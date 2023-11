[オリックス・ホテルマネジメント株式会社]

第二弾は柏木 菜々子氏による個展「樂園」福岡市運営の「Artist Cafe Fukuoka」と共同で実現



地域とつながり、居心地の良いサードプレイスを提供するクロスライフ博多柳橋(所在地:福岡市中央区、総支配人:高橋 信晴)は、福岡市が彩りあふれたアートの街を目指して取り組む「Fukuoka Art Next(FaN)」の活動に共鳴し、クロスライフ博多柳橋の館内で福岡ゆかりのアーティストのアートに触れる「ARTIST in CROSS Life」を実施しています。

第ニ弾では、前回の第一弾に引き続き「Artist Cafe Fukuoka」サポートの元、福岡を拠点として活動するアーティスト柏木 菜々子氏による個展「樂園」を、クロスライフ博多柳橋の1Fロビーにて2023年11月3日(金)から2024年3月31日(日)まで開催します。また11月23日(木・祝)と12月10日(日)には「鳥獣戯画」を墨と筆を使って描くワークショップを実施します。クロスライフ博多柳橋で日本が世界に誇る日本画の世界を体感してみるのはいかがでしょうか。







「ARTISTS in CROSS Life」×「Artist Cafe Fukuoka」展示作品「樂園」

「ARTISTS in CROSS Life vol.2」は福岡市在住のアーティスト柏木 菜々子氏による個展「樂園」を1Fロビーで開催。ロビーでは過去作品9点に加え、今回の個展実施にあたり会場であるクロスライフ博多柳橋からイメージを膨らませ書き下ろしした新作「CROSS」が展示されます。

全10点の展示作品はそれぞれの作品の背景や見どころを分かりやすく紹介した音声ガイドをご自身の携帯電話で聞くことができ、作品の世界観をじっくり堪能することができます。

日本画で描かれる、地域の風化した建物と融合して佇む繊細なタッチで表現された動物たちの住む世界をクロスライフ博多柳橋でお楽しみください。

■展示/販売期間:2023年11月3日(金)~2024年3月31日(日)

■展示タイトル:樂園

■会場:クロスライフ博多柳橋 ロビー

■入場料:無料

■作家名:柏木 菜々子



●柏木菜々子 | プロフィール

1977年生まれ。筑波大学芸術専門学群日本画コース卒業。

関東で生まれ育ち、2015年から福岡へ移住。

地域の風化した建物や工場群をスケッチし、そこに佇む動物たちの世界を描く。



画歴

■公募展

2023年FukuokaWallArt入賞(ʼ21,'22) / 2021年アートムーブコンクール大阪市長賞 / 2016年Seed山種美術館日本画アワード入選

2015年美術新人賞「デビュー2015」入選古湯温泉ONCRI床の間アートコンペ優秀賞 / 2012年ARTBOX大賞展準グランプリ

2010年創画展入選2005年臥龍桜日本画大賞展入選('06,'09)



■個展等

2022年アートプロガラ/福岡(ʼ16,ʼ19,'20) 2021年「緩やかな時間」二人展(千葉そごう點燈夫ギャラリー)/千葉阿部敬四郎ギャラリー/宮城 2020年ギャラリーコンティーナ/神奈川女流画家2人展(創英ギャラリー)/東京2019年HideharuFukasakuGalleryRoppongi/東京 2018年かわべ美術/東京

2017年おくら北鎌倉/神奈川2012年厚木の家/神奈川

2010年鶴見画廊/神奈川 2006年ギャラリーミロ/神奈川('08,'09)

■その他

2021年スケッチイベント「愛車の肖像」(西武渋谷56designTOKYO)/東京



日本画ワークショップ 鳥獣戯画のミニ絵巻物を作ろう!



日本の国宝「鳥獣戯画」からトレースして、オリジナルのミニ絵巻物を作るワークショップを11月23日(木・祝)と12月10日(日)の2日間計4回実施します。

画材は和紙と墨と筆を使用。自然由来のエコな画材である和紙は地元福岡県産、佐賀県産のものをご用意します。和紙の原料である楮(こうぞ)という植物は田畑の畦(あぜ)に根をしっかりはるため土砂崩れなどを防ぐ役割を担っていました。農家の方や和紙工房が自然な地域サイクルで繋がり、職人さんの高度な技術が培われてきましたが、近年は和紙を使う機会も減り、和紙工房も減少傾向にあります。



今回のワークショップでは昔ながらの和紙の良さを感じながら、環境に優しい日本の伝統文化を再認識し日本画の世界を楽しんでいただけます。絵はお手本のコピーからトレースするため、小学生のお子さまでも簡単に描けるワークショップです。

日時:11月23日(祝・木)11:00~13:00 / 15:00~17:00

12月10日(日)10:00~12:00 / 14:00~16:00

場 所:クロスライフ博多柳橋 (2F 360° Hub)

内 容:鳥獣戯画をトレースして描くオリジナルミニ絵巻物づくり

参加費: 2,750円(税込み)

定 員:各回10名

対象年齢:10歳以上

ご予約:以下いずれかの方法にてクロスライフ博多柳橋にて承ります。

お電話(代表):092-733-3900

お問い合わせURL:

https://crosslife-hakatayanagibashi.orixhotelsandresorts.com/wyanagip/news/news-6404/





「Artist Cafe Fukuoka」について:

「Artist Cafe Fukuoka」(福岡市中央区城内2-5)では、アーティストのスタートアップ支援(相談やマッチング、イベント開催等)を行うとともに、アーティスト・イン・レジデンス( https://faam.city.fukuoka.lg.jp/residence/)の拠点、ギャラリー機能を持っています。アーティストが活動を広げられること、アーティストとして活動をはじめやすい土壌をつくること、市民にとってアートが日常になる空間や体験の提供を行うことを目的としています。そこで、サービスとしては1.相談2.イベント3.マッチング4.販売促進の4つを展開します。それにより、アーティストの成長・販路開拓につながる道筋を提供し、福岡発のアーティストを発掘・育成や、アートに関心をもつ市民の裾野を広げることで、CCCとしてアートを通じた「都市の成長」に貢献してまいります。

「Artist Cafe Fukuoka」公式ウェブサイト:https://artistcafe.jp



CROSS Life(クロスライフ)について:

CROSS Lifeは、シスターブランドのCROSS HOTELのDNAである「地域とのつながり」を引き継いだカジュアル・ライフスタイルブランド。いつ来ても「おかえりなさい!」と声をかけられる身近な存在として、わが家のような居心地の良いサードプレイスをご提供します。人と人をつなげ、人と地域をむすび、視野をひろげる、誰にとっても「自分らしくいられるお気に入りの場所」。それが、CROSS Lifeです。

CROSS Life 公式ウェブサイト: https://mycrosslife.jp/

CROSS Life Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/crosslife_jp_official/



クロスライフ博多柳橋について:

クロスライフ博多柳橋は、博多の台所である柳橋連合市場に隣接し、天神エリア・博多エリアへの利便性の良い場所に位置しています。一方で、日本の情緒的な路地のある風景を残す街並みと、若手アーティストのギャラリーといった新しい文化が融合した「歩いて楽しいまち」の中にあり、館内のアート作品やデザインには、そのような伝統と現代文化が混在する地域の特徴を取り入れています。国の伝統工芸品に指定されている絹織物の博多織をモチーフとしたファサード(外観)や、約300年の歴史を誇る緻密な細工が施された木の文様の大川組子をモチーフにした天井造作、福岡の伝統的な小石原焼の作品が各階数の表示と部屋番号の案内として用いられています。オリジナルの小石原焼の作品は、13の窯元によって制作され、それぞれデザインやテイストが異なり、作者の作品に込められた思いを見てとることができます。伝統に基づきつつも革新に挑戦する作品は、見る者の好奇心やクリエイティビティを刺激します。

クロスライフ博多柳橋 公式ウェブサイト:https://crosslife-hakatayanagibashi.orixhotelsandresorts.com/



ORIX HOTELS & RESORTS(オリックス ホテルズ&リゾーツ)について:

ORIX HOTELS & RESORTSは、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。現在、ORIX HOTELS & RESORTSでは、北は北海道から南は福岡、大分まで、5ブランドにて13の旅館・ホテルを展開し、2023年12月2日には「熱海・伊豆山 佳ら久」を新規開業予定です。

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト: https://www.orixhotelsandresorts.com/

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram公式アカウント: https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/



