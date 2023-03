[ザボディショップジャパン株式会社]

ポッドキャストエピソード『Tokyo Young Boss supported by THE BODY SHOP』3月20日配信



若者の政治参画への障害を取り除く活動をする「ザボディショップ」と、

日々政治に関心を向けるよう、若い世代に呼びかけてきたポッドキャスト『Tokyo Young Boss』、

いよいよ4月から始まる地方統一選挙を見据えて待望のコラボ!



ザボディショップでは、 『被選挙権年齢引き下げ法案』成立に向けた署名を実施中!

さらに、ザボディショップからスペシャル限定キットのプレゼントも!

詳細はエピソードの概要欄をチェック。





ポッドキャストスタジオ「SPINEAR」のポッドキャスト『Tokyo Young Boss』は、社会に変革を起し続けているイギリス発のビューティブランド「ザボディショップ」とのコラボエピソード『Tokyo Young Boss supported by THE BODY SHOP』を、3月20日に配信いたします。



配信URL:https://spinear.com/shows/tokyo-young-boss/







ザボディショップのキャンペーン「Be Seen. Be Heard. 」とは



ザボディショップは、変革を起こすビューティブランドであり、これまでにも数々の社会にある問題を知らせるための「キャンペーン」と呼ばれる活動を実施してきました。そんなザボディショップが世界により良い変革をもたらすべく、2022 年にスタートしたグローバルキャンペーンが「Be Seen.Be Heard.」です。



2022年5月より国連(国連事務総長特使事務所/Office of the Secretary General’ s Envoy on Youth(OSGEY))と共同し、政治を含む、公的な意思決定プロセスの場で若者の声をより反映させるべく活動しています。



日本では、女性を含む若い人たちが政治に参画することを妨げている様々なバリアを取り除く活動を行っており、現在ひとつの大きな目標として、年齢のバリアを取り除くために“被選挙権年齢の引き下げ” を掲げて、昨年から引き続きオンライン署名サイトchange.org にて『被選挙権年齢引き下げ法案』成立のためのオンライン署名を実施しています。



そして今年はさらに、ジェンダーのバリアも取り除いていくべく、女性の政治参画をサポートする「FIFTYS PROJECT」の支援も行っていきます。

「FIFTYS PROJECT」は、キャンペーンパートーナーである、一般社団法人 NO YOUTH NO JAPAN 代表理事 能條桃子さんが、政治分野におけるジェンダー不平等の解消を目指し立ち上げたプロジェクトです。3月に発売を開始した人気製品カモマイルクレンジングシリーズの限定パッケージアイテムの売り上げの一部はこの「FIFTYS PROJECT」の活動支援にあてられます。





『Tokyo Young Boss supported by THE BODY SHOP』について



今回配信されるエピソード内では、リスナーから寄せられた日本の「政治」に関するメッセージを取り上げ、『被選挙権年齢引き下げ法案』の成立を後押しするため、このザボディショップがchange.org内で実施中の署名について呼びかけます。

署名の詳細は、ポッドキャスト本編の概要欄をご確認ください。



『Tokyo Young Boss』の主なリスナーは18歳~27歳の女性であり、政治・ジェンダー問題に関心が高いことがわかっています。



メッセージは「産休・育休中のリスキリング」「LGBTQ+」「出生率の低下」など、ジェンダーと密接に関わる政治の問題をピックアップし、当ポッドキャストのホストである長谷川ミラと佐藤マクニッシュ怜子、そしてリスナーが一緒に考えられるような形式を取っています。



また、売上の一部が政治分野におけるジェンダー平等の活動支援に充てられる、カモマイルクレンジングシリーズのスペシャルキット「 CA スプリングギフト」および「ジャパニーズCML スプリングギフト」を、抽選で計10名の方にプレゼント。

応募方法は、ポッドキャスト本編の概要欄をご確認ください。



CAスプリングギフト



ジャパニーズCML スプリングギフト





配信URL:https://spinear.com/shows/tokyo-young-boss/



社会によりよい変化をもたらすべく活動するビューティブランド「ザボディショップ」と、日々政治に関心を向けるよう、若い世代に呼びかけてきたポッドキャスト『Tokyo Young Boss』の、待望のコラボレーションエピソードをお楽しみください。



『Tokyo Young Boss』とは



『Tokyo Young Boss』は、Z世代を代表するモデル兼起業家として活躍する長谷川ミラ、佐藤マクニッシュ怜子が届ける、おしゃべりポッドキャストです。



トークの内容は恋愛相談から上司の愚痴、自分のセクシャリティについての悩みや、起業の具体的なアドバイスと幅広く展開。雑誌『anan』や『Numero TOKYO』内で特集を組んでいただくなど、18~27歳の女性リスナーを中心に支持を受けています。



リスナーから寄せられたメッセージに回答する形式をとっており、ポジティブな気持ちになれるエネルギッシュなポッドキャストです。



『Tokyo Young Boss』は、毎週月曜日に最新エピソードを配信。

当コンテンツはSPINEARおよびApple Podcasts、Spotify、Amazon Music、Google Podcastsなどの主要なリスニングサービスにおいて聴取可能です。





■出演者







長谷川ミラ(MILA HASEGAWA)



1997年7月7日生まれ。

南アフリカと日本のミックス。

TVや雑誌での活動をはじめ、J-WAVEの番組「START LINE」ではナビゲーターを務めている。

イギリスの名門美大セントラル・セント・マーチンズ大学での経験を活かし、社会問題などをSNSで発信する、新世代を担うオピニオンリーダー。ビジネス誌「Forbes JAPAN 30 UNDER 30 2022」受賞。







佐藤マクニッシュ怜子(REIKO MCNISH SATO)



1995年生まれ、東京都出身、カナダで育つ。実業家。

ライフスタイルブランド「AMATERAS」CEO兼デザイナー。

大学在学中に「AMATERAS」を立ち上げ、和のイメージを取り入れたナイトウエアがハリウッドのセレブリティからの注目を集め、日本でも人気に火がついた。2022年マレーシアにルーフトップバーを展開するなどアパレルに限らずグローバルに事業展開をしている新進気鋭の若手実業家。自身のSNSでも女性のキャリアや社会問題に関しても発信し支持を集めている。





ポッドキャスト概要



『Tokyo Young Boss supported by THE BODY SHOP』

エピソード配信日時:3月20日(月) AM5:00配信

配信先 : SPINEARおよびApple Podcast、Spotify、Amazon Music、Google Podcastsなどの主要なリスニングサービス

配信URL:https://spinear.com/shows/tokyo-young-boss/

Tokyo Young Boss 公式instagram : https://www.instagram.com/tokyoyoungboss/





ザボディショップについて



ザボディショップは、美しさを通して人や社会、地球に変革を起こしていく、イギリス発のトータルビューティブランドです。世界中から集めた選りすぐりの原材料を用い、スキンケア、ボディケア、フレグランス、メイクアップといったあらゆるアイテムを展開。その歴史は、1976 年に創業者のアニータ・ロディックが、郊外の港町で天然原料をベースにしたハンドメイドコスメの店をオープンしたところから始まりました。「企業には世界をよくする力がある」と確信していた彼女の理念は、社会の不条理へ立ち向かうためのデモ活動や、今もブランドの根幹を支えている「コミュニティフェアトレード」など、一介の化粧品メーカーにとどまらないオリジナルで革新的な姿勢の源に。世界中へと規模を拡大し、自然環境や生物多様性を尊重しながら、美容のパワーで人々の生活に驚くべき変化を与えています。豊かさを向上させ、地球上のすべてをより“正しい” 方向へと導くためのアクションこそ、私たちの目指す企業活動なのです。

URL:www.the-body-shop.co.jp









SPINEARについて



SPINEARは、JAVE(ジェイブ)による完全無料のデジタル音声コンテンツ配信サービスです。独自に制作したハイクオリティーな音声ドラマ、ドキュメンタリー、コメディ、ニュースを、世界中へデジタル音声コンテンツとして提供・配信してきます。

URL: https://spinear.com/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/20-15:16)