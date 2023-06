[STRAYM ART AND CULTURE INC.]

ストレイム アート アンド カルチャー株式会社 (本社:東京都渋谷区、代表取締役: 長崎幹広)は、オーナー権NFTプラットフォーム「STRAYM (ストレイム)」で、本日6月30日(金)より、CAMPFIRE代表・家入一真氏と現代アーティスト・ヒロ杉山氏のスペシャル対談を配信することをお知らせいたします。







写真左:ヒロ杉山氏 / 写真右:家入一真氏

作品は家入氏所有のヒロ杉山氏作品で「PAINT IT BLACK」シリーズと「Portrait」シリーズ



対談内容はこちらからご覧ください

https://straym.co.jp/article/23063001.html









家入 一真氏について







家入 一真 (イエイリ カズマ)

株式会社CAMPFIRE 代表取締役

2003年株式会社paperboy&co.(現GMOペパボ)創業、JASDAQ最年少上場を経て、2011年株式会社CAMPFIREを創業、代表取締役に就任。2012年BASE株式会社を共同創業、東証マザーズに上場。その他、NOW代表、リバ邸創業、渋谷ON THE CORNERオーナー、京都芸術大学客員教授など。「Forbes起業家ランキング2021」にて第3位に選出。学生時代に油画科を目指していた経験から、国内若手作家を中心に数百点をコレクションしている。









ヒロ杉山氏について







ヒロ杉山(ヒロ スギヤマ)

「アナログとデジタルの境界を自由に往来するパイオニア的存在の日本人アーティストの一人」

東京生まれ。東洋美術学校卒業後、「ヘタウマ」と称されるイラストレーター湯村輝彦氏に師事。その後独立し、1989年に谷田一郎氏と「近代芸術集団」を、1997年にグラフィックアートユニット「Enlightenment」を結成。

国内外問わずファインアートの展覧会で作品を発表する一方、グラフィックデザイン、広告など幅広いジャンルで独創的な作品を発表しつづけている。現在、京都造形芸術大学の客員教授も務めている。









会員制アートギャラリー「EXSTION GALLERY by STRAYM」について











会員制アートギャラリー「EXSTION GALLERY by STRAYM」

インスピレーションを刺激する特別な「アートセレクション」



この度、インタビューを実施した「EXSTION GALLERY by STRAYM」はEXSTION内のラグジュアリーかつクリエイティブな空間にある特別なアートスペースです。

世界的なメジャー作家から注目の先鋭作家までをキュレーションしてきた「ストレイム」が厳選した作家によるEXSTION会員限定のアートエキシビションや特別アートオークションなどを含む会員限定イベントの開催、また、プライベートアートコンシェルジュサービスなど鑑賞や購入など貴重なアート作品を手に入れる機会を提供しています。

現在、「FEATURED ARTIST」第一弾としてB-BOY彫刻家「小畑多丘」氏の作品が展示中。ご覧になるだけでなく購入する事も可能です。









WATOWA ART AWARD 2023についての告知









インタビューを受けてくださった家入一真氏と、ヒロ杉山氏が審査員を務める「WATOWA ART AWARD 2023」は、現在アーティストを募集中です。 審査結果が出るファイナルエキシビションは今年12月予定。 ファイナルエキシビジョンでは若手の選りすぐりのアート作品を購入することができます。





ヒロ杉山氏 "portrait "シリーズ オーダーについてのお問い合わせはWATOWA GALLERYにて。

gallery@watowa.jp









STRAYM(ストレイム)について











STRAYM(ストレイム)はオーナー権NFTを簡単に購入出来るプラットフォームです。

これまで60万を超える分割オーナー権NFTを販売し、アーティスト、クリエイター、ブランド、ミュージシャンなどをサポートすることで、新しい経済圏を構築してきました。また、独自のブロックチェーンプロトコルを拡大し、実社会とWeb3が融合したプラットフォームを目指しています。



<ストレイムでコレクションするメリット>

1.厳選したアート・NFTの中からお気に入りを見つけことができる

2.より自由に自分だけのアートコレクションポートフォリオを構築できる

3.保有したアート・NFTを簡単に管理・資産形成できる

4.オーナー権の累計購入金額に応じたステータスにより、VIPプログラムを獲得できる



<ストレイムで出品するメリット>

1.アート・NFTを段階的・部分的に売却できる

2.出品したアート・NFTを再度買い戻すこともできる

3.アート・NFTの保管や展示をストレイムに委託できる

4.アート・NFTが二次流通した際には、ロイヤリティを受け取ることができる

5.美術館はアートを展示したまま出品して資金調達ができる



STRAYMサービスサイト: https://straym.com/

Instagram: https://instagram.com/straym_art/

Twitter: https://twitter.com/straym_art

LINE: https://lin.ee/329BAST

※InstagramやTwitterなどでも最新情報を配信していきます。



ご登録は無料、ご本人様確認不要ですぐにお取引が可能です。

https://straym.com/









ストレイム アート アンド カルチャー株式会社 概要









アート・NFT分散型保有プラットフォーム「STRAYM(ストレイム)」を通して、「オーナー権の分散化」「オーナー権のNFT化」「ロイヤリティのアーティスト還元」「コミュニティの創造」「トークノミクス」など、アート・ブロックチェーン・ファイナンスを融合した世界に類を見ないアート・NFTの活発的な取引市場を構築。アート保有をより身近な体験へと導き、アート市場の拡大、アーティストの活動を持続的に支援して、より創造的な社会の実現を目指しています。



会社名: ストレイム アート アンド カルチャー株式会社

代表者: 代表取締役 長崎幹広

所在地: 東京都渋谷区神宮前2-4-20

設 立: 2017年9月

コーポレートサイト: https://straym.co.jp









