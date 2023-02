[学校法人電子学園 iU 情報経営イノベーション専門職大学]

iU 情報経営イノベーション専門職大学(東京都墨田区、学長 中村 伊知哉。以下、iU。https://www.i-u.ac.jp/)では、2023年2月13日(月)13時から、投資家・起業家の方を審査員としてお招きし、学生12チームが出場するビジネスピッチコンテスト「THE SHOUT WINTER TOKYO」を開催いたします。 iUは「就職率0%・起業率100%」をテーマに、「学生全員起業」を目標とし、「ビジネス・ICT・グローバルコミュニケーション」の知識・スキルを身につけるカリキュラムを展開しております。なかでも、本学の学びの中核となる必修科目「イノベーションプロジェクト(通称:イノプロ)」は、学生全員が起業プランを企画し、プレゼンを行うアクティブ形式の科目です。「THE SHOUT WINTER TOKYO」は、イノプロの成果発表大会として、各クラスから選ばれた12チームが、自分たちの起業プランのプレゼンし、学年最優秀チームを選出します。 「THE SHOUT WINTER TOKYO」は、YouTubeLIVE配信も実施します。







開催概要・審査員





●開催日時

2022年2月13日(月)13:00~17:50

第1部 13:00~14:30(1年生6チーム)

第2部 14:40~16:10(2年生6チーム)

第3部 16:20~17:50(3年生6チーム)



●配信・視聴方法

YoutubeLIVEにて配信いたします。以下URLにアクセスの上ご視聴ください。(事前申し込み不要)

YouTubeライブ配信:https://youtube.com/live/l0SQRkrCcf4



●MC(司会)

マリーマリー(https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=8839)



●審査員

唐澤鵬翔氏/アクセンチュア株式会社マネージング・ディレクター

須田騎一朗氏 / ユナイトアンドグロウ株式会社代表取締役

田島ひかる氏/mint株式会社インベストメントマネージャー

丹治太氏/株式会社MUGENUP取締役CFO

仁木隆大氏 /インキュベイトファンド株式会社アソシエイト

沼田典子氏/アモーレパシフィックジャパン株式会社マネージャー

山中健太郎氏/ 株式会社トランビ代表取締役CEO

湯田将紀氏 /Z Venture Capital株式会社インベストメントマネジャー

ブレント・ライコー氏/ 株式会社Unwired Logic

Rachel Leng氏/ Seirogai COO兼共同創業者



●審査委員長

iU学長 中村伊知哉(なかむらいちや)



●出場チーム

1年生(チーム名:参加学生)

● AiNIKKE:池田悠理、巽慎太郎、ルビアノブライリ―、大場裕太

● ちゅんちゅん: 天井勝太郎、小池倭、小野皇輝、花輪優也、河合俊樹、小田駿之介

● SIGURE: 篠原諒憲、山内心、瀧山風香、福士和花、仲川時雨、遠藤未紗、小糖愛乃、有馬一我

● HAZEL: 仲根海人、矢部可菜、柴崎梨花、高橋晴翔、金沢天明、遠野祐志

● Voom :猪飼れん、廣木昌秀、諸徳寺祐真、 細沼涼哉、鈴木一瑳、石川達也

● フリトレ: 河野誉邦、佐々木羽奈、牧野友季、吉田朱凜



2年生(チーム名:参加学生)

● Log Tool :金森匡吾、小松田乃維、矢板健、三好弘高、黒須元陽

● simlion: 磯野祥太、村上拓斗、富永慎乃介

● ビビンバ :桜岡恋音、八重樫亮太 渡辺昴天、佐藤遥歩、フィン ザー バオ、椎名克典

● Architech:森 史耀、池渕 真帆、 鈴木 彩夏、 山下 晴菜

● ネセラル:柿澤映杜、浦崎彩華、寺畠健人、原 涼風、植松大騎、小笠原一希

● Bastu: 石森 玲羽、杉浦 正理、和田 直也、徳留 圭悟



3年生(チーム名:参加学生)

● 山下 大知: 山下 大知

● 3年B組: 3年B組一同

● Aoi Maekawa :堤 光平、前川 碧井、中村 一真、星野 奏、村岡 明典

● チームみお:芦田大輝、玉造真愛、小平峻、蒔苗綾、蒋之媛

● Lupinus:京田祐里奈 ● DUO DUO:上村優菜、梶村友香、富田敦士、中村聖名、本橋ありみ





●その他情報

本コンテストに関する詳細はイノプロホームページ(https://iuinnovation.jp/)をご確認ください。

イノプロTwitter、Instagramにもご登録ください。



●前回開催の様子







*****

iU to Host Business Pitch Festival Titled THE SHOUT WINTER TOKYO



iU Professional University of Information and Management for Innovation (Sumida-ku, Tokyo, President: Ichiya Nakamura. Hereinafter referred to as iU. https://www.i-u.ac.jp/) will be hosting THE SHOUT WINTER TOKYO, a business pitch contest between 12 student teams with investors and entrepreneurs invited as judges, on February 13, 2023 (Friday) at 1:00p.m.

Based on the theme of “0% employment rate, 100% entrepreneurship rate”, iU implements a curriculum that allows students to acquire knowledge and skills in business, ICT and global communication with the goal of all students starting their own businesses. In particular, the Innovation Project (often abbreviated as InnoPro), a compulsory course that is at the core of learning at iU, is an active learning course in which all students plan and present their own entrepreneurial plans. As a competition showcasing the results of InnoPro, THE SHOUT WINTER TOKYO selects 12 teams from all classes at the university to present their entrepreneurial plans, from which the best team of each academic year will be chosen as winners.

THE SHOUT WINTER TOKYO will also be streamed on YouTube LIVE.







Event overview and judges



●Date and time

February 13, 2022 (Monday), 1:00p.m. to 5:50p.m.

Part 1: 1:00p.m. to 2:30p.m. (6 Year 1 teams)

Part 2: 2:40p.m. to 4:10p.m. (6 Year 2 teams)

Part 3: 4:20p.m. to 5:50p.m. (6 Year 3 teams)



●How to watch the stream

The event will be streamed on Youtube LIVE. Click on the link below to watch the stream. (No pre-registration required)

YouTube Live stream: https://youtube.com/live/l0SQRkrCcf4



●MC (Host)

Maly Maly (https://profile.yoshimoto.co.jp/talent/detail?id=8839)



●Judges

Hosho Karasawa / Managing Director of Accenture Japan Ltd.

Kiichiro Suda / President & CEO of Unite and Grow Inc.

Hikaru Tajima / Investment Manager of mint K.K.

Futoshi Tanji / Director & CFO of MUGENUP Inc.

Takahiro Niki / Associate of Incubate Fund K.K.

Noriko Numata / Manager of Amorepacific Co., Ltd.

Kentaro Yamanaka / Representative Director & CEO of TRANBI Inc.

Masaki Yuda / Investment Manager of Z Venture Capital Corporation

Brent Reichow / Unwired Logic K.K.

Rachel Leng / COO & Co-Founder of SeiRogai, Inc.



●Chairman of the Judging Committee

iU President / Ichiya Nakamura



●Participating Teams

Year 1 Team name: Participating students

● AiNIKKE: Yuri Ikeda, Shintaro Tatsumi, Rubiano Briley, Yuta Oba

● Chunchun: Shotaro Amai, Yamato Koike, Koki Ono, Yuya Hanawa, Toshiki Kawai, Shunnosuke Oda

● SIGURE: Masanori Shinohara, Kokoro Yamauchi, Fuka Takiyama, Nodoka Fukushi, Shigure Nakagawa, Misa Endo, Aino Konuka, Ichiga Arima

● HAZEL: Kaito Nakane, Kana Yabe, Rinka Shibasaki, Haruto Takahashi, Tenmei Kanazawa, Yuji Tono

● Voom: Ren Ikai, Masahide Hiroki, Yuma Shotokuji, Ryoya Hosonuma, Issa Suzuki, Tatsuya Ishikawa

● Furitore: Yoshikuni Kono, Hana Sasaki, Yuki Makino, Shuri Yoshida



Year 2

● Log Tool: Kyogo Kanamori, Noi Komatsuda, Ken Yaita, Hirotaka Miyoshi, Motoharu Kurosu

● simlion: Shota Isono, Takuto Murakami, Shinnosuke Tominaga

● Bibimbap: Renon Sakuraoka, Ryota Yaegashi, Koma Watanabe, Ayumu Sato, Phin Za Bao, Katsunori Shiina

● Architech: Fumiaki Mori, Maho Ikebuchi, Ayaka Suzuki, Haruna Yamashita

● Neseraru: Haruto Kakizawa, Ayaka Urasaki, Kento Terahata, Suzukaze Hara, Daiki Uematsu, Kazuki Ogasawara

● Bastu: Reiha Ishimori, Shori Sugiura, Naoya Wada, Keigo Tokudome



Year 3

● Daichi Yamashita: Daichi Yamashita

● Class 3-B: All of Class 3-B

● Aoi Maekawa: Kohei Tsutsumi, Aoi Maekawa, Kazuma Nakamura, Kanade Hoshino, Akinori Muraoka

● Team Mio: Daiki Ashida, Mame Tamatsukuri, Shun Kodaira, Aya Makinae, Jiang Zhiyuan

● Lupinus: Yurina Kyoda

● DUO DUO: Yuna Uemura, Yuka Kajimura, Atsushi Tomita, Masana Nakamura, Arimi Motohashi



●Other information

For more information on this contest, please visit the InnoPro website (https://iuinnovation.jp/).

Please also follow InnoPro on Twitter and Instagram.



