

ミールクーポン(お食事券)を活用して、お好きな肉メニューを食べ比べするなど、食欲の秋をご満喫ください。



■フォーリンデブはっしー

グルメエンターテイナー。本名は橋本陽。お肉博士とお米ソムリエの資格を持ち、今までに全国1万軒以上を食べ歩く、Instagramのフォロワー数は28万人超えの人気。食で日本を元気にしたいという想いから、総務省の地域力創造アドバイザー、農林水産省の国産食材アンバサダー、横浜中華街のグルメ大使などにも就任。Japan Mobility Showでもグルメ総合プロデューサーを4期連続で務める。TBS「ラヴィット!」では本気肉調査隊としてレギュラー出演中。

■フォーリンデブはっしー公式SNS:

X (https://twitter.com/fallindebu)

Instagram (https://www.instagram.com/fallindebu/)



イベント名称:「フジニック フェスティバル Powered by 水素」

開催期間:11月11日(土)、12日(日)9時~17時

開催場所:富士スピードウェイ イベント広場

入場料:スーパー耐久最終戦のチケットが必要となります。





あのレーシングチームのお宝アイテムや掘り出し物も大放出!?「スーパーガレージセール」

スーパー耐久やSUPER GTに参戦しているチームやチューニングメーカーなどが幅広く出店する『スーパーガレージセール』。

レーシングカーのパーツやチームウェアからマフラー、ホイール、ブレーキと言った、チューニングパーツまで、たくさん掘り出し物に出会えるかも!?また、富士スピードウェイのオフィシャルグッズも大放出します!



イベント名称:スーパーガレージセール

開催期間:11月11日(土)、12日(日)9時~17時(予定)

開催場所:富士スピードウェイ イベント広場

入場料:スーパー耐久最終戦のチケットが必要となります。



■スーパーガレージセール出店者募集中!

現在、スーパーガレージセールに出店頂ける企業様を募集しております。

商品販売やプロモーションなど、各企業様の出店をお待ちしています。

問い合わせ先:富士スピードウェイ(株) PJ推進課 担当:青木、瀧本

TEL:0550-78-2790





「超お得な家族割」でS耐秋フェスをファミリーで楽しもう!

今回のS耐秋フェスでは、ファミリーのみなさまに気軽にお楽しみいただくために、「観戦券」+「駐車券」+「ミールクーポン」がセットになった超お得なチケットをご用意しました。例えば「ファミリー得々MAX」を家族4名でご利用いただいた場合、ミールクーポンが4,000円分ついてくるので、実質お一人様1,475円でお楽しみいただけます!来場人数に合わせて、S耐秋フェスを存分に遊び尽くそう!





※参考:通常の観戦券は、大人4,800円、小人1,100円、駐車券1,500円(各日)

※大人のみは対象外です。お子様(15歳以下)といっしょにご来場される方のみが対象となるチケットです。

なお来場時は全員ご一緒に入場する必要があります。

その他、ピットウォークパスやパドックパスなどの販売も併せて行います。



■チケットの詳細:https://www.fsw.tv/motorsports/ticket/07/2023-stai-rd7.html







土曜日から日曜はキャンプでS耐秋フェスを満喫しよう!

レース開催期間の11/11(土)から12(日)にかけては、サーキット場内でテントが張れて、キャンプ泊でレース観戦を楽しめます!一部の指定エリア外であれば、空いている芝生スペースなどにテントを張ることできます。晴天の場合は富士山を見ながらの キャンプが楽しめ、土曜日夜はバーベキューなどで秋キャンを満喫いただけます。テントから観戦するもよし、拠点にしてグランドスタンドで観戦するもよし、レース観戦とアウトドアのコラボレーションを是非ご堪能ください。





レース前にドライバーのサイン会や、レーシングカーなどを間近に見学できるピットウォーク!!

ピットレーンでドライバーのサインや、レーシングカーなどを間近に見学・撮影できるモータースポーツ定番のスペシャルコンテンツです!







■ピットウォーク

開催日時:11月11日(土) 、12日(日)

■料金: 前売券:2,000円、当日券:2,500円

※16歳以上対象、15歳以下無料(保護者同伴でご参加ください)

■前売券引換、当日券販売:イベント広場チケットカウンター







■開催概要

[大会名称]

ENEOS スーパー耐久シリーズ 2023 SUPPORTED BY BRIDGESTONE 第7戦

S耐ファイナル 富士4時間レース with フジニックフェス.



[開催場所]

富士スピードウェイ



[開催日]

2023年11月11日(土)予選 / 11月12日(日)決勝



[主催]

富士スピードウェイ株式会社 / FISCOクラブ(FISCO-C)



[公認]

一般社団法人 日本自動車連盟(JAF)



[認定]

スーパー耐久機構(STO) /トヨタカーズ・レース・アソシエイション(T.R.A.)/

DOモータースポーツアソシエーション(DMA)



[後援]

静岡県小山町/御殿場市/裾野市/公益社団法人 静岡県観光協会/小山町観光協会/

一般社団法人 御殿場市観光協会/一般社団法人 裾野市観光協会/静岡朝日放送



■同日開催レース

TOYOTA GAZOO Racing Yaris Cup 2023 東日本シリーズ 第7戦

2023 富士チャンピオンレースシリーズ ロードスターカップ 第4戦



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/12-18:16)