JR名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール・阪急うめだ本店で3月8日(水)より開催



株式会社b-ex(本社:東京都世田谷区、代表取締役社長:福井敏浩)は、イスラエル発のクリーンビューティーブランド「Lavido(ラヴィド)」の期間限定POP UP SHOPをJR名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール(愛知県名古屋市)と阪急うめだ本店(大阪府大阪市)で3月8日(水)より開催します。







植物化学に基づき、植物のパワーと効果を感じる機能性ビューティーケアブランドである「Lavido」の製品を直接お試しいただくことができます。また、POP UP SHOPでは、来月より発売開始となるデリケートゾーンケアアイテム「ラヴィド インティメイトリーユアズウォッシュ」の展示をします。先行予約をいただいた方は商品を10%オフでご購入いただけますので、この機会にぜひお立ち寄りください。



【Lavido POP UP SHOP JR名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール 概要】

期間:2023年3月8日(水)~3月14日(火)

場所:JR名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール 2階イベントスペース

愛知県名古屋市中村区名駅一丁目1番3号 JR名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール2階

営業時間:10時~21時

※本POP UP SHOPは、ナチュラル&オーガニックコスメの展示会「Mindful Beauty Fes by Salon de LA CARPE 2023」に出店するものです。詳細は以下をご確認ください。

https://www.jr-tgm.com/cp/mindful_beauty_fes/

※JR名古屋タカシマヤ ゲートタワーモールの詳細はこちら▶https://www.jr-tgm.com/



【Lavido POP UP SHOP 阪急うめだ本店 概要】

期間:2023年3月8日(水)~3月17日(金)

場所: 大阪府大阪市北区角田町8番7号

阪急うめだ本店 4階婦人服 イットコンテンポラリー

営業時間:10時~20時

※阪急うめだ本店の詳細はこちら▶https://www.hankyu-dept.co.jp/honten/



【取り扱いアイテム】 ※JR名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール、阪急うめだ本店共通









【デリケートゾーンケアアイテム「ラヴィド インティメイトリーユアズウォッシュ」 先行予約について】





ラヴィド インティメイトリーユアズウォッシュ

250mL/¥3,608(税込)(4月下旬発売予定)

プレバイオティクス成分※1をはじめ、オーガニック認証成分のティーツリー※2 やラベンダー※3、ゼラニウム※4などの植物オイルを配合した、デリケートな肌のためにpHバランスを整えたボディウォッシュです。においのもとになる皮脂等をやさしく洗浄し、スッキリと清潔な肌へと導きます。ゼラニウム、ラベンダー、ティーツリーが調和した爽やかですっきりとした香りです。

※1 α-グルカンオリゴサッカリド(保湿) ※2 ティーツリー葉油(保湿) ※3 ラバンデュラハイブリダ油(保湿) ※4 ニオイテンジクアオイ油(保湿)



POP UP SHOPでは本製品の先行予約を承ります。先行予約をいただいた方は商品を10%オフで購入できます。詳細は店頭のパネルをご覧ください。





「Lavido(ラヴィド)」POP UP SHOP

<お客様お問合せ窓口>TEL : 03-6757-7767







【Lavido(ラヴィド)について】

「Lavido(ラヴィド)」は、植物化学者である Ido Magal(イド・マガル)氏が 2003 年にスタートしたイスラエルのクリーンビューティーブランドです。ハーブの効果を活かしたスキンケアとボディケアを専門とし、厳選されたオーガニック成分や、ヴィーガンフレンドリー※5 、グルテンフリー※5 にこだわった処方など、原料から製品まで、” グリーン” かつ ” クリーン” な方法で生産されています。ハーブの力を最大限に引き出す植物化学ベースの処方と、皮膚科学的にも効果を追求した機能性の高さから、本国であるイスラエルをはじめ、アメリカ、カナダ、欧州、アジアなど世界各地で愛され、支持されています。

※5 一部製品を除く

詳細はこちら▶https://www.lavido.jp/



【会社概要】

株式会社b-ex(ビーエックス)は、ヘアコスメブランド「Loretta (ロレッタ) 」やヘアカラーブランド「THROW(スロウ) 」を展開するヘアケアの総合メーカーです。1975年に「モルトベーネ」として創業以来、美容室向けプロフェッショナル製品及び、コンシューマー向け製品の製造・販売を行っております。

2015年に佐藤可士和氏をクリエイティブディレクターに迎えて策定した「人生に、新しい美の体験を。」という企業理念のもと、社名を「株式会社ビューティーエクスペリエンス」へ、さらに2021年にその略称である「株式会社b-ex」へ変更。また同年には、台湾のゼロカーボンビューティーブランドOʼright社と資本業務提携し、持続可能な社会の実現に向けて邁進しています。b-exは、美容師とお客様に寄り添った製品提供と経営の柱の一つであるSDGsを推進する「アジアNo.1プロフェッショナル&クリーンビューティー*企業グループ」を目指しています。



*クリーンビューティー:人や環境に配慮して開発された美容製品のこと



会社名:株式会社b-ex (ヨミ:ビーエックス)

代表取締役社長:福井 敏浩

本社所在地:〒158‐0097 東京都世田谷区用賀 4-10-5 世田谷ビジネススクエア ヒルズ4/ 1階

創業:1975年10月

資本金:1億3,333万円

従業員数:140人 (2022年12月現在)

事業内容:化粧品および医薬部外品の製造および販売、化粧品および医薬部外品の輸出と輸入

ホームページ:https://www.b-ex.inc/

<お客様お問合せ窓口>TEL : 03-6757-7767



