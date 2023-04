[ヘリテージ]

株式会社ヘリテージ(本社:東京都新宿区、代表取締役:齋藤 健一、以下 ヘリテージ)が発行する美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア『PREPPY(プレッピー)』より2023年5月号「特化型美容師2023」特集号を2022年4月1日(土)に発売します。











<特化型美容師2023>が大テーマのPREPPY5月号、4月1日発売。

表紙&巻頭SPECIALとして『vacilando』の細井 豊さんが登場します。

細井さんならではの飾り気のないハイセンスなデザインを反映した作品は要CHECK!です。





現在進行形の“特化型”ブランディングを探る 特化型美容師2023

様々な<売り><強み>をSNSなどで打ち出して特化させることで、お客さまからの圧倒的な支持を得ている美容師のみなさんを特集します。

#コントラストハイライト #ボブ #ミニボブ #シャギー&Y2K #ヘアとメイク #ハイトーン #髪質改善&酸性ストレート など、SNSでもバズっている美容師の皆さんの<売り>を生かした最旬ヘアを大公開!

<最旬ヘアカタ>としても使える内容にご注目ください。





これからの注目はTikTok! 美容師とSNS 2023

集客に活用したり、新しいデザインの資料やテクニックの学びのために活用している……などの実例を交え、今の時代にマッチしたSNSの活用法をわかりやすくご紹介します。



PREPPY LESSON

今月から「PREPPY LESSON」として「NNN NOBUが提案する ニューベーシックブローテク」がスタート。

ご期待ください。





▼ 目次

話題です。

リアルトレンド



巻頭SPECIAL

Something attracitve

細井 豊(vacilando)



第一特集

現在進行形の“特化型”ブランディングを探る

特化型美容師2023

服部大起(Dimo&)/Momo(GARD/ëN)/楽人(QUQU)/

大木 光(Ways TOKYO)/夏(Je suis heureuse Lien)/日野達也(sins)



第二特集

これからの注目はTikTok!

美容師とSNS 2023

ヨシダアキヒロ(PiNCH)/花岡瑠斗(MINX shibuya smart salon)/太田海斗(solon)/TAKUMA(Lapis渋谷本店)/森下容道(Befine)/大橋茉代(ABBEY2)



「クリエイティブ フェリエ ネオ」と「フローム」でつくる春夏カラー

注目の3サロンが提案する 春夏のトレンドカラー

豊田剛史、工藤和希(ZENKO)/シマダケースケ(lulu.)/岡田晃忠(eto)



〈ルベル/ヒタ×ルビオナ〉大人の髪の悩みはすべてお任せ!

カラーと同日施術できるクセ毛対策メソッド

浅野貴之(mod’s hair)



人気美容師が気になるツールにFOCUS ON!

PREPPY TOOL LABO.

坂狩トモタカ(SHEA)



cado×PREPPY

batonに美容師が注目する理由。

宮永えいと(GO TODAY SHAiRE SALON)/四戸侑太(Ways TOKYO表参道店)/月田由未(RUNO2)



第8回 レザーカット学生コンテスト2022 結果発表



PREPPY AWARDS2023 REPORT



PREPPY LESSON1

NNN NOBUが提案する

ニューベーシックブローテク

NOBU(NNN)



旅する写真家

松山優介(滋賀編)



新人スタイリストバトル

40代目キング

黒木直哉(cote)



#プレッピーのせて



キラリ★美容師 WORKS

坂下裕次郎(Mbslabo)



よむPREPPY



気になる若手美容師

いさな(ADITION)



メイク上手になれる私的ベスコス3

中山日菜乃(whyte)



シザーケース拝見!

中澤卓也(VARDY)



できる美容師の毎日習慣

AMANE(LECO)



先輩からのメッセージ

川畑タケル(BEAUTRIUM)



女性の仕事師

ヨシダマヤ(CHARLES DESSIN)



セルフィー美容師

miyu(PELE)



おしゃれ美容師のバッグの中身

Erica(C.crew)



海の向こうで、得たチカラ

河元伸悟(morio from London)



プレッピーインスタグラマー

白井文子(REPLAY HAIR DESIGN)



美容師YouTu部

坂本広大(i.TOKYO)



サロンでできるSDGs

石田吉信(Lond)



JAPAN HAIR COLLECTION 2023 REPORT

Information

BACK NUMBER

協力一覧/次号予告



▼ 次号予告

雑誌『PREPPY』

2023年6月号 Vol.334

PREPPY6月号の大テーマは<新しい美容のカタチ2023>

第一特集「新しい美容のカタチ2023」では、メニューや教育方法、美容師としての学びやAIなど今知っておきたい様々な<新しい美容のカタチ>をご紹介します。

明日からのサロンワークや教育、サロン経営のヒントがここに!

第二特集「2023・最旬デザインカラーカタログ」では、インナーカラー、バングカラー、すそカラーなど多彩なデザインカラーを次回提案のアイディアも交えてご紹介します。

表紙巻頭にはサロンワーク以外にもセミナーや外部撮影などに大活躍の樗木佑太さんが登場。

ヘアデザインとしても、フォトとしても、雑誌デザインとしても斬新でわくわくするビジュアルを提案していただきます。ご期待ください。

※特集は変更となる可能性がございます。



▼ 雑誌情報

誌名:PREPPY5月号 Vol.333

タイトル:特化型美容師2023

発売日:4月1日

定価(税込):1,650円

発行:株式会社ヘリテージ



▼『PREPPY(プレッピー)』とは

Hair & Beauty Trend For Professional!美容のプロのためのヘア&ビューティトレンド情報メディア。美容師のデザイン力、接客術、スタッフ教育からサロン運営に至るまで、サロンワークに今すぐ役立つ情報が満載。毎号人気美容師が旬のテクニックをご紹介。売れっ子美容師になるためのヒントがいっぱいです。

公式EC https://club-preppy.com/

公式動画 https://www.youtube.com/channel/UC4-cu7hTVoqxjeaL6wQ9k_g

公式Instagram https://www.instagram.com/preppymagazine_official/

公式Facebook https://www.facebook.com/preppymagazine/



▼ お問い合わせ

株式会社ヘリテージ

コーポレート本部(広報PR)

162-0805 東京都新宿区矢来町43-17 矢来町ビル

03-3528-9790(平日10時~17時)

info@heritage.inc



▼ 購入はこちらから

https://club-preppy.com/collections/preppy/products/preppy-202305



