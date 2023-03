[株式会社ドワンゴ 広報部]

~人気ボカロPのアゴアニキ、emon(Tes.)、sa■ak■re.U■らも登場!~



株式会社バーチャルキャスト(本社:北海道札幌市、代表取締役社長:松井 健太郎/ 株式会社ドワンゴのグループ会社)および株式会社Gugenka(本社:新潟県新潟市、代表取締役CEO:三上 昌史)は、両社が主催する『MIKU LAND 2023 New Beginning』(開催期間:4月28日~5月4日)の最新情報を以下の通りお知らせします。











謎解きゲームやライドアトラクション、ピアプロキャラが歌い踊るVRショー3種が登場!



『MIKU LAND』は、バーチャルキャストにて不定期でオープンしているバーチャル・シンガー「初音ミク」公式のVRアミューズメントパークです。各エリアが一新される今回の『MIKU LAND 2023 New Beginning』では、謎解きゲーム「ナゾミク探偵事務所~怪盗からの予告状~」やライドアトラクション「ハッピーコースター」、新VRショー「LUKA Night Stage」を展開するほか、『MIKU LAND 2022 YOSAKURA』でも好評を博した「千本桜演舞」「Yellow Letter Show」の再演を予定しています。



【ナゾミク探偵事務所~怪盗からの予告状~】

ナゾミク探偵事務所の所長である名探偵「ナゾミク」と第一助手(自称)を務める「ラビット・ユキネ」と一緒に挑む謎解きパズルアトラクション。今回は怪盗KAITOから予告を受け、ターゲットとなった「ナゾ・アーティファクト・ピクチャーズ」を守るミッションに赴きます。





【ハッピーコースター】

ハッピーコースターは『MIKU LAND』内の様々な場所を巡ることができるライドアトラクションです。





【LUKA Night Stage】

ナイトプールに入りながらバーカウンターでくつろぐことができる、大人なムードが漂うラウンジエリア「【ラウンジ「Diva」】」で、巡音ルカが歌い踊るショートストーリー付き演舞を開催します。





【千本桜演舞】

名曲『千本桜』(作詞・作曲:黒うさP)の世界観を元にした「千本桜ワールド」の神楽殿で、「千本桜-初音未來」が演じるショートストーリー付き演舞を開催します。





【Yellow Letter Show】

「鏡音リン・レン おそらの郵便局」では、鏡音リン・レンがテーマ曲『イエローレターソング』(作詞・作曲:OSTER project)を歌い踊る、ショートストーリー付き演劇を披露します。









ボカコレVRナイト、豪華ボカロP陣がバーチャルDJとして夢の共演!







「ボカコレVRナイト」は、VR空間上のクラブハウスで「The VOCALOID Collection(ボカコレ)」の人気楽曲がノンストップで流れるニコニコ公式生放送番組です。今回は、初音ミク16周年のテーマ「Dear Creators」を軸に、豪華クリエイター陣がバーチャルDJに扮し、一夜限りのメタバースクラブイベントを盛り上げます。出演者は、今年で14周年を迎える巡音ルカの代表作『ダブルラリアット』を手掛けたアゴアニキ、『MIKU LAND』公式テーマソング『HappyCoaster』やマジカルミライの定番曲『shake it!』を手掛けたemon(Tes.)、そして16bitセカイからも謎のアーティスト:sa■ak■re.U■がDJとして参戦します。



【イベント名】ボカコレVRナイト 2023 Spring in MIKULAND

【開催日時】2023年4月30日(日)20:00~22:00

【出演者】

・アゴアニキ





明るいバンドサウンドに哀愁の漂う歌詞を乗せ、独特の世界観をかもし出すニコニコ動画出身のボカロP。「駄目な自分を皮肉りながらも、前向きに生きようとする」内容が多くのファンの共感を呼ぶ。代表作は巡音ルカの『ダブルラリアット』。自身で制作するドット絵PVの人気も高い。バンド"アゴノス"でも活動中。





・emon(Tes.)





2007年よりネットミュージック・シーンで活動を開始。2010年よりVOCALOIDプロデューサーとしても活動。代表曲に『Shake it!』、『ラッキー☆オーブ』、『どりーみんチュチュ』、『More One Night』、2022年bilibili拜年祭記念曲『New Day』など。





・sa■ak■re.U■





作詞家・作曲家。時代を越えて継承されてゆく寓話のように、物語の中に織り込められた豊かなメッセージ性を持つ歌詞と、緻密で高度な技術で構成されたポップでありながら深く温かみのあるサウンド、それらを融合させることで唯一無二の音楽性を確立する。





【ボカコレVRナイト2022の様子】 https://www.youtube.com/watch?v=4OUyE9YPRyA





「MIKU LAND ルームコンテスト」作品募集開始!受賞者には名入りトロフィーも







本コンテストではやポスターなどで装飾したこだわりのルームを作成し、アイデアとクオリティを競います。最優秀賞に輝いたルームは、『MIKU LAND』のゲート広場から訪問できるようになります。

【「マイルーム」機能とは】

https://virtualcast.jp/guide/article/how-to-make-my-room/



【募集期間】2023年3月7日(火)14:00~4月12日(日)23:59

【参加手順】

1.マイルームをピアプロキャラクターズの愛にあふれた部屋に装飾をする

2.マイルームのルームタグに【ミクルームコンテスト2023春】と設定

【各社賞について】

マイルームのルームタグに【ミクルームコンテスト2023春】と設定したルームから「ピアプロ賞」「Gugenka賞」「トッカ賞」「バーチャルキャスト賞」を選び、各賞の受賞者に名入りトロフィーVCIを贈呈します。また、MIKU LAND 2023 New Beginning開催期間中、広場から優秀賞のマイルームへと続くリンクオブジェクトを設置します。

※賞品はVirtualCastストレージで利用可能なデジタルアイテムとなります。

※賞品のお受取り及びご利用には、VirtualCastアカウントが必要となります。

【受賞者への通知方法】

2023年4月下旬頃に選考の上、受賞者の発表はVirtualCastで登録を行っているメールアドレスにてご連絡します。

【注意事項】

・コンテスト参加のマイルームは写真撮影、動画撮影を行いSNSへの投稿、プロモーションに使用する可能性が

ありますので予めご了承ください。

・受賞作品は、結果発表後、受賞されたマイルームへの導線を予定しております。予めご了承ください。

・一人につき複数の作品投稿が可能です(※受賞は1人1回のみ)。

・VirtualCastアカウントにメールアドレスの登録がない場合は無効となります。

【詳細URL】https://mikuland.com/sp/roomcontest





ピアプロキャラクターをモチーフにしたバーチャル家具が登場!



「MIKU LAND ルームコンテスト」の開催を記念して、初音ミクや鏡音リン・レン、巡音ルカなどのピアプロキャラクターをモチーフにした家具をバーチャルキャスト公式ストアで販売します。家具はテーブル、チェア、ソファ、ベッド、本棚など全29種類となり、自由に「ルーム」に配置することができます。 ※「MIKU LAND ルームコンテスト」に本家具を使用する必要はございません。

【販売期間】2023年3月7日(火)14:00~

【販売URL】https://virtualcast.jp/store/official













有料エリア入場パス







一部のワールドに入場するためには「MIKU LAND 2023 New Beginning 有料エリア入場パス」が必要となります。入場パスは3Dデータ共有サービス「THE SEED ONLINE」のバーチャルキャスト公式ショップおよび『MIKU LAND』のVR会場内で販売します。

【発売】:2023年4月3日(月)

【価格】:1,100VCC (1VCC=1円)





『MIKU LAND 2023 New Beginning』開催概要



『MIKU LAND』は、バーチャルキャストにて不定期でオープンしているバーチャル・シンガー「初音ミク」公式のVRアミューズメントパークです。ワールド内には、ピアプロキャラクターとのグリーティングや臨場感あふれるショーなど、メタバース上ならではの多彩なイベント・アトラクションを多数用意し、来場者は思い思いのアバター姿で仲間と一緒にワールド内探索を楽しむことがきます。今年も「ニコニコ超会議2023」(開催期間:2023年4月22日~4月30日)と同時開催になります。



【開催日】2023年4月28日 19:00(金)[開会式18:30] ~ 5月4日(木)21:00 [閉会式20:45]

<プレオープン>2023年4月21日(金)19:00 ~※会場は「雪ミク スカイタウン メタバース店」のみ

【会 場】バーチャルキャスト

【主 催】株式会社バーチャルキャスト、株式会社Gugenka

【協 力】クリプトン・フューチャー・メディア株式会社

【MIKU LAND公式サイト】https://mikuland.com/

【MIKU LAND公式Twitter】https://twitter.com/Mikuland_info



【『初音ミク』とは】https://piapro.net

クリプトン・フューチャー・メディア株式会社が開発した、歌詞とメロディーを入力して誰でも歌を歌わせることができる「ソフトウェア」です。大勢のクリエイターが「初音ミク」で音楽を作り、インターネット上に投稿したことで一躍ムーブメントとなりました。「キャラクター」としても注目を集め、今ではバーチャル・シンガーとしてグッズ展開やライブを行うなど多方面で活躍するようになり、人気は世界に拡がっています。

※「鏡音リン」「鏡音レン」「巡音ルカ」「MEIKO」「KAITO」もクリプトン・フューチャー・メディア株式会社が展開するバーチャル・シンガーです。



【バーチャルキャスト】

バーチャルキャストは時間や場所に囚われず全国各地のユーザーと共に非日常な日常を体験できるメタバースコミュニケーションサービスです。集まって特別な体験ができるイベント、友だちが作ったVRで遊べるゲーム、楽しい瞬間を映した写真や映像、思い出の共有、遊びや思い出が詰まった自分だけの部屋、幅広い楽しみ方がバーチャルキャストにはあります。

■公式サイト:https://virtualcast.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/07-19:16)