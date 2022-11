[株式会社リチカ]

コーポレートガバナンス強化として、CFO長谷山京佑が就任



SaaS × Agencyでマーケティング支援事業を提供する株式会社リチカ(本社:東京都渋谷区 / 代表取締役:松尾幸治/以下、当社)は、経営体制とコーポレートガバナンスの強化を目的として2022年10月1日付けで執行役員制度を新設し、執行役員として長谷山京佑を選任しました。













新経営体制について



新経営体制について 今年度の10月で設立9期目に突入し、経営体制の強化に取り組んでいます。この度、経営の意思決定を加速させると共に、更なる事業成長に向けたガバナンスの強化、経営体制を強化すべく執行役員として、長谷山京佑を選任しました。





執行役員の略歴



執行役員CFO コーポレート本部長 長谷山京佑

一橋大学大学院経済学研究科修了後、ABeam M&A Consulting 入社、Marvalpartners、PwC Advisory を経て、2021年当社参画。

当社参画以前は広告・メディア・ソフトウェア業界を中心に、成長戦略策定・事業再生・M&Aトランザクション等に約9年間従事。当社参画後は、資金調達、事業計画策定・経営管理、コーポレート機能の再構築などを推進。2022年、執行役員に就任。





株式会社リチカについて



リチカは、クリエイティブテックカンパニーとして、クリエイティブとテクノロジーを軸に「Switch to The RICH. クリエイティブで、世界を豊かに。」の実現を目指して参ります。専門性の高いチームごとでの権限委譲を進め、意思決定の迅速化を図っていくと同時に、事業成長を目指します。今後も、各領域で専門性を高く持つメンバーの採用を積極的に進めてまいります。

採用Webサイト:http://recruit.richka.co.jp/





「Switch to The RICH. クリエイティブで、世界を豊かに。」

会社名:株式会社リチカ

代表取締役:松尾幸治

本社:東京都渋谷区代々木1-6-12 MFビル3F

設立日:2014年10月14日

WEBサイト:https://richka.co.jp/





報道関係者からのお問い合わせ

株式会社リチカ(広報担当:根岸)

E-mail:pr@richka.co.jp 電話番号:03-6687-1744



