Setolabo衛生検査所は、 2023年4月1日より「関西国際PCR海外渡航センター」にて早朝夜間営業を開始すると発表した。検査当日に海外渡航用の陰性証明書が受け取れることに加え、1日3回の締切時刻を設置。検査受付から最短2時間30分のスピーディな陰性証明書の発行を行う。同センターは、関西国際空港へのアクセス可能な利便性をいかして、PCR検査を受けてそのまま電車に乗り、空港にて陰性証明書がPDFで受け取れるようにしている。海外渡航証明書は医療機関での発行が主体的だったが、登録衛生検査所である検査機関でも発行ができることから、価格を大幅に抑えて海外渡航陰性証明書の発行が可能となった。発行後もトラブルのサポートのために24時間電話で対応できるようにしている。また、中国渡航などにも対応しており、延べ1万名以上の実績がある。さらに、ホームページが多言語化されており、日本人のみならず、外国人を含めたより幅広い層の利用が可能。今後、航空会社との提携実績も活かして、関西国際空港を発着する国際便を利用客の需要を見込んでいる。







Setolabo衛生検査所は、 2023年4月1日より「関西国際PCR海外渡航センター」にて早朝夜間営業を開始いたします。検査当日に海外渡航用の陰性証明書が受け取れることに加え、1日3回の締切時刻を設置しました。検査受付から最短2時間30分のスピーディな陰性証明書の発行を行います。また、「関西国際PCR海外渡航センター」では、関西国際空港へのアクセス可能な利便性をいかして、PCR検査を受けてそのまま電車に乗り、空港にて陰性証明書がPDFで受け取れるようにしています。中国への渡航も可能で、延べ1万名以上の渡航実績があります。



●予約はこちら



名称:Setolabo衛生検査所 関西国際PCR海外渡航センター検査所WEBページ:https://setolabo.jp/umeda/





新型コロナウイルスによる海外渡航の規制が徐々に緩和していく中で、ワクチン接種証明があっても感染はしてしまうという背景や、ワクチン接種証明がない場合に限って陰性証明書が必要な国もあり、PCR検査による陰性証明書は引き続き一部の国の渡航にも必要となっています。 海外渡航の陰性証明書は医療機関での発行が主体的でしたが、登録衛生検査所である検査機関でも発行ができることから、2020年末に『PCR海外渡航センター』を設立して以来、2年間で1万名以上の渡航実績を達成しています。医療機関での海外渡航証明書は、「超高価格」でかつ「陰性証明書受領までが遅い」ことから、海外渡航再開の大きな障壁となっており、この度Setolabo衛生検査所では、登録衛生検査所として、価格を大幅に抑えて海外渡航陰性証明書の発行を可能としました。



加えて、結果まで「最短○時間」と広告のあるPCR検査センターや郵送用PCR検査キットも存在する中、実際は時間通りに結果が発表されないなどのトラブルが相次いでおり、医療機関でも検査を外部委託している関係で、検査結果が「飛行機の時間に間に合わないリスク」があります。Setolabo衛生検査所は、大阪府登録の衛生検査所として、東京オリンピック・パラリンピックをはじめとした国際大会でのスピードの求められる検査実績があるだけでなく、大阪市の高齢者施設等のスクリーニング検査を実施していることから、検査所独自の大阪市内の検体輸送網を利用することで、時刻通りに検査結果を確実に届ける、日本で初めての「ワクチン・検査パッケージ」に特化した『大阪府PCR検査センター』の開設に至りました。『大阪府PCR検査センター』に併設する形で、『関西国際PCR海外渡航センター』を開設しており、短時間で確実な時間に安心して検査結果の受け取れるPCR検査サービスを提供しています。







『関西国際PCR海外渡航センター』では、検査当日に海外渡航用の陰性証明書を受け取ることができることに加えて、2023年4月1日より、1日3回の締切時刻を設置しました。検査の受付から最短2時間30分というスピーディな陰性証明書の発行を行うことで、時間に制約のある海外渡航のPCR検査に対応しました。 関西国際空港へも電車でアクセス可能な利便性をいかして、PCR検査を受けてそのまま電車に乗り、関西国際空港にて陰性証明書がPDFで受け取れるようにしております。加えて、成田空港発着の飛行機も多く、PCR検査を受けて、大阪梅田から伊丹空港や新大阪駅へ行き、成田空港到着前に陰性証明書がPDFで受け取れるようにもしております。 発行後もトラブルのサポートのために24時間電話で対応できるようにしており、安心してより多くの国へ渡航できるようにカバーさせていただきました。さらには、ホームページを多言語化することで、日本人のみならず、外国人を含めたより幅広い層の利用を想定しております。



●予約はこちら(最短2時間すべて当日結果)



名称:Setolabo衛生検査所 関西国際PCR海外渡航センター(大阪府PCR検査センター併設)予約はWEBから:https://setolabo.jp/umeda/



【早朝夜間営業】関西国際PCR海外渡航センター(大阪府PCR検査センター併設)





〒543-0071 大阪府大阪市天王寺区生玉町2−3 小出ビル 401

Google MAP https://goo.gl/maps/xZ7nJMNqEnFZgV7v8

最寄駅 大阪メトロ 谷町線/千日前線 谷町9丁目駅すぐ、近鉄 大阪上本町駅すぐ

※最新の営業時間はホームページをご確認ください。https://setolabo.jp/umeda/







<<<<汉语>>>>

Setolabo卫生检查所将于2023年4月1日开始在"关西国际PCR海外旅行中心"进行早晚营業。除了在检查当天获得海外旅行所需的阴性证明书外,我们还设置了每天3个截止时间。我们将在接受检查后的最短2小时30分钟内发出迅速的阴性证明书。此外,由于"关西国际PCR海外旅行中心"可轻松前往关西国际机场,因此可以在接受PCR检查后乘坐电车前往机场,并在那里以PDF格式获得阴性证明书。我们还可以前往中国旅行,并有超过1万人次的旅行记录。



●预约请点击以下链接

名称:Setolabo卫生检查所关西国际PCR海外旅行中心

检查所网页:https://setolabo.jp/umeda/



随着新冠疫情海外旅行限制逐渐放宽,虽然接种疫苗有助于预防感染,但仍然存在感染的可能性。一些国家要求必须提供阴性证明书,即使持有疫苗接种证明。因此,PCR检测的阴性证明书仍然需要用于部分国家的旅行。

以往海外旅行的阴性证明书主要由医疗机构颁发,但是在注册卫生检验所的检验机构也可以颁发。自2020年底成立“PCR海外旅行中心”以来,该中心已在两年内为1万多名旅客提供了海外旅行服务。医疗机构颁发的海外旅行证明书不仅价格“超高”,而且“领取阴性证明书的时间很长”,这是海外旅行重启的一个巨大障碍。为此,Setolabo卫生检测所作为注册卫生检验所,大幅降低了价格,使海外旅行阴性证明书的颁发成为可能。

此外,在标榜“最短○小时”的PCR检测中心和邮寄用PCR检测工具中,实际上存在着结果未能按时公布等问题。由于医疗机构也会外包检测,因此存在“检测结果无法在飞机起飞前获得”的风险。由于Setolabo卫生检测所作为大阪府注册的卫生检验所,拥有在东京奥运会和残奥会等国际大赛中需要快速检测的经验,同时还进行了大阪市养老院等的筛查检测,因此利用该检测所自己的大阪市内样本运输网络,确保及时准确地发送检测结果,开设了日本首个专门针对“疫苗和检测包”而设立的“大阪府PCR检测中心”。在“大阪府PCR检测中心”的基础上,还开设了“关西国际PCR海外旅行中心”,提供可以在短时间内安心接受检测结果的PCR检测服务。“关西国际PCR海外旅行中心”现在提供当日获得海外旅行阴性证明书的服务,并于2023年4月1日开始设置每天三次的截止时间。我们通过提供最短2小时30分钟的快速阴性证明书发放服务,以适应有时间限制的海外旅行PCR检测需求。

我们利用可通过火车前往关西国际机场的便利性,提供了PCR检测服务,客人可以接着坐火车前往关西国际机场,并可以在那里获取以PDF格式提供的阴性证明书。此外,由于成田机场往返航班数量众多,我们还提供了服务,在接受PCR检测后,客人可以前往大阪梅田,再前往伊丹机场或新大阪站,并在到达成田机场之前获取以PDF格式提供的阴性证明书。

我们提供24小时电话支持,以解决发生任何问题时的困难,以让客人更放心地前往更多的国家旅行。我们还通过将网站多语言化,希望能够吸引更广泛的客户群体,包括外国人在内。



<<<<English>>>>

Setolabo Health Inspection Center will start operating in the "Kansai International PCR Overseas Travel Center" from April 1, 2023, with morning and evening business hours. In addition to obtaining a negative certificate required for overseas travel on the day of the examination, we have set three deadlines per day. We will issue a rapid negative certificate within a minimum of 2 hours and 30 minutes after the examination. In addition, because the "Kansai International PCR Overseas Travel Center" is easily accessible to Kansai International Airport, it is possible to take a train to the airport after the PCR test and obtain the negative certificate in PDF format. We have also traveled to China and have records of more than 10,000 travelers.



To make an appointment, please click the link below:

Name: Setolabo Health Inspection Center Kansai International PCR Overseas Travel Center

Inspection website: https://setolabo.jp/umeda/



Although vaccination helps prevent infection, there is still a possibility of infection as international travel restrictions due to the COVID-19 pandemic are gradually being relaxed. Some countries require a negative certificate even if you have a vaccination certificate. Therefore, a negative certificate from a PCR test is still required for travel to some countries.



In the past, medical institutions mainly issued negative certificates for overseas travel, but inspection agencies registered with public health centers can also issue them. Since the establishment of the "PCR Overseas Travel Center" at the end of 2020, the center has provided overseas travel services to more than 10,000 travelers in two years. The overseas travel certificate issued by medical institutions is not only "expensive" but also takes "a long time to receive the negative certificate," which is a huge obstacle to restarting overseas travel. Therefore, Setolabo Health Inspection Center, as a registered public health center, has significantly reduced the price, making it possible to issue a negative certificate for overseas travel.



In addition, there are problems with PCR testing centers that advertise "the shortest ○ hours" and PCR testing tools for mailing that fail to publish results on time. Since medical institutions also outsource testing, there is a risk that "test results cannot be obtained before the plane takes off." Setolabo Health Inspection Center has experience in rapid testing required for international competitions such as the Tokyo Olympics and Paralympics, and has conducted screening tests at nursing homes in Osaka City, etc. Using the center's own Osaka City sample transportation network, we ensure that test results are sent accurately and in a timely manner, and have established the first PCR testing center in Japan specifically for "vaccine and testing packages" based on the "Osaka Prefecture PCR Testing Center." On this basis, we have opened the "Kansai International PCR Overseas Travel Center," which provides PCR testing services that can receive test results with peace of mind in a short time.



The "Kansai International PCR Overseas Travel Center" now offers same-day services for obtaining negative certificates for overseas travel, and will set three deadlines per day starting from April 1, 2023. We meet the time-limited PCR testing needs of overseas travel by providing a rapid negative certificate issuance service in a minimum of 2 hours and 30 minutes.



Taking advantage of the convenience of train access to Kansai International Airport, we provide PCR testing services. Customers can take a train to Kansai International Airport and obtain a negative certificate in PDF format. In addition, because there are many flights to and from Narita Airport, we also offer a service where customers can go to Umeda in Osaka after the PCR test, and then go to Itami Airport or Shin-Osaka Station, and obtain a negative certificate before arriving at Narita Airport.



