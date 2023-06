[レイ・フロンティア株式会社]

ライフログアプリ「SilentLog(サイレントログ)」を提供する、レイ・フロンティア株式会社(本社:東京都台東区、代表取締役:田村建士 以下、レイ・フロンティア)は、Plug and Play Japan株式会社(東京オフィス:東京都渋谷区道玄坂1-16-3渋谷センタープレイス3F、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ 以下、Plug and Play Japan)アクセラレーション・プログラム「Summer/Fall 2023 Batch(以下、SF2023 Program)」Mobility部門に採択されましたことをお知らせします。





レイ・フロンティアは、位置情報を扱う先進的な企業として、Plug and Play Japan「SF2023 Program」Mobility部門のアクセラレーションプログラム(https://japan.plugandplaytechcenter.com/press/sf2023-batch/ )に採択されましたことをお知らせいたします。







レイ・フロンティアは、位置情報技術の革新的な活用により、交通やMobility分野における新たなソリューションの提供を目指しています。この度のMobility部門のアクセラレーションプログラムへの採択により、業界の主要企業との協業パートナーシップを築き、更なる成長とイノベーションを加速させることが期待されます。



主なパートナー

・株式会社アイシン

・スズキ株式会社

・東海旅客鉄道株式会社(JR東海)

・デンカ株式会社

・東急不動産株式会社

・株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ





SF2023 Programに採択されたことで、レイ・フロンティアは業界のリーダーと専門家からなるネットワークを活用し、共同プロジェクトや知識共有の場を通じて相互学習を図ることができます。また、大手企業との協業パートナーシップの構築により、市場への展開や新たなビジネスチャンスの創出を加速させることが期待されます。





位置情報技術の力を最大限に発揮し、持続可能なモビリティ分野の進化に貢献してまいります。今後のプログラム採択に関する進捗や成果については、弊社公式HPや各SNSなどで定期的な報告を行わせていただきます。





本件に関するお問い合わせや取材のご要望がございましたら、以下の連絡先までお気軽にご連絡ください。







====================

レイ・フロンティア株式会社について

個人向けスマートフォンアプリの開発運用、及び、法人向けに独自の移動データの収集・推定技術を強みとした、サービスの企画提案コンサルティング、アプリケーションデザイン・開発、運用中のカスタマーサクセス支援(開発・技術支援等)を行っております。



詳細は下記より導入実績をご確認ください。

https://www.rei-frontier.jp/case/



各種SNS

Twitter:https://twitter.com/reifrontier/

Youtube:https://www.youtube.com/user/reifrontier/

Instagram:https://www.instagram.com/reifrontier/



本件に関するお問い合わせ

お手数ですが、弊社お問い合わせページよりご連絡ください。

https://www.rei-frontier.jp/contact/







企業プレスリリース詳細へ (2023/06/05-01:40)