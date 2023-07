[BuzzFeed Japan]

BuzzFeed Japan株式会社(本社 東京都渋谷区、以下、BuzzFeed Japan)が運営するメディア「ハフポスト日本版」は、10周年企画「未来を作る」イベント第4弾として、次のキャリアが見える、転職サイト「ONE CAREER PLUS」を運営するワンキャリアとコラボし、社会貢献をキャリアの軸にする方法を考えるイベント「プロと話せる!『社会貢献』と『キャリア』両立の方法 ~ソーシャルビジネス×人事×キャリアの専門家と徹底議論~」を7月12日(水)に開催します。



「ONE CAREER PLUS」がこれまでキャリア支援をしてきた中でも「企業利益を追い求めるだけでなく、経験や専門性を社会に活かしたい」人々が増えています。本イベントでは、社会貢献を軸にキャリアを築いたお二人を招いたトークセッション、「ONE CAREER PLUS」のキャリアアナリストとの「社会貢献×キャリア」を考えるヒントとなるディスカッションを行います。



本イベントの前半では、NHKからREADYFOR株式会社の基金開発・公共政策責任者(兼 インパクトスタートアップ協会事務局長)に転職した市川 衛さん、食品会社、医療機器メーカーからディヴェロッパーを経て、ラッシュジャパン合同会社に転職した戸川 晶子さんとのトークを通じて、お2人のキャリアヒストリーについて伺います。後半では、「ONE CAREER PLUS」のキャリアアナリストの長谷川 嵩明(たかはる)さんも加わり、社会貢献のキャリアを実現するためのディスカッションを行います。自分の中にある漠然としたテーマから、キャリアを選ぶ方法について一緒に考えます。



■イベント概要

日時: 7月12日(水)18:30~20:00(18:10開場)

MC: 佐賀 駿一郎(ONE CAREER PLUS キャリアアナリスト)、泉谷 由梨子(ハフポスト日本版 編集長)

参加費: 無料

住所: 〒150-0001 東京都渋谷区神宮前6-12-18 WeWork アイスバーグ 1F

お申し込みURL: https://plus.onecareer.jp/events/46

※定員50人、応募者多数の場合は抽選となります

アクセス :

東京メトロ千代田線・副都心線「明治神宮前駅」徒歩2分

JR山手線「原宿駅」徒歩5分

東京メトロ銀座線「表参道駅」徒歩11分



今年10周年を迎えたハフポスト日本版は、創刊当初から多くの社会課題について報じ、解決のための提案をしてきました。10周年記念企画「未来を作る」は、サステナブルな未来のため、アクションをする人・企業・取り組みを応援し、具体的なヒントを提案する企画です。



ハフポスト日本版「未来を作る」企画はこちら: https://www.huffingtonpost.jp/future-huffpost10



ワンキャリアについて

ONE CAREER PLUS https://plus.onecareer.jp

転職サイト「ONE CAREER PLUS」 は、「すべてのキャリアをオープンに。」をコンセプトに、キャリアにおけるデータのオープン化を通じて、中長期的なキャリア形成をサポートする転職サービスです。転職経験者による体験談が閲覧できるほか、キャリアデータに基づいた記事コンテンツやイベント情報を発信しています。また、企業向けに、動画や記事のコンテンツ企画・制作を通じた採用ブランドデザインも手がけております。「どこからどこへ転職したのか」「どのような軸で転職をしたのか」などキャリアに関する様々なデータを公開することで、はたらくすべての人が、データをもとに自らキャリア選択ができる世の中を目指します。

ONE CAREERについて https://www.onecareer.jp

はじめてのキャリアを選ぶ、就活サイト「ONE CAREER」は、新卒入社までの最初のキャリア選択をサポートするサービスです。企業の採用活動に関する50万件(※1)を超える就職活動の体験情報を集め、1万社(※2)を超える企業のキャリアデータを蓄積しています。新卒領域において就職活動の情報収集・分析ツールとして多くの学生に支持され、2人に1人以上の学生に利用いただき、2024年卒学生が最も利用した就職サイトランキングで2位(※3)を獲得しております。

※1、2:2022年3月末時点 ワンキャリア調べ

※3: HR総研×楽天みん就:2024年卒学生の就職活動動向調査より



ハフポスト日本版について

https://www.huffingtonpost.jp

ハフポスト日本版は2013年5月にスタートし、2021年5月からBuzzFeed Japanが運営しています。「会話を生み出す国際メディア」「社会問題を解決するメディア」として、SDGs、働きかた、ジェンダー平等、LGBTQ、ダイバーシティ、子育て、金融リテラシーなど、人々の価値観をアップデートする重点テーマを掲げて記事を発信してきました。月間ユニークビジターは2,430万(2022年8月時点)。Facebookのフォロワーが30万、Twitterが37万、SDGs専門のTwitterアカウントのフォロワーが1万、それぞれいます。



BuzzFeedについて

https://www.buzzfeed.com

BuzzFeed, Inc.は、最高のインターネットコンテンツを提供する企業です。ポップカルチャー、エンターテインメント、ショッピング、グルメ、ニュースなどの分野を通して、BuzzFeedはコミュニケーションを生み出します。「何を見る?」「何を読む?」「何を買う?」「何に夢中になる?」・・・といった様々な角度から、読者を刺激します。2006年に誕生したBuzzFeedは、インターネット世界をより良いものにするため、信頼でき、高品質で、かつブランド価値を守るニュースやエンターテインメント情報を、何億人もの人々に提供してきました。包括的で共感を呼ぶような、クリエイティブなコンテンツを届け、人々にとってより良い生活のインスピレーションになるような情報を提供できるよう、尽力しています。

BuzzFeed Japanについて

2016年1月にBuzzFeed日本版を創刊。社会にポジティブなインパクトをうみだすことをめざし、記事や動画、特集など独自のスタイルで、ニュース、カルチャー、ショッピング、エンターテインメントの情報を発信しています。月間ユニークビジターは3,800万人を超え(2022年7月)、オーディエンスはZ世代とミレニアル世代が半数以上を占めています。また、4つのバーティカルメディア(BuzzFeed Japan、ハフポスト日本版、BuzzFeed Kawaii、Tasty Japan)を運営しています。2021年5月にハフポスト日本版と合併し、BuzzFeedと朝日新聞社に加え、2022年5月より朝日放送グループHD、バリューコマースの4社が出資しています。



