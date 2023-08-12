［合同会社スマートルーチェ］

フラスコオンラインEXPO(R)︎を運営する合同会社スマートルーチェ（東京都渋谷区）は、新たに 横田 剛直 氏（スカイホエール株式会社）を迎えて、第15回「危機対策＆アウトドア総合展online」を 8月18日（金）に開催致します。









第15回「危機対策＆アウトドア総合展online」

【会 場】オンライン（ZOOM）

【日 時】2023年8月18日（金）14:00～17:00

【参加費】無料（Zoom参加）

【参 加】https://foex.online/k.o







★新規出展者のご紹介

「アプリ appTown(R)」

横田 剛直 氏（スカイホエール株式会社）

遠くの家族や同僚では、どうしても届かない救いの手。被災時に本当に人を救うことができるのは、付近にいる人達だけです。そのためには地域で共通ツールを利用した互助意識が必要です。アプリ「appTown(R)」は普段使で地域を応援し、いざというときは地域で助け合える。無料で地域互助に利用できる、ちょっと他にはないやさしいアプリです。

自治体や自治会、組織、コミュニティは、有料プランの管理画面を利用して、ユーザの一覧把握が可能です。地区や年代等の属性で、ユーザの発信状況を分析できます。また、サイネージやPUSH通知により、〇地区の〇年代等属性でスポットセグメントへの避難勧告等を手元に届けることができます。

＜ホームページ＞https://apptown.net/









■『危機対策＆アウトドア総合展online』とは

「危機対策＆アウトドア総合展online 」は、あらゆる危機（地震/風水害/雪害/津波/感染などの異常な自然災害と防犯/情報セキュリティなどの人為的原因によって人間の社会生活や人命に受ける被害）に対する対策とアウトドアアクティブ（キャンプ/登山/BBQ/災害対策応用など）としてのこだわりの商品を展開し情報発信するオンラインの総合展示会です。

毎月第３金曜日 14:00～17:00 開催

＜ホームページ＞ https://foex.online/k.o



★現在の出展者のご紹介

・救える命！胸骨圧迫とAED（一般社団法人 まちかど防災「減災塾」：雨宮 浩人）

・感震ブレーカー・いつでもランプ（アスプラウト株式会社：喜多村 建代）

・雷サージ対策＆UTM（株式会社ミリオンズ：小山 武夫）

・ボローニャの美味しい非常食パン（株式会社ボローニャFC本社：真栄城 嘉也）

・インターネットセキュリティ対策（株式会社電通舎：北島 晴安）

・生き残るための簡易トイレセット（株式会社Ｃ-ＳＯＳ：地村 健太郎）

・移動式ポップアップ什器（株式会社 サンアート・クリエイト：岡 大祐）

・熱中症対策用塩ビタミンゼリー（株式会社カイデア：開作 豪之）

・BCP保険（株式会社あんしん保険：尾白 正樹）

・コミュニティアプリ「みんため」（株式会社みんため：田島 秀賢）

・停電時も安心「太陽光発電照明」（株式会社オーディックス：畠山 剛治）

・災害用大型ドローン（株式会社河村防水工業：河村 健太）

・大容量ポータブル蓄電池（国重・ライティング株式会社：高橋 智也）

・面で支える転倒防止箱・耐震君（株式会社 四国防災：庄野 章夫）

・手軽に始めるアウトドア（YAZZO合同会社：崎田 泰蔵）

・完全5年保証の防犯カメラ（株式会社テリーナテリーナ：佐藤 成俊）

・そのまま食べれる玄米米クランチ（株式会社信州ひかり屋：赤羽 辰則）

※出展内容は変更になる場合がございます。









■「フラスコオンラインEXPO(R)︎」とは

2020年４月、全国から参加可能なオンラインマルシェ(R)︎「ONLINE ほぼ県人会(R)︎」（毎月第４日曜９時～12時30分）がスタート。今まで見たことのない商品・サービスとの出会いをどこにいてもオンライン上で楽しめるようになった。その後トライ＆エラーを繰り返し、専門性を特化させた「フラスコオンラインEXPO(R)︎」の第一弾「オトナフェスタ」が2021年５月スタート。これまで 20 企画以上のオンラインEXPO(R)︎を立ち上げ、開催数は 300 回以上、のべ出展数は 4,000 社を超え、年間来場者数は 20,000 名を超える（2023年５月現在）。





実験と創造の展示会「フラスコオンラインEXPO(R)︎」

【ホームページ】https://foex.online/

Share the World(R)︎ ～世界をシェアしよう～を基本理念とし、フラスコオンラインEXPO(R)︎ はオンライン上での出展にチャレンジする事業者を応援します。自分の世界をシェアすることで、仲間とともにビジネスの発展を目指します。全国をオンラインでつなぎ様々な業界の活性化に貢献します。



主催：一般社団法人日本オンラインイベント推進協会（JOEPA）

運営管理：株式会社ビーダッシュ・合同会社スマートルーチェ



＜ラジオ番組「フラスコオンラインEXPOアワー」＞

★毎週日曜24:00～24:30（調布FM）

さまざまな業界のオンラインEXPO(R)の出展者さんをゲストにお迎えして、楽しくてちょっと役に立つ情報をお届けしています！リスラジのアプリから全国どこからでもお聴きいただけます♪

【過去放送分】https://www.youtube.com/@foex24/videos



※オンラインEXPO(R)︎、オンラインマルシェ(R)︎は、合同会社スマートルーチェの登録商標です。



企業プレスリリース詳細へ （2023/08/12-15:16）