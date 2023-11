[ZLONGAME]



ZlongameとGameTreeは、竜と暮らす冒険RPG『KARIZ -カリツの伝説-』iOS版、Android版並びにPC版を11月8日に正式リリースいたしました。そして先日全世界で700万ダウンロードを突破いたしました。これを記念して、ゲーム内において限定アイテムのプレゼントや新キャンペーンの開催、新機能のアップデートを予定しています。



ダウンロードはこちら

・App Store|https://apps.apple.com/JP/app/id6457261760

・Google Play|https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gametree.gp.jp.lzgwy



■全世界700万DL突破記念 ゲーム内通貨プレゼント

全世界700万ダウンロード突破の感謝を込めて、11月15日(水)よりゲーム内にてゲーム内通貨をプレゼント。プレゼントはゲーム内ポストよりお受け取りください。今後とも『KARIZ -カリツの伝説-』をよろしくお願いいたします。



<アイテム受け取り期間>

2023年11月15日(水)~2023年11月19日(日)

<ゲーム内プレゼント通貨詳細>

・銀貨×77777

・金貨×7777

・ダイヤ×777

<プレゼント受け取り方法>

1.ゲームにログイン

2.ゲーム内ポストから受け取る



■11月15日より新イベント「月神節祭典」を開催

新イベント「月神節祭典」を11月15日(水)メンテナンス後より開催いたします。今回のイベントでは、イベント限定デイリークエストを完成することで様々な豪華報酬を受け取ることが可能です。

※本イベントは11月15日(水)のゲーム内更新により参加可能



<イベント参加条件>

・サーバー開放後7日間経過

・キャラクターレベル26に到達



<イベント報酬>

・ポックルBOX、クルの湯チケット、ダイヤ等

・限定背飾り:うさぐるみ

・限定衣服:ポックルの戦服



■新システム「結婚システム」解放!



『KARIZ -カリツの伝説-』には、ゲーム内でカップルを結成することができる「カップルシステム」がありますが、11月中に「結婚システム」も導入予定。アルカディア王国で冒険をしている途中で、お互いに面倒を見たり、困難を乗り越えたりするパートナーをつくることができます。今回はカップルシステムと結婚システムについてご紹介いたします。

<カップルになる条件>

1.カップルを結成する二人のみのチームを組むこと

2.二人ともLv25以上に達していること

3.お互いへの好感度が3000以上に達していること

※ギフトを贈ることで好感度が上がります

4.二人が近くにいること

以上の条件を満たした場合、狩都「アルテミス」のカップルサービスにて、隊長がカップル契約を締約することができます。告白の言葉を入力して告白し、相手が受け入れるとカップルが成立となります。





<カップルになるメリット>

・コミュニティの狩友チャットTOPに「カップル」のチャット欄ができます。

・コミュニティのカップルシステムが解放され、カップルだけの肩書きを獲得できます。※自由に変更可能です。

・カップルチームで一緒にイベントに参加すると親密度が上がります。親密度が一定値に達すると特別なプレゼント(特殊な家具、カップルアイコン、ふきだしなど)を獲得できます。

・親密度が300に達し、イベント「傾心祭」開催後に広場の結婚式進行係の所でプロポーズすることができます。カップルが同意すれば二人はパートナーになり、もっとカップルシステムを楽しめることができます。

・豪華な結婚式や、特別ライド、特別衣服をゲットできます。



■ゲーム概要



ゲームタイトル:KARIZ -カリツの伝説-

ジャンル:竜と暮らす冒険RPG

対応OS:iOS / Android / PC

価格:基本無料(ゲーム内アイテム課金制)

権利表記:(C) DIMENSION-4 (C) GameTree Entertainment Co., Ltd.

公式サイト:http://kariz.gametree.co.jp

公式X(旧Twitter):https://twitter.com/KARIZ_JP



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/15-19:46)