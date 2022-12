[イザナギゲームズ]

総合司会はアンジャッシュ渡部さん!呂布カルマさん・TKda黒ぶちさん・KOPERUさんらの最強MC達が生出演!





株式会社イザナギゲームズ(東京都江東区、プロデューサー兼CEO:梅田慎介)は、本日12月7日(水)18時30分より、『破天MCBATTLE 1.0』がRED° TOKYO TOWER SKY STADIUMにて開催されることを発表いたしました。『破天MCBATTLE 1.0』1回戦全8試合のバトルは、破天公式YouTubeチャンネルにて無料生配信されます。



視聴URL:https://youtu.be/zcDqx9RALJs



総合司会アンジャッシュ渡部さんの魂のこもった進行と臨場感たっぷりの映像の中で繰り広げられる熱いバトル、そしてDJゆのさんが『破天MCBATTLE』のためだけに作曲したオリジナルビートにご期待ください!







【1回戦】対戦カード



第1試合:裂固 VS MCリトル

第2試合:S-kaine VS 崇勲

第3試合:NAIKA MC VS 椿

第4試合:KT VS TKda黒ぶち

第5試合:KOPERU VS D.D.S

第6試合:サイプレス上野 VS 句潤

第7試合:mckj VS PONEY

第8試合:十影 VS 呂布カルマ







『破天MCBATTLE 1.0』大会概要



大会名:『破天MCBATTLE 1.0』(ハテン エムシーバトル イッテンゼロ)

開催日時:2022年12月7日(水) 18:00開場/18:30開演/22:00終演(予定)

開催場所:RED° TOKYO TOWER SKY STADIUM(東京タワー5F)



本大会では、BEATBOXBATTLEスペシャルマッチも実施!

日本ヒューマンビートボクサーのパイオニア、AFRAさん VS 少壮気鋭のヒューマンビートボクサー、油揚げさんによるハイレベルな戦いをお楽しみに!



◆有料生配信視聴チケット好評販売中!12月13日 23:59 まで視聴可能!

有料生配信視聴チケット(Streaming+)購入ページ:https://eplus.jp/haten-mcb/st/

販売受付締切:2022年12月13日(火)20:00まで





『破天MCBATTLE』とは



株式会社イザナギゲームズが主催する、映像とガチMCバトルが融合した新たなMCBATTLEトーナメント。

バトルシーンで活躍する最強のMC達によるプライドを懸けた真剣勝負。

そこに新たな展開を生む新システムを導入する。それは「バトルフィールド」システム!

プロジェクションマッピング等のXR技術により、舞台に映し出される背景がバトル毎に変化!ビートと共にバトルに臨場感をもたらします。

さらに、新たなスターMCが誕生するバトルシステムを構築。

次世代のMC達が集う予選大会「破天MCBATTLE X.5」と、歴戦のMC達による本戦「破天MCBATTLE X.0」を交互に開催。

予選大会で優勝したMCは本戦出場権を獲得し、スターダムを駆け上がるチャンスとなる!



今、新たなMCBATTLEの幕が上がる。



破天MCBATTLE 公式ウェブサイト:https://haten.jp/



【破天MCBATTLE SNS公式アカウント】

YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCK79h3gBc7w9aqosgFB-qWQ

Twitter:https://twitter.com/haten_mcbattle

Instagram:https://www.instagram.com/haten_mcbattle/

TikTok:https://www.tiktok.com/@haten_mcbattle



【お問い合わせ先】

株式会社イザナギゲームズ:破天MCBATTLEお問い合わせ窓口

haten@izanagigames.co.jp





イザナギゲームズについて



イザナギゲームズは、日本のクリエイターとともに作ったゲームを世界のマーケットにダイレクトにアピールしていくことを理念に掲げる、コンシューマーゲームを中心とするインタラクティブエンターテインメントプロデュース会社。東京都江東区に本社を置く。資金調達の幅を広げることにより、優れたクリエイターが新しいIP・ゲームを創り出すチャンスを増やし、全世界を販売マーケットとして大きくアプローチすることで、数多くのユーザーにゲームを中心としたインタラクティブエンターテインメント体験を届けることを目指している。

『Death Come True』、『ワールズエンドクラブ【World's End Club】』、『冤罪執行遊戯ユルキル』などの作品を様々なプラットフォームで世界に向けてリリースしている。また、webtoonにも本格参入しており、webtoonスタジオ「ツクヨミ」を立ち上げている。



・イザナギゲームズ公式サイト

https://izanagigames.co.jp/



・イザナギゲームズ公式Twitterアカウント( @izanagigames )

https://twitter.com/izanagigames



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/07-18:46)