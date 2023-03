[LINE Games Corporation]

- 120レベルの物理属性レイド…「110レベルのルーンストーン」など多彩なアイテムの獲得が可能

- 6番目の降臨レイド及び新規ルーンストーン12種を追加…キャラクタービルド構成の面白さを強化

- 29日まで3週間ゲームプレイで参加可能な「ブラウンの幸運のサイコロ」イベント開催





LINE Games Corporation (LINE Games、本社:韓国ソウル、代表 パク ソンミン)は、Needs Games(代表 グ イニョン)が開発し自社でサービスするマルチプラットフォームのハック&スラッシュアクションRPG『UNDECEMBER(以下、アンディセンバー)』で、2023年3月8日(水)に新規レイド「遺跡破壊者: マクロス」の公開、「ブラウンの幸運のサイコロ」イベントを3週間開催となりましたのでお知らせいたします。

『アンディセンバー』に、ぜひご注目ください。







―――新規レイド「遺跡破壊者: マクロス」!―――

今回のアップデートで新たに登場した「遺跡破壊者: マクロス」は、物理属性を持つ120レベルの強力なレイドボスです。

- レイド入場レベル:90以上のユーザーは誰でもレイドに参加できます。

- マッチング人数:8人

- クリア報酬:ルーンストーン選択ボックスを通じて「110レベルのルーンストーン」などさまざまなアイテムを獲得できます。





―――様々な新規コンテンツアップデートを実施!―――

■降臨レイド

ゲーム内の6番目の降臨レイドが開催となります!今回のレイドボスは「シークス」と「ビルラム」が登場し、各々2週間開催となり、特定時間にのみ攻撃隊を生成したりマッチングによって入場できることが特徴です。

- 降臨レイド入場可能レベル:80以上のユーザーは誰でもレイドに参加できます。

- マッチング人数:8人

- 報酬:降臨レイドボスクリア時に「ダメージ報酬」と「クリア報酬」の獲得が可能で、アクト11あるいはカオスダンジョンで「影鏡の破片」を集め鏡を完成させるとレイドクリア時に報酬を受け取ることができます。ただし、影鏡が完成しなかった場合、ボスを倒してもクリア報酬はもらえません。



■ルーンストーン12種追加

新規ルーンストーン12種が追加となりました!キャラクターの強化を今まで以上に楽しむことができますので新しいルーンストーンでキャラクターをどんどん強化させてみましょう♪



・防御度貫通魔法ルーンストーン ・手下ダメージ貫通魔法ルーンストーン

・元素貫通魔法ルーンストーン ・ボウガンダメージ貫通魔法ルーンストーン

・近くの敵にダメージ希少ルーンストーン ・手下命中度希少ルーンストーン

・遠い敵にダメージ希少ルーンストーン ・ボウガン命中度希少ルーンストーン

・ボウガン攻撃速度魔法ルーンストーン ・遠い敵(400以上)に命中時、手下ダメージ希少ルーンストーン

・手下クリティカル度魔法ルーンストーン ・遠い敵(400以上)に命中時、ボウガンダメージ希少ルーンストーン



■新規イベント「ブラウンの幸運のサイコロ」を開催

今回のアップデートで29日まで3週間「ブラウンの幸運のサイコロ」イベントを開催します!プレイを楽しみながら多彩な報酬を獲得できるイベントです♪





- 「ブラウンの幸運のサイコロ」イベント参加方法

1.イベント期間中プレイを通じてモンスターを倒すと「ブラウンの幸運のサイコロ」と「黄金のサイコロ」を獲得

2.ユーザーは獲得したサイコロを使って報酬を獲得

3.報酬は「基本報酬」と「特別報酬」に分けられ、特別報酬は「黄金のサイコロ」を使った時、特定の数より高くでた時に獲得

4.「伝説上昇エッセンス」、「ベスペルのエッセンス」、「星の海馬」など高い価値のアイテムが報酬に含まれる









【ゲーム概要】

タイトル:UNDECEMBER (アンディセンバー)

ジャンル:マルチプラットフォームハックアンドスラッシュアクションRPG

料金体系:基本無料(一部アイテムは課金購入となります)

プラットフォーム:PC(LINE Games FLOOR、Steam)、モバイル(AOS/iOS)

公式サイト:https://undecember.line.games/jp

公式YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCO1YHH625KZdI66PjAEHDWQ/about

App Store:https://apps.apple.com/us/app/undecember/id6443444355

Google Playストア:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.udg

Steam:https://store.steampowered.com/app/1549250/UNDECEMBER/

公式discord https://discord.com/invite/Q7syAnHfha

公式Facebook:https://www.facebook.com/UNDECEMBER

コピーライト表記:(C) LINE Games Corporation & Needs Games Inc. All Rights Reserved.



■本リリースに関する問い合わせ

LINE Games Corporation

担当 :岡崎

メール:dl_jpr@line.games



■会社概要

会社名 :LINE Games Corporation

代表 :パク ソンミン

設立年月:2012年10月

住所 :

《韓国本社》

2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221

《日本オフィス》

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル7階

事業内容:ゲームの開発・運営・コンサルティング

URL :https://www.line.games/



LINE Games Corporation(LINE Games、代表 パク ソンミン)は、LINE株式会社(LINE、代表 出澤剛、慎ジュンホ)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野にて多様性と専門性に基づいた事業を展開している。LINE Gamesは、2012年にリリースした『ドラゴンフライト』により開発ノウハウを蓄積し、『デスティニーチャイルド』及び『エグゾスヒーローズ』などをリリースし、グローバルパブリッシャーとしての力量を構築している。また、2020年には自社開発のコンシューマーのパッケージである『Buried Stars』をPlasyStation4及びNintendo Switchにて発売し、モバイル、PC、コンシューマーと様々なプラットフォームにわたりゲーム事業を展開している。LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億名に達するモバイルメッセンジャープラットフォーム「LINE」と多方面にわたり協業を進めており、今後も多くのジャンルとプラットフォームにて「面白い挑戦」を続けていく方針だ。

