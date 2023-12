[LINEヤフー株式会社]

クリエイターの現地動画やBリーグのハイライト動画を配信





LINEヤフー株式会社は、「LINE」アプリ内動画プラットフォーム「LINE VOOM」にて12月12日(火)よりB.LEAGUEの祭典「B.FES 2023」とのコラボ企画第2弾として「LINE VOOM」で活躍するクリエイターが実際に試合観戦した現地動画の配信などを行います。





「LINE VOOM」は現在、男子プロバスケットボールリーグであるB.LEAGUE(以下、Bリーグ)が3年ぶりに2023年11月より開催しているBリーグを盛り上げる祭典『B.LEAGUE FESTIVITIES(以下、B.FES)2023』とのコラボ企画を実施中です。そして本日12月12日(火)より『B.FES 2023』とのコラボ企画第2弾を開始します。



コラボ企画第2弾では、「LINE VOOM」で活躍するクリエイター達がスタジアムの楽しみ方などを紹介する現地動画の配信や、Bリーグのハイライト動画の配信に加え、『B.FES 2023』のオリジナル壁紙のプレゼントを実施します。



クリエイターの現地動画では「LINE VOOM」で活躍する4組のクリエイター、『田中なつき』、『なて[ボディメイク中のレシピ&食事記録]』、『ぐるねこ』、『親指くんと小指ちゃん』が実際にBリーグの試合を生で観戦し、現地の雰囲気やスタジアムの楽しみ方を伝える動画を配信します。動画は各クリエイターのアカウントから配信しておりますので、ぜひクリエイターのアカウントのフォローまたはイベントページのチェックをお願いします。



また、12月18日(月)よりBリーグのLINE公式アカウントにて『B.FES 2023』のスマホ用オリジナル壁紙の無料プレゼントも行います。すでにフォローいただいている方はもちろん、BリーグのLINE公式アカウントをフォローして、ぜひ『B.FES 2023』オリジナル壁紙をゲットしてください。



■企画概要

配信開始日:12月12日(火) クリエイター現地動画配信・Bリーグのハイライト動画配信予定

配信アカウント:クリエイター現地動画―各クリエイターのLINE VOOMアカウント

ハイライト動画―B.LEAGUE(Bリーグ)LINE VOOMアカウント

https://linevoom.line.me/user/_dQvt_YACsd4UoXnAAeirlFD6_PZI-gXuB-5dK-s

イベントページ:https://lin.ee/z5BU3nQ/lntl/pre ※スマホ専用URL

特設サイト:https://linevoom-event.landpress.line.me/bfesvoom/



■クリエイター・現地動画紹介

田中なつき



https://linevoom.line.me/post/1170194332142848038

観戦試合:11/18 青森会場 青森ワッツ vs 滋賀レイクス



温泉動画ジャンルのパイオニア的存在。青森県を拠点に活動し、全国にコアなファンを持つ。「ワクワク」することを求めてYouTubeをはじめとするネットコンテンツ・テレビタレント・イベントMC・グラビアなど様々なことに挑戦している。



なて[ボディメイク中のレシピ&食事記録]



https://linevoom.line.me/post/1170226649054354493

観戦試合:12/2 横浜会場 横浜ビー・コルセアーズ vs 宇都宮ブレックス



なての食事記録としてボデイメイクやダイエット中におすすめの「PFCバランスを重視した食事&レシピ」情報を発信しています。管理栄養士資格保有。



ぐるねこ



https://linevoom.line.me/post/1170201007745174470

観戦試合:12/2 群馬会場 群馬クレインサンダーズ vs ファイティングイーグルス名古屋



グルメ×猫の新感覚アカウント!セルカークレックスの猫そらくんが猫の手で料理を作ったり、お店を紹介してくれる姿は可愛すぎてついついみてしまう。猫が「美味しいグルメ」、「お取り寄せグルメ」、「簡単レシピ」をご紹介!かわいい女性が大好きな一目惚れ猫。



親指くんと小指ちゃん



https://linevoom.line.me/post/1170220300152288733

観戦試合:12/2 横浜会場 横浜ビー・コルセアーズ vs 宇都宮ブレックス



留学経験を活かし、アメリカ独自の文化や日本とアメリカの違いについてをポップに伝える動画クリエイター。ダンス動画から語り動画まで幅広い動画を投稿しています。



■「B.FES 2023」概要

名称:B.LEAGUE FESTIVITIES 2023

呼称:B.FES 2023 (Bフェス2023)

ハッシュタグ:#Bフェス、#やっぱりバスケが好きだ

開催期間:2023年11月3日 (金) ~12月25日 (月)

特設サイト:https://www.bleague.jp/b_fes2023/

実施内容:

1.「B.FES 2023」の対象試合に吉本芸人などの様々なゲストが来場。一緒に盛り上がろう!

2.お揃いのTシャツを着て応援しよう!「B.FES 2023」Tシャツ付きチケットを数量限定で販売

3.豪華プレゼントが当たるかも?!豪華抽選会を実施!

各会場で、様々なプレゼントをご用意。クラブのLINE公式アカウントと友達になってガラガラ抽選会にチャレンジ

4.対象試合のチケットが無料でもらえるかも?!

スポーツナビのアプリ内応募フォームから抽選で、ペア5組10名様をB.FES対象試合にご招待



※実施内容については変更の可能性がございます。ご了承ください。

※クラブごとに開催日、開催内容が異なります。開催クラブは順次特設サイトにて公表しますので詳細は特設サイトやクラブ公式サイトをご確認ください。



■「LINE VOOM」概要

「LINE VOOM」は、「LINE」アプリ内でショート動画などが楽しめる動画プラットフォームです。さまざまなジャンルの動画コンテンツが集まっていて、「LINE VOOM」画面内の「おすすめ」では見れば見るほどに、ご自身の関心が高いジャンルや人気の動画がレコメンド表示される仕組みとなっています。また「フォロー中」では自分でフォローしたクリエイターや企業アカウントの投稿を見ることができます。「LINE VOOM」は、個々人に最適化された動画コンテンツとの出会いやエンタメの楽しさを提供することで、ユーザーの毎日を彩る存在となることを目指しています。



「LINE VOOM」:https://lin.ee/9WyDVM1/lntl/Pre ※スマホ専用URL

「LINE VOOM」公式サイト:https://lin.ee/NMN8bx2/lntl ※スマホ専用URL

「LINE VOOM」LINE公式アカウント:https://lin.ee/48Yl9Mk/lntl/Pres

「LINE VOOM」公式X(旧Twitter):https://twitter.com/LINEVOOM_Japan



