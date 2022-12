[株式会社ワークポート]

400社以上の人材紹介会社の中から選出



総合転職エージェントの株式会社ワークポート(本社所在地:東京都品川区、代表取締役社長 CEO:田村高広)は、

この度株式会社マイナビが主催するマイナビ転職エージェントサーチ『The Best Matching Of The Year 2021-2022』のレビュー部門第1位、総合ランキング部門第2位を受賞いたしましたことをお知らせします。









<審査基準>

『The Best Matching Of The Year』は、マイナビ転職エージェントサーチに登録している400社以上の人材紹介会社の中から、転職者と採用企業のマッチングを数多く実現し、高い満足度を獲得した人材紹介会社を表彰する転職エージェントアワードです。



▶レビューランキング:2021年4月~2022年3月の期間における「求職者のレビュー」よりレビュー総数および評価が高かった人材紹介会社のランキング。

▶総合ランキング:2021年4月~2022年3月の期間における「転職決定人数」や「求職者のレビュー」をはじめとした様々な観点を総合的に評価し、転職者・求人企業の双方に多大な貢献をした人材紹介会社のランキング。



集計期間:2021年4月1日~2022年3月31日



■ワークポートの取り組み

私たちはミスマッチのない転職を実現し、すべての人や企業がいきいきと働ける社会を創ることが最大のミッションであると考えています。また、良質で満足度の高いサービスを提供したいという思いを込め、キャリアコンサルタントを“転職コンシェルジュ”と呼んでいます。転職希望者のキャリアや人生設計に適う求人のご紹介のほか、ご要望に合わせて年収交渉や退職のアドバイスなどをいたします。転職コンシェルジュとしての質の向上のため、人間性と専門性を高める取り組みなども行っています。 ※「転職コンシェルジュ(R)」はワークポートの登録商標です。https://www.workport.co.jp/trademark/



■会社概要

商号 :株式会社ワークポート

代表者 :代表取締役社長 CEO 田村高広

本社所在地 :〒141-0032 東京都品川区大崎1-2-2 アートヴィレッジ大崎セントラルタワー9F・6F

設立 :2003年3月

事業内容 :人材紹介サービス(有料職業紹介事業 許可番号:13-ユ-040590)

従業員数 :744名(2022年4月1日現在)

拠点 :【職業紹介拠点】東京、札幌、仙台、宇都宮、高崎、埼玉、横浜、千葉、静岡、名古屋、金沢、大阪、京都、神戸、岡山(中四国)、広島、高松、福岡(天神・小倉)、熊本、鹿児島、沖縄、韓国

【その他】新宿、宮崎、タイ

HP : https://www.workport.co.jp/



◆ワークポートはプロボクサー井上尚弥選手のオフィシャルスポンサーです。

https://www.workport.co.jp/naoya-inoue/



◆C&Kの「Brand New Days」を起用した新CM『ドラマは、後からついてくる。』絶賛公開中!

https://youtu.be/ytn33HQZVPs



企業プレスリリース詳細へ (2022/12/01-12:16)