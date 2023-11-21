［ワンズトライン株式会社］

帯広豚丼『元祖豚丼屋TONTON』など飲食FCを展開するワンズトライン株式会社が2023年12月2日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂(大阪府豊中市服部緑地１−７)にて開催する、食とエンタメの祭典「ミライイニ」のタイムテーブルが決定いたしました。







香ばしい味わいが人気の帯広豚丼『元祖豚丼屋TONTON』や大衆居酒屋『大衆酒場あげもんや』など飲食FCを展開するワンズトライン株式会社(本社：大阪市北区芝田2丁目3番16号、代表取締役：山内仁)が、2023年12月2日(土)大阪・服部緑地野外音楽堂(大阪府豊中市服部緑地１−７)にて開催する、食とエンタメの祭典「ミライイニ」のタイムテーブルが決定いたしました。



ミライイニ2023 タイムテーブル







10:00 開場

11:00 開演



《STAGE》

11:00～ 安藤 祐輝

11:30～ 大阪MAGNET

12:10～ 大食い対決(MAX鈴木/大塚桃子/ガデュ)

12:50～ ラッキーセベン

13:40～ ホフディラン meets BAGDAD CAFE THE trench town

14:30～ 藤崎マーケット

14:50～ スーパーマラドーナ

15:15～ ラックライフ

16:05～ ベリーグッドマン

16:55～ 矢井田 瞳

17:45～ かりゆし58



《FOOD》

11:20～ BONTEMPS

12:00～ 大阪黒船屋

12:40～ コットンメリー

13:20～ R.L（エール・エル）

14:10～ BONTEMPS

15:05～ 京都銘菓おたべ

15:45～ Che Che♪ Cherros♪

16:35～ 喜八洲総本舗

17:25～ BONTEMPS



18:20 閉演・退場



フェス内容概要







昨年、大阪城音楽堂で開催され多くの方にご来場いただいた「ミライイニ」が、今年も服部緑地野外音楽堂で開催します。

「ミライイニ」は「笑顔を未来に繋げよう」を合言葉に、一人一人が未来に繋がる一日になれるイベント。当日はミュージシャン8組、ほか出演者が9組が登場。お笑いあり、大食い対決あり、世界一のキッズダンサーチームのパフォーマンスありと、総合エンターテイメントを楽しめるイベントとなっています。

さらに「ミライイニ」ではチケット代だけで様々な絶品フードがあれもこれも！食べ放題！今年は人気スイーツを取り揃えています。音楽やエンタメとあわせて心もカラダも笑顔になっていただけます。

小学生以下のお子さまはなんと無料！ご家族でのご来場をお待ちしております。



▼フェス名： ミライイニ 2023

□日付：2023年12月2日(土)

□開場：10時00分

□開演：11時00分

※雨天決行



□場所：服部緑地野外音楽堂

(〒561-0873 大阪府豊中市服部緑地１−７)



□チケット：前売￥4,500／当日￥5,000

※小学生以下入場無料

※入場時、別途ワンドリンク500円必要



公式サイト：https://mirai-ni.jp



主催：ミライイニ実行委員

企画：ワンズトライン株式会社

運営：フェスターズ株式会社



□出演者

▼アーティスト















かりゆし58

ベリーグッドマン

ホフディラン meets BAGDAD CAFE THE trench town

矢井田 瞳

ラッキーセベン

ラックライフ

安藤 祐輝



▼MC

総合MC：珠久 美穂子 (Kiss FM KOBE サウンドクルー)

アシスタントMC：近藤 岳登 (Kiss FM KOBE サウンドクルー)



▼出演者

MAX鈴木 (大食いタレント)

大塚 桃子 (大食いYoutuber)

ガデュ (デカ盛りブロガー＆Youtuber)

MAGNET (ダンスチーム)

スーパーマラドーナ (芸人)

藤崎マーケット (芸人)

舞夢男爵 (大道芸)

風船おじさん てりやき (大道芸)

ゆうた (大道芸)





□フード提供ブランド



・Bontemps：https://www.bontemps-seoul.com/ja

・Che Che♪ Cherros♪：https://instagram.com/cheche.cherros?igshid=MTQ3bWhvNnhiMjNkeg==

・大阪黒船屋：http://kurofuneya.shop/

・京都銘菓おたべ：https://www.otabe.kyoto.jp

・喜八洲総本舗：http://www.kiyasu.jp

・コットンメリー：https://1025kuku.wixsite.com/cottonmerry

・R.L(エール・エル)：https://rl-waffle.com/



※フードの提供はなくなり次第終了となります。

※フード写真はイメージです。実際に提供されるメニューは異なる場合がございます。



□来場者にプレゼント提供ブランド



・Cafe Hanamori：https://www.cafe-hanamori.jp

・日乃屋カレー：http://hinoya.jp

・かしわうどん：https://kitakyushuekibento.com



チケット情報





■前売チケット情報：

販売開始：2023年10月21日(土)10:00～



発売プレイガイド：

ローソンチケット：Lコード 53800

【専用URL(PC・携帯共通)】 https://l-tike.com/mirai-ni/



お問合せ：キョードーインフォメーション 0570-200-888 (平日・土曜11:00～18:00)

備考：枚数お一人様4枚まで



ワンズトライン株式会社





社 名 ：ワンズトライン株式会社

設 立 ：2017年4月

資本金 ：1,000万円

代表者 ：代表取締役 山内 仁

所在地 ：〒530-0012 大阪市北区芝田2丁目3番16号

サイト ：https://www.onestryin.com

事業内容：飲食店経営／飲食店業の運営受託／

飲食店業のコンサルティング業務／

フランチャイズシステムによる飲食店の経営ならびに加盟店の募集



《プレスリリースPDF》





https://prtimes.jp/a/?f=d61742-152-a6ee0fef7933c375ff99fb5d91b3400f.pdf



企業プレスリリース詳細へ （2023/11/21-19:46）