[株式会社ネコリパブリック]

保護猫カフェを全国で13拠点運営するネコリパブリック主催。猫好きも猫に興味がない人も、猫嫌いな人までも楽しめる、猫が助かる猫祭り「ネコ市ネコ座」を、2023年11月18日19日神戸にて盛大に開催します



神戸での開催は5年ぶり。伝説の保護猫イベント『楽しみながら、猫助け』をテーマにした猫が助かる猫祭り、猫好きも猫に興味がない人も、猫嫌いな人までも楽しめる、「ネコ市ネコ座」。保護猫イベントとしては、関西はもちろん、日本最大級規模にて神戸三宮KIITOにて開催します。







株式会社ネコリパブリック(本社所在地:東京都台東区、代表取締役:河瀬麻花)は、11月18日、19日、デザイン・クリエイティブセンター神戸KIITO(兵庫県神戸市中央区小野浜町1−4)にて、日本最大級ホゴネコイベント ネコが助かる猫祭り「ネコ市ネコ座@神戸KIITO」を開催します。イベントの収益はネコリパブリックの保護猫カフェ運営費に活用されます。







出店者80以上 ネコグッズ、ネコ雑貨が大集合!ネコ商店街「ネコ市」





ネコ市会場では、80店舗を超える猫グッズや猫雑貨のお店が大集合。ネコ市でお買い物をすると、そのお買い物金額の10%が、ネコリパブリックのホゴネコ基金に寄付をされます。保護猫シェルターの運営費、保健所で殺処分されてしまう猫達のレスキューするために活用されます。お買い物することもネコ助けにつながる市場がネコ市です。



出店者一覧はこちらのページから

https://nekoichinekoza.jp/2023_111819_kiito/



盛り沢山の豪華なエンターテイメントステージイベントを開催する 「ネコ座」











ネコ市ネコ座神戸は、1日中楽しめるイベント内容となっています。

KIITOホールにネコ座ステージが登場!ご当地猫キャラの全国から集ってのダンスや、写真撮影会や、フジロックフェスティバルに出演したネコのアーティストむぎ(猫)の単独ライブ。ホゴネコクイズ、ネコリパビンゴ、など楽しむステージだけでなく、獣医師や、どうぶつ弁護団による保護猫活動に役立つセミナーなど、ワクワクするステージが盛りだくさん!











お祭り気分がもりあがる「ねこ縁日」とは?









ねこ縁日も開催!

にゃてき「射的)

わにゃげ(輪投げ)

ボールにゃげ(ボール投げ)

ねこお面

ホゴネコカフェ VR(バーチャルリアリティー)体験



など、お祭り気分を味わいながら、ネコ助けにもなるねこ縁日コーナーが展開されます。







ほんものの保護猫達もやってくる ネコのバス譲渡会





会場外には、ネスレ ピュリナ ペットケアと、ネコリパブリックが共同運営している「ネコのバス」が登場。保護猫譲渡会を開催します。また、会場内にはネコのバスに乗車するネコ以外でも、里親募集している猫たちのポスターが掲示される。







■前売りチケットが断然お得!前売り電子チケット発売中!

前売りチケット販売URL

https://necorepa.stores.jp/?category_id=5bcae561ef843f6aaf000afb



ネコ市ネコ座は、前売り電子チケットが断然お得です。

前売り電子チケット1,200円(税込)。当日チケットは1,650円(税込)です。

当日は前売りチケットをお持ちの方が優先的に入場可能。

前売りチケットは、ネコリパブリック公式 NECOREPA STOREにて、購入可能です。

紙のチケットは、ネコリパブリック大阪ねこ浴場・ネコリパブリック熊取町店にて販売予定です。



■イベント概要

イベント名: ネコ市ネコ座@神戸KIITO

日時:2023年11月18日(土) 12:00~18:00

2023年11月19日(日) 12:00~17:00

場所:デザイン・クリエイティブセンター神戸KIITO

URL:https://kiito.jp



入場料: 前売り電子チケット 1,200円(税込)/1day

当日チケット 1,650円(税込)/1day

https://necorepa.stores.jp/?category_id=5bcae561ef843f6aaf000afb



■ボランティアスタッフも大募集

ネコ市ネコ座を一緒に盛り上げてくれるボランティアスタッフも大募集しています。

●申し込みURL

https://form.jotform.com/232331875972463





■主催者について

●「ネコリパブリック」とは

日本の行政による猫の殺処分ゼロを目標に運営している保護猫カフェや保護猫イベント、非営利シェルターなど様々な保護猫に関わる事業を運営している会社です。保護猫カフェは、 保護された猫の里親探しの場でもあり、猫とのお洒落で素敵なライフスタイルを提案する場でもあり、気軽に楽しく猫助けができる場として、現在全国で13店舗の保護猫カフェを運営しています。

ただの猫カフェではない。殺処分ゼロを目指して。

「ネコリパブリック」の理念は『楽しみながら猫助け』です。 保護猫活動や、保護猫に関わる知識を知ってもらう場でもあり、収益をあげて、その収益で保護猫活動を推進するために店舗運営を行っています。

猫が大好きな人が、猫のために集まり、楽しむことで猫助けができる。 また猫に興味がなかった人も、可愛い猫と触れ合うことで癒され、猫の問題を知るきっかけとなる場を目指しています。今回のイベントも、楽しみながら猫助けをしたくなるキッカケ作りのためのイベントです。



■参考URL■

チケット販売はこちら

https://necorepa.stores.jp/?category_id=5bcae561ef843f6aaf000afb

ネコ市ネコ座公式ホームページ

http://www.nekoichinekoza.jp

ネコリパブリック公式ホームページ

http://www.neco-republic.jp/







■過去のネコ市ネコ座実績

2014年 9月 大垣元気ハツラツ市ネコ市ネコ座 (動員数約 45,000 人)

2014年 9月 Internet Cat Video Festival (動員数約 3,000 人)

2015年 3月 京都さくら猫祭り (動員数約 6,500 人)

2016年 1月 第 2 回 Internet Cat Video Festival (動員数約 500 人)

2016年 3月 ネコ市ネコ座神戸@エスパスフェリシモ (動員数約 3,000 人)

2016年11月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ@ネスカフェ原宿 (動員数約 600 人)

2017年 5月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ@島忠草加舎人店(動員数約 25,000人)

2017年12月 ネコ市ネコ座with ピュリナ@神戸KIITO(動員数約4,000人)

2018年6月 ネコ市ネコ座withピュリナ@島忠草加舎人店(動員数約 25,000人)

2018年7月 ネコ市ネコ座@東京ドームシティ(動員数約6,000人)

2018年10月 ネコ市ネコ座@三重アクアイグニス(動員数約1,200人)

2018年12月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ@KIITO(動員数約4,000人)

2019年2月 ネコ市ネコ座 with ピュリナ@神戸KIITO2日間(動員約5,000人)

2019年4月 ネコ市ネコ座withピュリナ@島忠草加舎人店2日間(入場無料 動員数約 25,000人)

2019年7月 ネコ市ネコ座withトレッタ@東京ドームシティ2日間 (動員数約3,500人)

2019年8月 ネコ市ネコ座@名古屋吹上ホール (動員数約5,000人)

2023年6月 ネコ市ネコ座@東京ドームシティ withBSキャッ東(動員人数4,000人)

2023年8月 ネコ市ネコ座@名古屋吹上ホール (動員数約3,000人)



