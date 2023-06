[富士通株式会社]

「Global System Integrator(GSI)」と「Government」でも同時受賞「2023 Microsoft Partner of the Year Awards」では「GSI」、「Defense & Intelligence」、「SAP on Azure」でFinalistに選出





このたび、当社のヘルスケア分野におけるデータ利活用を実現するクラウド型のプラットフォーム「Healthy Living Platform」が、日本マイクロソフト株式会社(以下、日本マイクロソフト)が表彰する「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2023」の「Healthcare & Life Sciencesアワード」を受賞しました。本受賞は、医療機関の持つ電子カルテシステムの診療データや個人のバイタル情報などの健康データを患者の同意のもとで、「Microsoft Azure」上に構築した「Healthy Living Platform」に集約保存し、患者の個別化医療を促進させるものとして医療機関のお客様から優れたサービスとして高い評価を受けたと認められ、表彰されたものです。



マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤーは、日本マイクロソフトのパートナー企業の中で、1年間、特に優れた実績を築き上げ、お客さまからの厚い信頼を獲得したパートナーに対して贈られるものです。当社は、「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2023」の「Healthcare & Life Sciencesアワード」に加えて、他2部門でも受賞し、2019年以降、5年連続の受賞となります。





さらに、当社は、Microsoft Corporation(以下、マイクロソフト社)が表彰する「2023 Microsoft Partner of the Year Awards」で、「GSIアワード」と「SAP on Azureアワード」、「Defense & Intelligenceアワード」の3部門において、Finalistに選出されました。



「Microsoft Partner of the Year Awards」(注1)は、過去1年間に、マイクロソフト製品を基盤とした優れたアプリケーション、サービス、デバイスを開発および提供したマイクロソフト社のパートナーを表彰するもので、今年は世界100か国以上、4,200件以上の応募の中から、カテゴリーごとに表彰者が選ばれました。





当社は今後も、革新的で信頼される技術を軸に、製造、流通、ヘルスケア、公共分野のお客様、ビジネスパートナーなどのステークホルダーとのパートナーシップを強化していきます。また、サステナビリティ・トランスフォーメーションのパートナーとして、サステナブルな世界の実現を目指す「Fujitsu Uvance」を中心に、環境問題の解決、人々のウェルビーイングの向上、持続可能な経済成長の実現に向けたビジネスの変革にお客様と共に取り組んでいきます。



【 富士通 SVP 戦略アライアンス本部長 中原 徹三 のコメント 】

GSIパートナーとしてのケイパビリティの進化と、当社の核となる注力分野での取り組みが、マイクロソフト社に、「マイクロソフト ジャパン パートナー オブ ザ イヤー 2023」での3アワード受賞と同時に、グローバルで「2023 Microsoft Partner of the Year Awards」の3アワードでFinalistとして認められたことを、大変嬉しく思っております。



当社は、グローバルでの人材育成施策などによるケイパビリティ進化とレバレッジを図り、「Healthy Living Platform」の提供開始、「RISE with SAP on Azure」でのお客様支援、オーストラリアの政府機関のお客様へのクラウドビジネスでの支援など、各分野でのDXに貢献しました。



今後も、当社が持つケイパビリティとマイクロソフトとのパートナーシップとのシナジーを図り、デジタルイノベーションによって持続可能な社会の実現を目指し、お客様のSXの推進を加速します。



【 マイクロソフト グローバルパートナーソリューションズ コーポレートバイスプレジデント Nicole Dezen様のコメント 】



「2023 Microsoft Partner of the Year Awards」の受賞者とFinalistの皆様、おめでとうございます。その先進的な新ソリューションやサービスは、お客様にポジティブな影響をもたらしています。本年度の表彰者は、Microsoft Cloudと共に実現可能な最高のサービスにより、まさにデジタルトランスフォーメーションを実現しています。



【 商標について 】

記載されている商品名などの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。



【 注釈 】

注1 Microsoft Partner of the Year Awards:

マイクロソフト社のグローバルパートナーカンファレンス「Microsoft Inspire」の前に毎年発表されるもので、「Microsoft Inspire」は、2023年7月18日から19日に開催予定。



【 当社のSDGsへの貢献について 】





2015年に国連で採択された持続可能な開発目標(Sustainable Development Goals:SDGs)は、世界全体が2030年までに達成すべき共通の目標です。富士通のパーパス(存在意義)である「イノベーションによって社会に信頼をもたらし、世界をより持続可能にしていくこと」は、SDGsへの貢献を約束するものです。





