~新商品「Phase One iXM-GS120」による風力発電設備点検や、産業用ドローンと組合せた橋梁点検、広域計測ソリューション実例紹介~



産業用ドローン・ソリューションのベストプラクティスサプライヤー SkyLink Japan(株式会社WorldLink & Company 本社:京都市北区、代表取締役社長:須田信也)は、中判デジタルカメラのパイオニアであるフェーズワンジャパン社と共催し、11月28日に無料WEBセミナーを開催します。

「1.2億画素・高速シャッター搭載カメラが実現する新時代の産業用ドローン点検・計測の可能性!徹底解説セミナー」と題し、超高解像度カメラにより、既に一般的となった産業用ドローンによる点検・計測業務が、今後、どのような新しい世界となっていくか解説します。

新商品「Phase One iXM-GS120」は、汎用ドローンに搭載可能、1.2億画素の高解像度センサーに加え最高速1/16000のグローバルシャッターを採用しています。一見ゆっくりと回る風力発電のブレードも先端部分は新幹線並みのスピードで、こうした物体もブレの少ない撮影が可能です。また、対象物に接近することなく点検を行うことで、作業効率の面からも貢献します。将来に向けた新たな点検・計測技術の検討をされている方に最適なセミナーです。







開催概要





「1.2億画素・高速シャッター搭載カメラが実現する新時代の産業用ドローン点検・計測の可能性!徹底解説セミナー」

日時:2023年11月28日(火)16:00~17:00

場所:オンライン(ZOOMウェビナーシステム)

費用:無料(事前登録制)

※ライブ配信後、オンデマンド配信予定です。ご登録頂ければいつでも視聴可能です。

※オンデマンドは、予告なく終了する場合がございます。

対象:

・インフラ点検に関わる点検、計測事業者

・産業用ドローンによる写真測量業務実施者 など

登壇者:

・フェーズワンジャパン株式会社 営業部 産業部門担当マネージャー 荒巻保光氏

・SkyLink Japan 産業ソリューション事業部 佐藤裕也



主催:SkyLink Japan(株式会社WorldLink&Company)

協力:フェーズワンジャパン株式会社



お申し込みページ





https://skylinkjapan.com/event/web-seminar/phaseone231128/



セミナー内容





○第一部 <Phase One 製品解説>

・Phase One社紹介、そのユニークかつ先進的な取り組み

・ドローン搭載型Phase One超高解像度カメラの従来品との比較

・新商品、1.2億画素・高速シャッター搭載カメラ「iXM-GS120」解説

・高速移動物体の撮影に適したグローバルシャッターとは

・国内外の採用実例紹介



○第二部 <産業用ドローンと組合せた事例紹介>

・橋梁、鉄塔などインフラ点検における生産性向上の実例

・VTOL(垂直離着陸)ドローンと組合せた、広域火山口調査レポート

・高精度測位システムとの統合による写真測量ソリューション紹介

・産業用ドローンと組合せたこれからの展望



○よくあるご質問の紹介と回答

※内容は変更される場合がございます。予めご了承ください。

SkyLink Japan について





株式会社WorldLink & Company は『技術とアイディアで、より良い未来を創る "Link Tomorrow" 』を掲げ、創業以来、国内外のドローンを中心としたロボティクス商品・サービスを、世界中のお客様に繋ぐこと(Link)に取り組んでいます。

ドローン事業ブランド『SkyLink Japan』は、ドローン、センサー、ソフトウェア製品のベストプラクティスサプライヤーとして、製品・サポートを提供。さらに、これらの製品を利用したサービス(測量・点検・地理空間情報処理など)まで対応しています。京都本社を拠点に全国への展開を行っており、2024年1月にオープンする福島サービスセンターは、国内ドローン業界において画期的な大規模なバックヤード(機体の保管、メンテナンス、テストフライトなど)として機能し、お客様のドローン利活用をご支援します。

