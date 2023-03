[LINE Games Corporation]

『大航海時代 Origin』が2023年3月7日よりサービスを開始!

サービス開始を記念したゲーム内イベントやTwitterキャンペーンも開催!







LINE Games株式会社(代表:パク・ソンミン)が配信し、株式会社Motif(代表:イ・ドゥッキュ)と株式会社コーエーテクモゲームス(代表:鯉沼久史)が共同開発した新作海洋冒険シミュレーションRPG『大航海時代 Origin』が本日2023年3月7日よりサービスを開始したことをお知らせいたします。





■2023年3月7日よりグローバルでのサービス開始!

『大航海時代 Origin』は、本日2023年3月7日より日本を含むグローバルでのサービスを開始しました。また、『大航海時代 Origin』はクロスプラットフォーム対応を行っておりモバイル(iOS,Android)およびPCプラットフォーム(Steam,LINE GamesのPCプラットフォーム「FLOOR」)とSteam Deckでのプレイが可能でFLOOR IDを使ったクロスプレイが可能です。対応言語は日本語/英語/中国語(簡体字・繁体字)で、4種類の言語が選択可能です。



▼ダウンロードはこちら

App Store:https://apps.apple.com/jp/app/id1660850121

Google Playストア:https://play.google.com/store/apps/details?id=com.linegames.uwogl

Steam: https://store.steampowered.com/app/1574360/Uncharted_Waters_Origin/



■グローバル版サービス開始記念イベント開催中!

ゲーム内では、サービスの開始を記念した、お得なイベントが開催中です。ぜひご参加ください。



・依頼イベント

組合で交易/戦闘/冒険の依頼を完了することで、船舶の造船材料やB級装備が獲得可能なイベントとなっております。

開催期間:3/8~3/31 8:59(JST基準)



・発売開始記念30日ログインボーナス

サービス開始から30日間のログインイベントが開催されます。毎日のログイン報酬としてゲーム内通貨の「ドゥカート」や船舶の造船材料などが獲得可能です。

開催期間3/8~4/1 8:59(JST基準)



■公式Twitterにてリリース記念キャンペーン開催中!

『大航海時代 Origin』公式Twitterでは、総額100万円分のAmazonギフトカードが当たるお得なキャンペーンを開催中!詳細は公式Twitterをご確認ください。

https://twitter.com/UWO_JP





■大航海時代シリーズ30周年記念作品『大航海時代 Origin』とは

『大航海時代 Origin』は、株式会社Motifと株式会社コーエーテクモゲームス(代表:鯉沼 久史)が共同開発を行った大航海時代シリーズ30周年を記念するタイトルです。

『大航海時代 Origin』は、16世紀の「大航海時代」を背景に自分だけの艦隊を作って自由に航海し、探検や戦闘、交易など多様なコンテンツを体験できるシミュレーションRPGです。

全世界で収集されたビッグデータを活用し、風向、風速、鳥などの航海環境を実際のデータに基づいて構築。



さらに、徹底した時代考証とUnreal Engine4を活用した高品質グラフィックをもとに、16世紀の主要な港と様々な形態の衣装や艦船を再現しました。

また、原作シリーズの登場人物のほか、16世紀当時活躍していた歴史上実在した人物を、2Dと3Dの背景が融合した高品質のアートスタイルで実現し、著名な作曲家である菅野よう子氏が参加した原作の楽曲をはじめ、104種以上の多彩なオーケストラを中心とした音楽を収録しております。



【ゲーム概要】









■コピーライト表記

(C) KOEI TECMO GAMES CO., LTD. (C) LINE Games Corporation. All Rights Reserved. Co-developed by Motif Co.,Ltd.





■会社概要

会社名 :LINE Games Corporation

代表 :パク・ソンミン

設立年月:2012年10月

住所 :《韓国本社》

2F, AP Tower, Teheran-ro 218, Gangnam-gu, Seoul, 06221

《日本オフィス》

〒160-0023 東京都新宿区西新宿1-20-3 西新宿高木ビル7階

事業内容:ゲームの開発・運営・コンサルティング

URL :https://www.line.games/

LINE Games Corporation(LINE Games、代表 パク・ソンミン)は、LINE株式会社(LINE、代表 出澤剛、慎ジュンホ)の関係会社であり、ゲーム開発及びパブリッシングなど各分野にて多様性と専門性に基づいた事業を展開している。



LINE Gamesは、2012年にリリースした『ドラゴンフライト』により開発ノウハウを蓄積し、『デスティニーチャイルド』及び『エグゾスヒーローズ』などをリリースし、グローバルパブリッシャーとしての力量を構築している。

また、2020年には自社開発のコンシューマーのパッケージである『Buried Stars』をPlasyStation4及びNintendo Switchにて発売し、 モバイル、PC、コンシューマーと様々なプラットフォームにわたりゲーム事業を展開している。



LINE Gamesは、グローバルユーザー数が2億名に達するモバイルメッセンジャープラットフォーム「LINE」と多方面にわたり協業を進めており、 今後も多くのジャンルとプラットフォームにて「面白い挑戦」を続けていく方針だ。



※画面はすべて開発中のものです。

※社名、ロゴマーク、商品名およびサービス名は各社の商標または登録商標です。

※記載されている内容は、2023年2月6日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-19:16)