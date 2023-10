[TikTok for Business]

TikTok for Businessは、高いクリエイティビティを発揮してビジネスや社会にインパクトを与えたキャンペーンを表彰する「TikTok for Business Japan Awards 2024 Creative Category」を新設し、広告代理店、広告主を対象にエントリー受付を開始いたしました。







TikTokは、ユーザーの創造性を刺激し、喜びをもたらすエンターテインメントプラットフォームです。「面白くて、つい最後まで見てしまう」「楽しい気持ちにしてくれたから、興味を持って買ってしまう」というように、“エンターテインメント”にはユーザーの心を動かし、行動を促すパワーがあります。それは広告も同様であり、TikTokユーザーにとって広告も“エンターテインメント”であるべきだと私たちは考えています。



この度、TikTok for Businessでは、TikTok広告のクリエイティブ表現や新しいアイデアによるプラットフォーム活用を通じて“エンターテインメント”を体現し、ビジネスや社会にインパクトを与え、高い効果を発揮したキャンペーンを表彰する「TikTok for Business Japan Awards 2024 Creative Category」を新しく設立しました。

本アワードは、TikTok for Businessの広告メニューを活用して、2023年1月1日~2023年12月31日に配信されたキャンペーンを対象とし、エントリーは広告代理店、広告主のいずれも可能となっています。





「TikTok for Business Japan Awards 2024 Creative Category」概要





「TikTok for Business Japan Awards 2024 Creative Category」には以下5部門あり、部門ごとにエントリーすることができます。



01: Best Business Impact部門

TikTok for Businessを活用し「物やサービスが売れた」などの具体的な成果を上げ、ブランドやサービスに対してビジネスインパクトをもたらしたキャンペーン



02: Best TikTok Creator Collaboration部門

TikTokクリエイターと企業やブランドとのコラボレーションを実施し、広告目的を達成したキャンペーン



03: Best Activation部門

運用型広告における評価指標において高い実績を残し、効果を出すための適切なPDCAサイクルを実現したキャンペーン



04: Best UGC Driver部門

楽曲やBranded/Community Effect、投稿テーマなどのクリエイティブアイデアを通じてエンゲージメントを向上させ、多くのユーザーが共感し、ユーザーの投稿やモチベーションが最大化したキャンペーン



05: Best Innovation部門

これまで前例のないTikTokの新たな活用方法にチャレンジし、ユーザーに新たなエンターテインメントを提供したキャンペーン





■審査員(審査員長以下、五十音順)

審査員長 嶋 浩一郎 氏 / 株式会社博報堂 執行役員 株式会社博報堂ケトル エグゼクティブクリエイティブディレクター

明石 ガクト 氏 / ワンメディア株式会社 代表取締役

天野 彬 氏 / 株式会社電通 電通メディアイノベーションラボ 主任研究員

長田 麻衣 氏 / 株式会社SHIBUYA109エンタテイメント SHIBUYA109 lab.所長

下森 実結 氏 / 株式会社サイバーエージェント クリエイティブプランナー

並河 進 氏 / 株式会社電通 カスタマーエクスペリエンス・クリエーティブ・センター センター長 エグゼクティブ・クリエーティブ・ディレクター

横山 昴 氏 / 株式会社博報堂 アクティベーションディレクター兼デジタルクリエイティブディレクター



■応募締切

2024年1月31日(水)

TikTok for Businessの広告メニューを活用して、2023年1月1日~2023年12月31日に配信されたキャンペーンが対象となります。(TikTokで配信された案件に限ります)

※本アワードにご応募いただいたキャンペーンは、翌年以降同様のアワードが実施された際に再度応募することはできません。



■応募方法

「TikTok for Business Japan Awards 2024 Creative Category」サイト内の応募要項を確認の上、応募フォームに必要事項を入力してご応募ください。

「TikTok for Business Japan Awards 2024 Creative Category」サイト:https://tiktok-for-business-awards.jp/

応募方法に関するご質問等は、TikTok for Business Japan Awards 応募事務局までお問い合わせください。 info@tiktok-for-business-awards.com







TikTok、Pangleなど広告配信サービスを提供しているTikTok for Businessは、認知拡大から顧客獲得まで、 様々なファネルにおけるビジネス課題解決に貢献します。TikTokはエンターテインメントで溢れるプラットフォームとして、オープンマインドなオーディエンスと企業/ブランドが自然と出会うことで生まれる顧客とのエンゲージメントにより、ビジネスにインパクトをもたらします。



