[レゴジャパン株式会社]

熱帯植物や食虫植物がレゴ商品に!大人レゴで人気のボタニカルコレクションとして登場 初心者から上級者まで一緒に楽しめてクリスマスプレゼントにもおすすめ



レゴジャパン株式会社(代表取締役社長:マイケル・エベスン/所在地:東京都港区、以下レゴジャパン)は、没入型の組み立て体験によりクリエイティブなリラックスタイムを提供するレゴ(R)ボタニカルコレクションの新商品「レゴ(R)アイコン ミニ観葉植物セット」を2023年12月1日(金)より販売開始します。







「レゴ(R)アイコン ミニ観葉植物セット」は、カネノナルキやサンカクカタバミ、アンスリウムなどの乾燥帯と熱帯の植物と、ハエトリグサや赤いモウセンゴケ、ウツボカズラなどの食虫植物をベースにした9種類の植物モデルと、れんが色の組み立て式の植木鉢に収められた、エレガントでお手入れ要らずの植物のインテリアが組み立てられる大人レゴ商品です。自然をモチーフにしたお手入れ無用の組み立て式観葉植物はインテリアとしてご自宅やオフィスに手軽に彩りを加えます。



さらに、本商品は初級、中級、上級と難易度の異なるモデルが入っているため、組み立てが初めての方から慣れた方まで揃ってお楽しみいただけます。

植物好きな方やハイセンスで癒しの空間を求める方へのクリスマスプレゼントとしてはもちろん、ご家族やご友人で一緒に組み立ててクリスマスシーズンを彩るインテリアとしてもお楽しみください。

さらに、本商品は、自然に優しいサトウキビを原料とする植物由来プラスチック製のパーツを一部使用しています。









■商品概要





■レゴ(R)ボタニカルコレクション



レゴグループでは、毎日忙しい大人たちに向けてマインドフルネスとストレスの解消をもたらし、リアルな自然の美しい草花をつくりあげられるコレクションとして、「レゴ(R)ボタニカルコレクション」を販売しています。これまでのコレクションでは、常緑樹や桜の木の二種類を作ることができる「レゴ(R)盆栽」、バリエーション豊かなブーケを作成できる「レゴ(R)フラワーブーケ」、本物の植物のように風に揺らぐ「レゴ(R)ストレリチア」、水やり不要で咲き続ける「レゴ(R)胡蝶蘭」、究極の手入れ不要な「レゴ(R)多肉植物」、レゴ(R)フラワーブーケと合わせて1つの花束としても飾れる「レゴ(R)アイコン ワイルドフラワーブーケ」、穏やかな色調でテーブルデコレーションにもなる「レゴ(R)アイコン ドライフラワー」を発表し、大きな反響をいただいております。大人の創造力を開花させる没入型の組み立て体験を提供する、大人のためのレゴ(R)セットのシリーズで、植物好きの方にも、完成したらご自宅に飾って自慢できるようなマスターピースを創作する機会を提供します。また、本コレクションは持続可能なサトウキビを原料とする植物由来プラスチック製のパーツが含まれている商品もあります。

レゴ(R)ボタニカルコレクションに関する詳細はこちら:

https://www.lego.com/ja-jp/themes/adults-welcome/botanical-collection



■大人もハマる「大人レゴ」



レゴジャパンは大人たちが現実から離れ、趣味の時間を楽しむためのコンテンツとして、様々な大人の趣味に合わせた大人向けのレゴ(R)セット「大人レゴ」を提供しています。植物、アート、映画、有名建築、ポップカルチャー、車・バイク、宇宙など幅広い商品ラインナップを展開。無心になって手を動かすことでマインドフルネスな時間を創出します。大人レゴは、豊富な商品知識をもつスタッフがご案内するレゴ(R)ブランドストアをはじめ、全国のレゴ(R)商品取り扱い店舗で発売中です。



大人向けのレゴ(R)商品に関する詳細はこちら:https://www.lego.com/ja-jp/categories/adults-welcome?cmp=SHOP

大人向け製品のカタログはこちら(英語):https://catalogs.lego.com/lego-sets-for-adults/?icmp=LP-SHCC-Standard-BC_CC_Standard_Adults-TH-NO-OIU88W5XCB



■レゴ(R)ストアについて

レゴ(R)ストアは、グローバルで展開しているレゴ(R)ブランドストアです。レゴ(R)ストア限定商品やグッズ等、ブランドストアならではの豊富な商品ラインナップを取り揃えている他、好きな色や形のパーツを選んで購入できる「Pick a Brick(ピック・ア・ブリック)」や、好きなパーツを組み合わせて自分好みのミニフィギュアが作れる「Build a Minifigure(ビルド・ア・ミニフィギュア)」、レゴ(R)ブロック遊びが体験できるプレイコーナーも展開しています。

さらに、レゴ(R)ストアではARなどの最新のデジタル技術を取り入れたディスプレイや、レゴ(R)ブロックでの遊び方や商品について豊富な知識を持ったスタッフ、毎月のイベント「マンスリーミニビルド」等、様々な商品体験をすることができる要素をご用意しております。商品の購入だけでなく、家族で楽しめるデスティネーションとして、是非お立ち寄りください。

全国のレゴ(R)ストア店舗一覧:https://www.lego.com/ja-jp/stores



■レゴグループについて



遊びが持つパワーを通して、-世界の明日を創造していく未来の担い手を育成する-それがレゴグループの使命です。レゴ(R)ブロックと基礎部分からなるLEGO System in Playは、子どもから大人まで誰もが、思い通りにものを作り上げ、好きに形を変えて、また新たなものを作り上げられる遊びツールです。

レゴグループは、1932年、デンマークのビルンで誕生しました。創立者は、オーレ・キアク・クリスチャンセン。レゴという名は、デンマーク語で「よく遊べ」を意味するLEg GOdtに由来しています。

現在も引き続きビルンを本部として家族経営を続けているレゴグループですが、その製品は世界130カ国以上で販売されています。



レゴジャパン公式Twitter:https://twitter.com/LEGO_Group_JP

レゴジャパン公式Instagram:https://www.instagram.com/legojapan_official/

レゴジャパン公式Facebook:https://www.facebook.com/legojp/



商品ラインナップ:https://www.lego.com/ja-jp/themes



LEGO and the LEGO logo are trademarks of the LEGO Group. (C)2023 The LEGO Group.



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/30-17:46)