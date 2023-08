[株式会社 東京ドームホテル]

東京ドームホテル限定描き下ろしデザインの客室にオリジナルグッズも



株式会社東京ドームホテル(所在地:東京都文京区後楽1-3-61、代表取締役社長 総支配人:棟方史幸)は、株式会社サンリオ(本社:東京都品川区)の人気キャラクター「マイメロディ」と「クロミ」とコラボレーションし、2023年10月1日(日)よりキャラクタールームを各1室ずつ新設いたします。ご予約は2023年9月1日(金)12:00より受付開始いたします。





東京ドームホテルではこの度、1975年のデビューより長年にわたり世代を超えて愛され続ける「マイメロディ」と、自称「マイメロディ」のライバルである「クロミ」とコラボレーションし、当ホテル限定描き下ろしデザインの客室をそれぞれ1室ずつ販売いたします。



東京ドームシティを見渡す窓側にはフォトフレームとラウンジスペースを設置。愛らしいキャラクターたちと記念撮影したり、寛ぎのひとときをお過ごしいただけます。

さらに、各キャラクタールームに設置された額縁には、複数の作品を展示。「マイメロディ」と「クロミ」の世界観をお楽しみください。



また、各キャラクターのオリジナルグッズをお一人様1セットお土産としてご用意。ご宿泊の記念に東京ドームホテル限定デザインの「マイメロディ」と「クロミ」をご自宅にお持ち帰りいただけます。



「マイメロディルーム」







「マイメロディ」はすなおで明るい、弟思いの女のコ。宝物は、おばあちゃんが作ってくれた、かわいいずきん。お母さんといっしょにクッキーを焼くのが好き。好きな食べ物は、アーモンドパウンドケーキ 。将来の夢はお菓子屋さんになること。

ティーポットの馬車に乗って、ドレスアップして遊園地に遊びにきた「マイメロディ」とピアノ。遊んだ後は英国風な可愛いお部屋で楽しくティータイム。「マイメロディ」と一緒に素敵なひとときをお過ごしいただけます。



「クロミルーム」







『2023年サンリオキャラクター大賞』3位の「クロミ」は、自称マイメロディのライバル。乱暴者に見えるけれど、実はとっても乙女チック!?黒いずきんとピンクのどくろがチャームポイント。趣味は、日記をつけること。最近は恋愛小説にはまっている。好きな色は、黒。好きな食べ物は、らっきょう。

たくさんのスイーツを用意して、遊園地でパーティの準備をしているいたずらっ子の「クロミ」と子分のバク。何か可愛いいたずらを計画している様子。ゴージャス感のあるお部屋で「クロミ」と過ごす楽しいひとときをご提案いたします。



【サンリオキャラクタールーム限定】東京ドームホテル オリジナルグッズ







「マイメロディルーム」と「クロミルーム」それぞれお部屋のテーマごとに異なるデザインにて東京ドームホテル オリジナルグッズをご用意いたします。



内容:ぬいぐるみ・ミニトートバッグ・ポーチ



※「マイメロディ」・「クロミ」でデザインが異なります。

※プラン料金に対し、お一人様につき1セットとなります。





サンリオキャラクタールーム「マイメロディルーム」「クロミルーム」販売概要

URL:https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan_sanrio/

期 間:2023年10月1日(日)~【1日各1室限定】

料 金:

1泊1室ツインルーム 2名様ご利用の場合 1室 ¥52,000~

1泊1室トリプルルーム 3名様ご利用の場合 1室 ¥63,000~

※室料・朝食・サービス料・諸税込み

プラン内容:

(1)東京ドームホテル オリジナルグッズ お一人様1セット(3点)付き

(2)お部屋は東京ドーム側指定

(3)優先チェックインが可能 ※本宿泊プランをご利用のお客様は、混雑時でも優先してチェックインができます。

チェックイン14:00 / チェックアウト11:00

予約受付:【インターネット予約限定】2023年9月1日(金)12:00~

お問い合わせ:宿泊予約 TEL.03-5805-2222(平日・土曜9:00~21:00 / 日曜・祝日9:00~18:00)

※都合により内容が変更になる場合がございます。





(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L642315



東京ドームホテルについて





東京ドームホテルは、都心最大級のエンターテインメントエリア「東京ドームシティ」に2000年6月1日に開業しました。JR山手線内の中心、歴史的遺産に囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約10分という地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京ドームシティが包含すべき3つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や「遊び心」を盛り込んだ、エンターテインメント性あふれるホテルの姿を目指します。地下3階、地上43階の高層ビルは、高さ155m、延床面積105,856.6平方メートル で、客室1,006室、レストラン&ラウンジ9店(ホテル外直営店1店含む)、大中小宴会場15室のほか、チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。









所在地:東京都文京区後楽1-3-61

TEL:03-5805-2111(代表)

URL:https://www.tokyodome-hotels.co.jp/















※本リリースの画像・CGパースはすべてイメージです。

※画像に関しまして、本リリース案件以外での二次使用や加工などはご遠慮ください。

※都合により営業内容が変更になる場合がございます。



