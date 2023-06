[株式会社CAICA DIGITAL]







当社子会社の株式会社カイカフィナンシャルホールディングス(本社:東京都港区、代表取締役社長:鈴木 伸)はこのたび、グローバルXRスタートアップのIZUMOxr Limited.(旧:GIFT Community Ltd. )(CEO:荻野目智仁)が提供するWeb3+ARプラットフォーム「IZUMOar」のランドNFTをZaif INOにて販売することを決定いたしました。

「IZUMOar」におけるランドNFTとは世界中に分散するAR装飾可能なエリアを一区画16m×16mで区分けし、NFTとしてそのエリアの編集権限を非中央集権化させることで、ARを活用したその区画の地方創生やインバウンド観光促進、ローカルビジネスのマーケティングをランドオーナーやIZUMO DAOが主導できるようになります。

ランドNFTの販売はZaif INOで実施され、その詳細や販売時期については近日公開いたします。



■NFT販売概要

販売プラットフォーム:Zaif INO(https://lp.zaif-ino.com/ )











コレクション名:IZUMOar ランドNFT









■IZUMOarとは?

「IZUMOar」は “オンライン化の時代にオフラインの楽しさを”を経営理念に掲げるIZUMOxr Limited.が手掛けるWeb3+ARプラットフォームです。「IZUMOar」は、現実の拡張とweb3を使ったARの資産価値を提供します。IZUMOxr Limited.のパートナーネットワークは30以上の企業とNFTプロジェクトで構成されており、幅広い業界と提携しています。より多くの人々に価値のあるXR体験を提供し、常に最新の技術トレンドに対応することで、ユーザーに革新的な体験を提供します。



公式サイト:https://www.izumo.world/

公式Twitter:https://twitter.com/IZUMO_official

公式Discordチャンネル:https://discord.gg/2HxZKy6CHP



■「IZUMOar」に関するお問い合わせ先

公式サイトコンタクトフォーム、又はメールでお問合せ

公式サイト:https://izumo.world/#contact

メール:support@izumo.world



【Zaif INOの概要】

Zaif INOでは、様々なWeb3企業とのコラボレーションを予定しています。NFTを出品するゲーム開発企業など、決定次第、発表してまいります。







【サービスページ】https://zaif-ino.com/

【セールスページ】https://lp.zaif-ino.com/



NFTをセールしたいプロジェクト、企業を随時募集しています。

ご興味がある方はlisting@zaif-ino.comまでお問い合せください。

セールに関するお問い合わせはこちら support@zaif-ino.com



■Zaif INO公式Twitter https://twitter.com/zaif_ino

■「CAICA Web3 For Biz 」サービスサイト https://www.caica.jp/web3/

「CAICA Web3 For Biz」法人のお客様専用窓口 https://forms.gle/iAPUaaPm45EavWrv9



以 上



<本件に関するお問い合わせ先>

株式会社CAICA DIGITAL

https://www.caica.jp/

info-02@caica.jp



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/27-15:46)