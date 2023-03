[Plug and Play Japan株式会社]

Plug and Play Japan株式会社(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:ヴィンセント・フィリップ、以下「Plug and Play Japan」)は、3ヶ月間にわたるアクセラレータープログラムにおけるHealth、New Materialsテーマの成果発表の場として「Japan Summit Winter/Spring 2023 Batch - Kyoto Edition」を3月8日(水)に京都で開催しました。







Japan Summit Winter/Spring 2023 Batch



2023年1月~2023年3月期に実施したアクセラレータープログラム「Winter/Spring 2023 Batch」では、8テーマ*において、公式パートナーである大手国内企業45社とともに国内外合計74社のスタートアップを採択し、プログラムを実施しました。

*8テーマ:Fintech、Insurtech、Mobility、Health、Smart Cities、New Materials、Energy、Food & Beverage

当日は国内外スタートアップ17社、企業10社の合計27社が登壇し、プログラムの成果や、自社が有する先進技術やサービス・製品の魅力について発表しました。Summitの締めくくりには、各分野において最も得票を集めたスタートアップがアワードを受賞しました。詳細は以下をご覧ください。

【EXPO Winner】(敬称略・順不同)



業界テーマごとの発表を「EXPO」と名付け、EXPOごとに最も得票を集めたスタートアップ企業を表彰。

Health



企業名:株式会社メルティンMMI

代表者:粕谷 昌宏

所在地:東京都中央区

事業内容:独自の生体信号処理技術と生体模倣ロボット技術を利用した医療機器やアバターなどの研究開発・事業化

HP:https://www.meltin.jp/

New Materials



企業名:Mussel Polymers, Inc.

代表者:George BOYAJIAN

所在地:米国ペンシルべニア州

事業内容:水中や炭素繊維のような低エネルギー表面で使用できる接着剤や活性コーティング剤を開発

HP:https://www.musselpolymers.com/



なお、Fintech、Mobility、Smart Cities、Energy、Food & Beverageテーマの成果発表の場「Winter/Spring 2023 Summit - Tokyo Edition」は3月2日(木)~3月3日(金)に東京で開催されました。

詳細は以下プレスリリースをご覧ください。

【デモデイ開催レポート】Japan Summit Winter/Spring 2023 Batch Tokyo Edition Report

https://japan.plugandplaytechcenter.com/press/sw23summit-tokyo/



Plug and Play Japanのアクセラレータープログラムについて



Plug and Play Japanの企業パートナーと国内外のスタートアップ企業を結び、新たなイノベーションを創出することを目的としています。本プログラムを通し、企業パートナーは自社のイノベーションを加速させるような国内外スタートアップとのマッチングが可能になり、スタートアップは幅広く大手企業との連携機会を得られます。プログラムの締めくくりには成果を発表する「Summit」を開催。国内だけでは得られないようなイノベーションに関する最新情報を取得できるほか、業界の垣根を超えた交流が生まれる場となっています。

Plug and Play Japanについて



Plug and Play Japanは、世界トップレベルのアクセラレーター/ベンチャーキャピタルです。

シリコンバレーに本社をおくPlug and Playの日本拠点として2017年に設立。現在では50社以上におよぶ各業界のリーディングカンパニーがパートナーとして参画しています。当社は「コンソーシアム型プログラムの提供」「グローバルネットワークを活かしたアクセラレータープログラムの提供」、そして「ベンチャーキャピタル投資によるスタートアップ支援」を強みとしており、革新的な技術やアイデアを持ち合わせるスタートアップと大手企業との共創を支援することで、イノベーションプラットフォームの構築を目指しています。

Plug and Play Japan HP:http://japan.plugandplaytechcenter.com/

