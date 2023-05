[N-ONE]

セール期間:5月12日(金)-5月15日(月)







母の日はすぐ到着しますよ。今年、お母さんのためにどんな贈り物を準備したいですか?N-oneの「NPad Air」は、通話とGPS機能がサポートします。「Npad Plus」は8GB+128GBの大容量で、お母さんが好きな音楽とドラマをダウンロードすることができます

N-ONE「Npad Air」スペック紹介



最後にたったの12,905円!!(ハート)

通常価格:¥19,900

AMAZONプロモーション:6,000円割引



期間限定クーポン:995円【追加】2023/05/12-05/15

プロモーションコード:ID8Q7DS9

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0BW47WY36?ref=myi_title_dp







N-one NPad Air タブレットは1920*1200解像度 HD IPSディスプレイ、T310 CPU最大2.0GHz、1TB TF拡張可能+4GB RAM+64GB ROM、GMS認証+6600mAh大容量バッテリー+Type C充電+2.4G/5G Wi-Fi対応、4G LTE SIM通話 タブレット10.1インチ、Bluetooth5.0+GPS+2MP/5MPカメラ、日本語取扱説明書付き



N-ONE「Npad Plus」スペック紹介





最後にたったの18,941円!!(ハート)

通常価格:¥26,900

AMAZONプロモーション:5,000円割引

プロモーションコード:U9QQOOXE



期間限定クーポン:2,959円【追加】2023/04/21-04/23

リンク:https://www.amazon.co.jp/dp/B0C1V7GRQS?ref=myi_title_dp



Android 12 10.4インチ タブレット wi-fiモデル、 N-one NPad Plus タブレット、MTK 8183 8コアCPU 2.0GHz、2000*1200 2K超高解像度 FHD IPSディスプレイ、8GB RAM+128GB ROM+1TB TF拡張可能+、13MP/5MPカメラ、GMS認証+Type C充電+2.4G/5G Wi-Fi対応、Bluetooth5.0+GPS











N-one(公司チル粤科技之子ブランド)は、「より多くの楽しみ、より多くの熱愛」を核心的なアイデアとし、N-oneの優良なタブレットpcとノートpcを主力とし、より多くの人にデジタル制品の利便性を享受してもらい、デジタル制品を利用して自分の生活をより熱愛してもらいたいと考えています



企業プレスリリース詳細へ (2023/05/13-13:46)