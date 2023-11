[株式会社GAMEPLEX]

個人ランキングを決定する競争型コンテンツ「封魔の祭壇」に、新たな強敵「カイザー」も登場!



株式会社NPIXELは、シネマティックオンラインRPG「グランサガ(Gran Saga)」において、本日のメンテナンス後より毎日ログインすることで、可愛らしい小物「モロのぬいぐるみ」を受け取ることができるログインボーナスイベントを開催しております!

さらに、個人ランキングを決定する「封魔の祭壇」に新たな強敵「カイザー」が登場!12月4日から開催を予定しているため、しっかり準備をして挑みましょう!

また、その他にも、紋章刻印にカルトのグランウェポン(以下、GW)「ヌネット」「イリスとアルケ」を追加するなど、多数のアップデートを実施しております。



詳しいアップデート内容や各イベントの詳細については、グランサガ公式サイトのお知らせをご確認ください。

◆[アップデート] 11/30(木)実施アップデートのお知らせ:https://forum.gransaga.jp/#/view/2/874

◆[イベント] 11/30(木)実施アップデートのイベント案内:https://forum.gransaga.jp/#/view/1/875





毎日のログインで「モロのぬいぐるみ」プレゼント!





本日実施されたメンテナンス後より、各キャラクターの新規小物「モロのぬいぐるみ」がもらえる、14日間の特別ログインボーナスを開催します!







◈イベント開催期間

2023/11/30(木)メンテナンス後~2023/12/28(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



◈イベント詳細

(1). イベント期間中、「グランサガ」にログインします。

(2). ログイン時に下記の報酬を獲得できます。



◈ログインボーナス





なお、イベントの注意事項についてはグランサガ公式サイトのお知らせをご確認ください。





封魔の祭壇に新たな強敵「カイザー【光】」を実装!





全サーバーでの個人ランキングを決定する競争型コンテンツ「封魔の祭壇」に、新たな強敵「カイザー【光】」が実装されます!

12月4日からの開催を予定しておりますので、しっかり準備をして最高スコアに挑みましょう!







◈シーズン期間

・開催予定期間

2023/12/04(月)10:00 ~ 2023/12/11(月)00:00

・集計予定期間

2023/12/11(月)00:00 ~ 04:00

※順次報酬を配布いたします。



◈出現ボス

NORMAL:奔る閃光 カイザー【光】 New

CHALLENGE:災禍の雷霆 カイザー【光】 New



◈バトル方法

・3分間、タッグバトル形式で戦います。

・編成キャラが全員戦闘不能になるか、3分が経過するとバトル終了となります。

・封魔の祭壇でのタッグクールタイムは30秒です。

・一定ポイントを獲得すると段階が進行し、ボスが強力になっていく代わりに、追加でデイリー報酬を獲得する事ができます。

ボスの強化段階とデイリー報酬は、最大15段階まで存在します。



◈装備ボーナスについて





◈競争方法

・ボスに与えたダメージを元にポイントが記録されます。

・期間中に記録した最も高いポイントがランキングに反映されます。



◈参加方法

・シーズン中に初めて封魔の祭壇に挑む際に、「NORMAL」「CHALLENGE」を選択することでそれぞれ参加可能です。

難易度を選択し、挑戦後に一度でもリザルト画面まで進むと、そのシーズン中は難易度の変更はできません。

※難易度「CHALLENGE」へ参加するためには、「メインクエストHARD Ch.9-Ep.19クリア」が条件となります。



◈報酬

・封魔の祭壇では1日1回、デイリー報酬が獲得可能です。

またシーズン終了後にはシーズン報酬を獲得できます。

難易度「CHALLENGE」では、SSR AF+「漆黒の妖魔王+」の欠片等を獲得できます。

※「特別な称号」や「翼エフェクト」などの報酬は、「CHALLENGE」の上位者シーズン報酬からのみ獲得可能です。

※報酬は毎日午前4時に初期化されます。

※段階が上昇するにつれ、ボスのステータスも上昇します。

※同じ日に再挑戦し、特定のポイントを達成することで、ポイント数に応じた報酬を獲得できます。

※達成したポイント以下の区間のデイリー報酬を全て獲得できます。

※シーズン期間中、最も高いポイントを基準にランキング報酬を受け取れます。





紋章刻印GWを追加!





紋章刻印対象GWにカルトSSR GW「ヌネット」「イリスとアルケ」を追加しました!

最大段階まで極超越したGWに紋章刻印を行うことで、GWのスキルをより強化することができます。



なお、現在期間限定で召喚イベント「カルトGW紋章刻印 ヌネット&イリスとアルケ確率UP」を開催しております!お見逃しなく!







【対象GW】

SSR ヌネット

SSR イリスとアルケ



◈イベント開催期間

2023/11/30(木)メンテナンス後~2023/12/14(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



◈イベント詳細

[召喚]に「カルトGW紋章刻印ヌネット&イリスとアルケ確率UP」が追加され、対象のGW提供割合が上昇します。



◈SSRゲージ(確率UP召喚)

(1).SSRゲージは10回召喚を利用時、SSRが出現しなかった場合にのみ上昇します。

(2).対象の召喚にてSSRゲージがMAXになった場合、以下の特典がございます。

Step1:次の10回召喚時に確率アップ対象のGWから1体が100%の確率で出現します。

Step2:対象のSSR GWを選択して入手できる紋章刻印GW選択BOXを獲得します。

※Step2のSSRゲージMAX報酬を獲得するとSSRゲージは初期化され、Step1から再度開始します。



なお、イベントの注意事項についてはグランサガ公式サイトのお知らせをご確認ください。





紋章刻印追加記念SPログインボーナス開催!





紋章刻印追加を記念して、スペシャルログインボーナスを開催しております!







◈イベント開催期間

2023/11/30(木)メンテナンス後~2023/12/21(木)04:00まで

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



◈イベント詳細

(1). イベント期間中、「グランサガ」にログインします。

(2). ログイン時に下記の報酬を獲得できます。



◈ログインボーナス





なお、イベントの注意事項についてはグランサガ公式サイトのお知らせをご確認ください。





「キュイの神経衰弱」開催!





伏せられた24枚のカードの中から同じ絵柄を2枚ずつ揃えていくイベント「キュイの神経衰弱」が開催されます!

全てのペアを揃えるとクリアとなり、クリアタイムが早いほど獲得できるゴールドが増加します!さらに、累計挑戦回数に応じて追加報酬も得られます。積極的に参加しましょう!







◈イベント開催期間

2023/12/01(金)00:00~2023/12/07(木)23:59

※開催期間は事前に告知することなく前後する場合がございます。



◈イベント詳細

・伏せられた24枚のカードの中から同じ絵柄を2枚ずつ揃えていくイベント「キュイの神経衰弱」が開催されます。

・「キュイの神経衰弱」は、メイン画面上部の[Web EVENT]ボタンでイベントに参加できます。

・「キュイの神経衰弱」のプレイチケットは1日1枚ログイン時に獲得できます。

・「キュイの神経衰弱」では、全てのペアを揃えるとゲームクリアとなり、クリアタイムが早いほど、クリア時に獲得できるゴールドが増加します。

・さらに累計挑戦回数に応じて、追加報酬を獲得できます。





グランサガとは





グランサガはiOS/Android/PCでお楽しみいただける、最高峰のクオリティで描かれるクロスプラットフォーム対応のオリジナルゲーム作品です。王道のRPGをベースに、世界中で愛されるゲームを目指して、Unreal Engine 4によるハイクオリティな3Dグラフィックや、梶裕貴さん、⻤頭明里さんら超豪華声優陣によるフルボイスストーリーをお届けします。さらに、ゲーム内BGMをはじめとする全音楽制作には下村陽子さんが参加。イラストやロゴデザインは天野喜孝さんが手がけ、グランサガのテーマソング「MAKAFUKA」はRADWIMPSが完全書き下ろしで提供しています。



◆公式サイト

https://gransaga.jp/

◆公式Twitter

https://twitter.com/GRANSAGA_RPG

◆公式YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCt1SxDHFgdRg8DdUWg5bgHg







【ゲーム情報】

タイトル:グランサガ (Gran Saga)

ジャンル:シネマティックオンラインRPG

開発:株式会社NPIXEL

運営:株式会社GAMEPLEX

プラットフォーム:iOS/Android/PC

価格:基本無料(一部課金あり)





(C) Npixel Co., Ltd. & Gameplex Co., Ltd. All rights reserved.



企業プレスリリース詳細へ (2023/11/30-17:16)