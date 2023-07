[一般財団法人日本規格協会]



日本規格協会(JSA)から、2023年6月に規格の邦訳版5点を発行いたしました。



●ISO 15189:2022「臨床検査室-品質と能力に関する要求事項」

●ISO/TR 10993-55:2023「医療機器の生物学的評価-第55部:細胞毒性に関する試験所間試験」

●ISO 19095-5:2023「プラスチック-プラスチック-金属アセンブリの接着界面性能の評価-第5部:破壊エネルギー」

●ISO 20730-2:2022「自動車-電子定期技術検査(ePTI)のための車両インタフェース-第2部:適用及び通信の要求事項への適合性試験計画」

●ISO 226:2023「音響-正常な等ラウドネスレベル曲線」



JSAでは、お客様からのご要望や、社会的ニーズにお応えし、一部の海外規格について、邦訳版を作成しております。ぜひご活用ください。





▼規格情報

ISO 15189:2022

臨床検査室-品質と能力に関する要求事項

Medical laboratories -- Requirements for quality and competence



《英語版》 本体価格:31,883円(税込) A4判 62頁

《英・日対訳版》 本体価格:57,387円(税込) A4判 142頁

本規格は、臨床検査室の品質と能力に関する要求事項を規定しております。臨床検査室自らの能力を評価する際に使用することができる他、検査室の利用者・行政機関・認定機関による臨床検査室の能力の確認または承認に使用することもできます。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+15189%3A2022&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20230623a







ISO/TR 10993-55:2023

医療機器の生物学的評価-第55部:細胞毒性に関する試験所間試験

Biological evaluation of medical devices -- Part 55: Interlaboratory study on cytotoxicity



《英語版》 本体価格:21,142円(税込) A4判 23頁

《英・日対訳版》 本体価格:38,049円(税込) A4判 60頁

本規格は、医療機器の生物学的評価における二つの異なる試験プロトコルのパフォーマンスを細胞毒性作用の観点から評価するために、2006 年に実施された国際的な試験の結果について記述しております。これらの試験の結果は、ISO 10993-5の改訂のために使用されました。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO%2FTR+10993-55%3A2023&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20230623b

※ISO 10993シリーズ規格票はこちらから↓

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+10993+Series&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20230623f





ISO 19095-5:2023

プラスチック-プラスチック-金属アセンブリの接着界面性能の評価-第5部:破壊エネルギー

Plastics -- Evaluation of the adhesion interface performance in plastic-metal assemblies -- Part 5: Fracture energy



《英語版》 本体価格:10,400円(税込) A4判 12頁

《英・日対訳版》 本体価格:18,711円(税込) A4判 38頁

本規格は、接着剤結合、射出成形、もしくは圧縮成形による熱可塑性プラスチックの直接接合、またはその他の方法など、いくつかの技法で製造されたプラスチックと金属接合の接着状態の試験方法について規定します。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+19095-5%3A2023&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20230623c





ISO 20730-2:2022

自動車-電子定期技術検査(ePTI)のための車両インタフェース-第2部:適用及び通信の要求事項への適合性試験計画

Road vehicles - Vehicle interface for electronic Periodic Technical Inspection (ePTI) - Part 2: Application and communication requirements conformance test plan





《英語版》 本体価格:24,722円(税込) A4判 27頁

《英・日対訳版》 本体価格:44,495円(税込) A4判 70頁

本規格は、自動車のePTI 関連システムに関して、ISO 20730-1に規定されている通信の要求事項、並びに、ISO 20730-3で規定されている関連測定および制御データの適合性試験計画について規定します。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+20730-2%3A2022&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20230623d





ISO 226:2023

音響-正常な等ラウドネスレベル曲線

Acoustics -- Normal equal-loudness-level contours



《英語版》 本体価格:21,142円(税込) A4判 20頁

《英・日対訳版》 本体価格:38,049円(税込) A4判 52頁

本規格は、聴取者によって等感音として感知される連続純音の音圧レベルと周波数の組合せを規定しております。

https://webdesk.jsa.or.jp/books/W11M0090/index/?bunsyo_id=ISO+226%3A2023&utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=syuppan_20230623e





