シロカ株式会社(東京都・千代田区、以下シロカ)は、人気セレクトショップ「SHIPS」を運営する株式会社シップス(東京都・中央区、以下シップス)が展開するブランド「SHIPS any (シップス エニィ)」と、『新生活』をテーマにしたコラボレーション企画を2023年3月2日(木)より展開します。







シロカはこの度、ファッションを通してお客様の日々の生活を豊かに過ごせるコトも提案するブランド「SHIPS any」とコラボレーションし、「新生活」をテーマとしたキッチン家電とコーディネートをシーン別にご提案します。



新年度のスタートに伴う入学・進学や、就職、引っ越し、転職など、新たな生活を始められる方が多い春。新しいことが始まるワクワク感があふれる春は、気分を変えて、洋服や身の回りのものなどを新調することも多いのではないでしょうか。SHIPS any ブランドサイトでは、平日と週末のシーンに合わせた、おすすめのキッチン家電やコーディネート、時短レシピなどを紹介するスペシャルWEBコンテンツを公開!ぜひご覧ください。



また、2023年3月2日(木)~12日(日)までSHIPS any 光が丘店ではシロカ製品を展示し、WEBコンテンツ掲載製品をはじめ、おすすめのキッチン家電をご覧いただけます。



2023年3月2日(木)~26日(日)の期間、SHIPS any 店舗およびSHIPS 公式オンラインショップにて税込み1万円以上お買い上げで、ご応募いただいた方の中から3名様にシロカのキッチン家電が当たる、SHIPS anyプレゼントキャンペーン企画も開催します。





コラボレーション展開概要



◆スペシャルWEBコンテンツ

SHIPS any ブランドサイトにて、「新生活」をテーマにしたスペシャルWEBコンテンツを公開!



【公開日】2023年3月2日(木)11時予定

https://www.shipsltd.co.jp/pages/shipsany-siroca_any_20230302.aspx



◆シロカ製品店頭展示

【開催日時】2023年3月2日(木)~2023年3月12日(日)

【展開店舗】SHIPS any 光が丘店

〒179-0072 東京都練馬区光が丘5-1-1 光が丘IMA イマミセ1F



新生活におすすめのキッチン家電3アイテムを店頭に展示し、実際にご覧いただけます。

3月4日(土)13時~16時にはシロカスタッフも在店。直接製品のご紹介をさせていただきます。





プレゼントキャンペーン開催!



「シロカの人気家電が当たる!SHIPS any プレゼントキャンペーン」を開催します。



◆キャンペーン概要

期間中、SHIPS any店舗およびSHIPS公式オンラインショップ(SHIPS any商品を含む)で税込み1万円以上をお買い上げかつ本キャンペーンにご応募いただいた方の中から、抽選で3名様にシロカ製品をプレゼントします。



詳細はこちらをご覧ください。

https://www.shipsltd.co.jp/news/detail.aspx?news=press230301

※3月1日(水)公開予定



◆プレゼント対象商品

1.全自動コーヒーメーカー カフェばこ(シルバー):1名様





2.すばやきトースター(ホワイト):1名様





3.おりょうりケトル ちょいなべ(アイボリー):1名様







◆応募期間

2023年3月2日(木)~2023年3月26日(日)



◆当選発表

ご応募いただいた方の中から厳選なる抽選のうえ、ご当選者を決定いたします。

当選者の方にはSHIPS Member’s Clubご登録のメールアドレスにご連絡を差し上げます。

※ご応募にはSHIPS Member’s Clubの会員登録が必須となります。





SHIPS anyについて







SHIPS any (シップス エニィ)は、気のむくままに衣服を楽しめて、自分らしい何かがみつかる、“どんな人にも、どんな場所にも、どんな時にも 似合う服”をテーマにした等身大の自分らしさをスタリングできるブランドです。シップスが永く培ってきたDNAを引き継ぎながら、自分らしいスタイルを持つオトナからコドモに向けた、手頃な価格帯でカジュアルからビジネスウェアを展開します。



SHIPS any 公式ブランドサイト:https://www.shipsltd.co.jp/label/shipsany/

SHIPS any 公式Instagram:https://www.instagram.com/ships_any_official

SHIPS any 公式Facebook:https://www.facebook.com/shipsany/





シロカ株式会社について



”心豊かな暮らしを築く─ ていねいに、うつくしく、こだわって”

あたりまえに過ぎてしまう毎日のひとつひとつを、心身ともに潤う豊かなものに変えていきます。

お客様の心が豊かになるような家電製品をお届けしています。



シロカ公式サイト:https://www.siroca.co.jp/

シロカオンラインストア 本店:https://store.siroca.jp/

シロカ公式Instagram:https://www.instagram.com/siroca.jp/





