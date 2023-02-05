［徳島県］

徳島県では、年齢や性別、国籍、障がいの有無等にかかわらず、

多様な主体が共生し、交流し、活躍する「ダイバーシティ社会」を実現するため、

「多様な価値観・ありかたが混ざり合う、誰もが暮らしやすい社会を目指して」

をテーマにフォーラムを開催します。











※詳細については、県ダイバーシティ推進課のホームページをご覧ください。

https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7213509/



○日時：令和5年2月12日（日）13:30～16:00（13:00開場）



○会場：アスティとくしま（ブライダルコアときわホール）



○参加料：無料



○申込方法：会場での参加をご希望の場合は、次の応募フォームより

2月10日(金）までにお申し込みください。（定員70名）

https://forms.gle/aeiitqyV5mXX8kKY7

※別添チラシのQRコードを読み込んでの応募も可能

※WEBでの視聴は申込みの必要はありません。



○プログラム：



第1部（記念講演）13:40～14:40

テーマ:エゴを社会化した多世代型介護付きシェアハウス！?

～年齢も国籍もごちゃまぜのカオスな現場から～

講師:首藤 義敬（株式会社Happy代表取締役）



第2部（記念講演）14:45～15:15

テーマ:「混ざり合う地域の居場所」のつくりかた

～ごちゃまぜダイバーシティが地域を救う～

講師:佐野 淳也（大阪成蹊大学経営学部准教授）



第3部（座談会）15:25～15:55

テーマ:多様な価値観・ありかたが混ざり合う、誰もが暮らしやすい社会を目指して

登壇者:

・首藤 義敬（株式会社Happy代表取締役）

・佐野 淳也（大阪成蹊大学経営学部准教授）

・阿部 篤 （徳島県未来創生文化部ダイバーシティ推進課長）



○お問い合わせ先：

徳島県未来創生文化部 ダイバーシティ推進課 高齢者・障がい者活躍担当

TEL 088-621-2783

FAX 088-621-2978

E-mail saeki_akinori_1@pref.tokushima.jp



企業プレスリリース詳細へ （2023/02/05-00:40）