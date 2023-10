[株式会社ジョンブル]





Collection, curated by JOHNBULL.

A a result of our thorough research and study of military garments.



TOP KHAKI(トップ カーキ)とは、JOHNBULL が開発する、ミリタリーに特化したブランド。

ミリタリーアイテムの佇まい、オーバーサイズシルエットの雰囲気をそのままに、今着たいミリタリーにアレンジ。



古着の雰囲気を最大限に出すために、本物を解体・研究してのプロダクトです。

説明書の無いモノづくりで、説明不用のミリタリーを提案していきます。





<LOOKBOOK>

URL:https://www.privatelabo.jp/contents/lookbook/top-khaki/





TOP KHAKI 2023 秋冬コレクション







JACKET lot.TK233L01 ¥20,900 tax in https://www.privatelabo.jp/item/74437583.html



JACKET lot.TK233L03/¥38,500 tax in https://www.privatelabo.jp/item/74437585.html

JACKET lot.TK233L02/¥24,200 tax in https://www.privatelabo.jp/item/74437584.html



JACKET lot.TK234L01/¥33,000 tax in https://www.privatelabo.jp/item/76376872.html



JACKET lot.TK234L02/¥36,300 tax in https://www.privatelabo.jp/item/76376873.html





【会社概要】



JOHNBULL

株式会社ジョンブルは、デニムの聖地と呼ばれる岡山県倉敷市児島にて1952年に創業。

自社工場をもつデニムメーカーとして、今まで培った技術と感性を糧にものづくりを手掛けています。

現在ではジーンズを中心にカジュアルウエアの企画、製造、販売まで一貫して行っております。



