Fleur by LAISSE PASSE(フルール by レッセ・パッセ)



ーレッセ・パッセから新ラインがこの春デビューしましたー









株式会社ルックが展開するLAISSE PASSE(レッセ・パッセ)は、新ライン【Fleur by LAISSE PASSE (フルール by レッセ・パッセ) 】をリリースいたしました。



フランス語で“お花”を意味する“Fleur”をネーミングした、特別なラインがこの春Debut!

季節ごとに咲くお花をテーマに、モチーフやカラーで大人可愛いアイテムを展開します。

思わず見惚れるほどの贅沢な素材は、レッセ・パッセが得意とする生地から作りこんだオリジナル。

フェミニン&エレガンスな高級感のあるアイテムを、ご紹介します。





パンジー刺繍ワンピース

¥46,200

パンジービーズ刺繍カーディガン

¥30,800







パンジー刺繍プルオーバー

¥27,500

パンジーケミカルスカート

¥35,200



取り扱い店舗▶レッセ・パッセ全店、公式オンラインストア



