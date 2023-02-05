【ご案内】～ダイバーシティとくしま推進事業2022～「ダイバ…
［徳島県］
徳島県では、年齢や性別、国籍、障がいの有無等にかかわらず、
多様な主体が共生し、交流し、活躍する「ダイバーシティ社会」を実現するため、
「多様な価値観・ありかたが混ざり合う、誰もが暮らしやすい社会を目指して」
をテーマにフォーラムを開催します。
※詳細については、県ダイバーシティ推進課のホームページをご覧ください。
https://www.pref.tokushima.lg.jp/ippannokata/kurashi/chihososei/7213509/
○日時：令和5年2月12日（日）13:30～16:00（13:00開場）
○会場：アスティとくしま（ブライダルコアときわホール）
○参加料：無料
○申込方法：会場での参加をご希望の場合は、次の応募フォームより
2月10日(金）までにお申し込みください。（定員70名）
https://forms.gle/aeiitqyV5mXX8kKY7
※別添チラシのQRコードを読み込んでの応募も可能
※WEBでの視聴は申込みの必要はありません。
○プログラム：
第1部（記念講演）13:40～14:40
テーマ:エゴを社会化した多世代型介護付きシェアハウス！?
～年齢も国籍もごちゃまぜのカオスな現場から～
講師:首藤 義敬（株式会社Happy代表取締役）
第2部（記念講演）14:45～15:15
テーマ:「混ざり合う地域の居場所」のつくりかた
～ごちゃまぜダイバーシティが地域を救う～
講師:佐野 淳也（大阪成蹊大学経営学部准教授）
第3部（座談会）15:25～15:55
テーマ:多様な価値観・ありかたが混ざり合う、誰もが暮らしやすい社会を目指して
登壇者:
・首藤 義敬（株式会社Happy代表取締役）
・佐野 淳也（大阪成蹊大学経営学部准教授）
・阿部 篤 （徳島県未来創生文化部ダイバーシティ推進課長）
○お問い合わせ先：
徳島県未来創生文化部 ダイバーシティ推進課 高齢者・障がい者活躍担当
TEL 088-621-2783
FAX 088-621-2978
E-mail saeki_akinori_1@pref.tokushima.jp
企業プレスリリース詳細へ （2023/02/05-00:40）
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