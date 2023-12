[株式会社GAMEPLEX]

株式会社NPIXELは、シネマティックオンラインRPG「グランサガ(Gran Saga)」(運営:株式会社GAMEPLEX)にて、「2023年 冬のキャリア決済キャンペーン」を開催します!

キャンペーン期間は、2023年12月7日(木) 0:00から2024年1月15日(月)23:59までとなっており、期間中にゲーム内アイテムをキャリア決済で購入すると、決済額に応じてポイントを還元します。詳細については、各キャリアのキャンペーンページをご確認ください。





開催期間

2023年12月7日(木) 0:00 ~ 2024年1月15日(月)23:59



なお、キャンペーン詳細は下記、各キャリアのキャンペーンページにてご確認ください。

・ドコモをご利用中のお客様:https://x.gd/Vcu13

・au / UQ mobileご利用中のお客様:https://kddi-l.jp/sKw

・ソフトバンク/ワイモバイル/LINEMOをご利用中のお客様:https://stn.mb.softbank.jp/X9j9A



グランサガとは

グランサガはiOS/Android/PCでお楽しみいただける、最高峰のクオリティで描かれるクロスプラットフォーム対応のオリジナルゲーム作品です。王道のRPGをベースに、世界中で愛されるゲームを目指して、Unreal Engine 4によるハイクオリティな3Dグラフィックや、梶裕貴さん、⻤頭明里さんら超豪華声優陣によるフルボイスストーリーをお届けします。さらに、ゲーム内BGMをはじめとする全音楽制作には下村陽子さんが参加。イラストやロゴデザインは天野喜孝さんが手がけ、グランサガのテーマソング「MAKAFUKA」はRADWIMPSが完全書き下ろしで提供しています。







◆公式サイト

https://gransaga.jp/

◆公式Twitter

https://twitter.com/GRANSAGA_RPG

◆公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCt1SxDHFgdRg8DdUWg5bgHg







【ゲーム情報】

タイトル:グランサガ (Gran Saga)

ジャンル:シネマティックオンラインRPG

開発:株式会社NPIXEL

運営:株式会社GAMEPLEX

プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部課金あり)





(C) Npixel Co., Ltd. & Gameplex Co., Ltd. All rights reserved.



