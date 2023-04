[株式会社WOWOWプラス]

origami PRODUCTIONSのメンバー達をゲストに迎え、『DOWN TOWN』などシティポップの名曲の数々をお届けする必見のステージ。







株式会社WOWOWプラス(本社:東京都港区、代表取締役社長:大熊和彦)は、シンガーソングライターさかいゆうが4月8日(土)東京・日比谷野外大音楽堂で開催する「SAKAI YU “LOVERS” CONCERT 2023 in YAON」の模様を歌謡ポップスチャンネルで6月18日(日)にテレビ初独占放送することを決定しました。



さかいゆうソロステージに加え、origami PRODUCTIONSのメンバー達をゲストに迎える「CITY POP LOVERS」ステージとの豪華二本立てというスペシャルなライブ。歌謡ポップスチャンネルでは、シティポップのカバー曲で構成された「CITY POP LOVERS」ステージを中心に、この日のライブの模様を凝縮してお届けします。『DOWN TOWN』など、日本の歴史に燦然と輝く名曲の数々をお届けする必見のステージです。





2022年秋にさかいゆうとorigami PRODUCTIONSのメンバーがリリースしたシティポップの名曲カバーアルバム『CITY POP LOVERS』。歌謡ポップスチャンネルでは、このアルバムをフィーチャーした番組「さかいゆう×origami PRODUCTIONS CITY POP LOVERS」を2月25日(土)に放送。番組内ではアルバム未収録曲が新たに披露され、その中の一曲シュガー・ベイブ『DOWN TOWN』のカバーバージョンは、3月15日(水)に配信リリースされ、話題となりました。



歌謡ポップスチャンネルでは、ライブ放送に先駆けて、6月17日(土)に「さかいゆう×origami PRODUCTIONS CITY POP LOVERS」を再放送。さらに、さかいゆうがいま聴きたいシティポップの名曲を厳選したプレイリストをお送りする番組「CITY POP COLLECTION selected by さかいゆう」や、地元・高知県で開催したコンサートとドキュメント映像で綴る「さかいゆう sings Whale Song ~クジラが泳ぐ町で~ ◇ WOW!iSM」も同日に再放送します。



■番組情報

「SAKAI YU “LOVERS” CONCERT 2023 in YAON -CITY POP LOVERS STAGE-』

出演:さかいゆう

ゲスト出演:Ovall , Shingo Suzuki , mabanua , 関口シンゴ ,

Michael Kaneko , さらさ , Nenashi a.k.a Hiro-a-key , Patriq Moody

6月18日(日)よる8時~



■関連番組

「さかいゆう×origami PRODUCTIONS CITY POP LOVERS」

6月17日(土)よる8時~9時



「CITY POP COLLECTION selected by さかいゆう」

6月17日(土)よる9時~10時



「さかいゆう sings Whale Song ~クジラが泳ぐ町で~ ◇ WOW!iSM」

6月17日(土)よる10時~11時30分



※詳しくは歌謡ポップスチャンネル公式サイトをご覧ください。

https://www.kayopops.jp/feature/yu_sakai_lovers/



■さかいゆうプロフィール

高知県出身。高校卒業後、18歳の時に突如音楽に目覚め、20歳で上京。22 歳の時、単身でLA に渡り独学でピアノを始める。唯一無二の歌声と、SOUL・R&B・JAZZ・ゴスペル・ROCKなど幅広い音楽的バックグラウンドをポップスへと昇華させる、オリジナリティ溢れるサウンドが魅力の男性シンガーソングライター。



さかいゆう公式サイト

https://www.office-augusta.com/sakaiyu/



≪歌謡ポップスチャンネルとは≫

CS放送「歌謡ポップスチャンネル」は、幅広い年齢層に向けて、様々な音楽や名曲をたっぷり放送する音楽専門チャンネルです。スカパー!、J:COM、ひかりTV、全国のケーブルテレビ局でご視聴いただけます。



https://www.kayopops.jp/



