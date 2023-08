[株式会社じげん]

京都市梅小路公園七条口広場に西日本に本拠点を置く14チームが集結、京都の街を盛り上げます



株式会社じげん(本社:東京都港区、代表取締役 社長執行役員CEO:平尾丈、東証プライム:3679、以下じげん)がオーナーを務める3x3(3人制バスケットボール)のプロチーム「ZIGExN UPDATERS.EXE(じげんアップデーターズ)」は、西日本に本拠地を置くチームが集結する3x3の大会『3x3UNITED(スリーエックススリーユナイテッド)』のリーグ最終戦「3x3UNITED Area Final KYOTO Round.」を、9月3日(日)に京都府京都市にて開催することをお知らせいたします。当大会の観戦は無料です。3x3の臨場感を体験できるこの機会に、ぜひお立ち寄りください。





■「3x3UNITED Area Final KYOTO Round.」について



じげんアップデーターズの本拠地である京都府京都市にて開催される本大会は、西日本No.1を決定する「3x3UNITED PLAYOFF」への出場権をかけたシーズン最終ラウンドです。西日本各地から14の強豪チームが京都の街に集結します。

前日の9月2日(土)に京都市伏見区・BACKDOOR BASEにて全9チームによる予選大会が実施され、翌日9月3日(日)には京都市下京区の梅小路公園七条口広場にて、本選出場権を獲得した5チーム+予選勝者1チームの計6チームによる本選を開催いたします。

じげんアップデーターズは、「UPDATE the YOUTH ー若者の挑戦を応援ー」をチームスローガンとして掲げ、3x3を通じた京都における地域活性化や、京都市内を中心に活動する学生や若手活動家の挑戦や活躍の機会の創出に取り組んでいます。

本大会では、より多くの方に楽しんでいただけるように、「観るスポーツ」だけではなく「体験するスポーツ」も含めた様々な参加型イベントも実施予定です。スポーツを中心に広がる接続可能なコミュニティの創出を目指します。



■試合以外の企画について

当日は、ご来場いただいた皆さまに本大会を最大限お楽しみいただけるよう様々な企画を用意しています。

【3x3バスケットボール体験イベント開催!参加者の募集を開始します】

当日会場にて、じげんアップデーターズの選手達と一緒に3x3を体験できる、小学生中高学年向け3x3体験イベントを実施いたします。

ご参加を希望の方は下記応募フォームよりご応募ください。なお、応募者多数の際には抽選とさせていただきます。

応募フォーム:https://forms.gle/2TB3yoqhuj9kBtaq6

募集概要:

・募集人数:15名

・応募対象者:小学校4年生、5年生、6年生(※居住地は問いません)

・応募締め切り:2023年8月20日(日)23:59

・参加者への詳細連絡:2023年8月21日(月)~2023年8月23日(水)頃を予定



3x3体験イベントの他にも、フリースロー大会や、じげんアップデーターズ公式グッズの販売、キッチンカー・その他ブースの出店なども実施予定です。3x3試合観戦に加え、その他のアクティビティも是非お楽しみください。

詳細につきましては、本イベントに関する第二弾のプレスリリース(※8月下旬予定)にてお知らせいたします。



■「3x3UNITED Area Final KYOTO Round.」 大会概要

大会名称:3x3UNITED Area Final KYOTO Round. (3x3ユナイテッド 最終戦 京都ラウンド)

開催日程:予選)2023年9月2日(土) ※京都市伏見区・BACKDOOR BASEにて実施

本選)2023年9月3日(日) ※京都市下京区・梅小路公園 七条口広場

※雨天の場合はBACKDOOR BASEにて実施

観戦料:無料

会場:梅小路公園 七条口広場

〒600-8835京都市下京区観喜寺町56-3

会場までのアクセス:

・JR嵯峨野線「梅小路京都西」駅下車すぐ

・「京都」駅(JR・地下鉄・近鉄)中央口より塩小路通を西へ徒歩約15分

LIVE配信:ZIGExN UPDATERS公式YouTubeチャンネルにて配信いたします。



本大会に関する最新情報は、じげんアップデーターズ公式Instagramにて随時お知らせしてまいります。

https://www.instagram.com/zigexn_updaters.exe/



■参加チーム

下記5チームと、9月2日の予選1位による計6チーム

・ZIGExN UPDATERS(京都府京都市)

・KYOTO BB(京都府京都市)

・EPIC(兵庫県)

・KOBE DPRO(兵庫県神戸市)

・FUKUYAMA BATS(広島県福山市)



■後援

京都府文化生活部スポーツ振興課

京都市

一般社団法人京都府バスケットボール協会

京都リサーチパーク株式会社

株式会社トレス



■「3x3UNITED」 について

「3x3UNITED」は、3人制バスケットボールの認知・普及活動を行うことを目的に、西日本に本拠地を置くチームが国内トップレベルのホームゲームをそれぞれの本拠地で開催する、西日本最大級のツアー形式の大会です。同大会は、各チームの認知拡大や、プロチームが集結する大会活動の活性化や地域活性化、ご支援頂く企業様の認知拡大など、「西日本に拠点を置くチームで西日本全体を盛り上げる」ことを開催目的として始まりました。じげんアップデーターズでは、「3x3UNITED」のコンセプトに共感し昨年より参加しています。

西日本に本拠点を置く15のレギュラーチームを3つのエリアに分け、各エリア計5回の予選ラウンドを開催し、予選ラウンドの総ポイントランキングを踏まえた全8チームの中から、今シーズンの優勝チームが決まります。最新情報は公式ホームページ及び、公式インスタグラムをご確認ください。

3x3UNITED公式ホームページ:https://3x3united.com/

3x3UNITED公式インスタグラム:https://www.instagram.com/3x3united



■「ZIGExN UPDATERS.EXE」チーム概要



じげんが運営する、2022年に設立された京都府京都市を本拠地とする3×3プロチームです。3x3を通じて、自治体や地域社会とのつながりを大切に、持続的発展を意識したチーム作りと運営を行います。チーム名には、関わるステークホルダーの方々の人生を「Update(進化)」させていくという決意が込められています。



チームサイトURL: https://zigexn.co.jp/updaters/

オンラインSHOP:https://shop.zigexn.co.jp/

公式Instagram:https://www.instagram.com/zigexn_updaters.exe/

公式Twitter:https://twitter.com/ZIGExN_UPDATERS

公式TikTok:https://www.tiktok.com/@zigexn_updaters.exe

公式Youtube:https://www.youtube.com/channel/UCvlDbJ2O0g3SUEmiRlMj_kA



[スローガン]

「UPDATE the YOUTH ー若者の挑戦を応援ー 」

スポーツ振興を通じた京都における地域活性化やスポーツ選手のセカンドキャリア支援、学生を巻き込んだチーム運営など、全国の中でも学生が集まる京都で、若者を主役に多方面のステークホルダーと連携した持続可能な活動を実現してまいります。



■株式会社じげん 会社概要

[社名]株式会社じげん (ZIGExN Co., Ltd.)

[証券コード]3679 (東証プライム)

[本社所在地]東京都港区虎ノ門3-4-8

[設立年月日]2006年6月1日

[代表者]代表取締役 社長執行役員 CEO 平尾丈

[資本金]125百万円(2023年3月31日時点)

[事業内容]ライフサービスプラットフォーム事業

[主要グループ会社] 株式会社リジョブ 株式会社ミラクス 株式会社三光アド 株式会社BizMo

株式会社ブレイン・ラボ 株式会社Struct 株式会社ビヨンドボーダーズ

株式会社タイズ 株式会社オーサムエージェント 株式会社アップルワールド

株式会社ティ・エス・ディ 株式会社TCV 株式会社and A company

ZIGExN VeNtura Co.,Ltd 株式会社CORDA

[URL]https://zigexn.co.jp/



■じげんグループについて

当社グループは、企業の存在意義であるパーパスとして「Update Your Story ― あなたを、未来に。」を掲げ、ライフイベント領域(求人・住まい・車・旅行など)において、人生の岐路に立つすべての人の未来をUpdate する40以上のサービスを提供しています。2013年に東証マザーズに上場し、2018年には東証一部へ市場変更、2022年にプライム市場へ移行いたしました。上場後は、M&Aによる事業領域の拡張へ積極的に取り組み、非連続の成長を続けています。







