大切な内容を記録しているメモを間違えて削除しましたら困っています。復元できれば幸いですから、この記事では誤って削除されたメモの復元方法を6つまとめてご紹介します。



目録



方法 1: 「最近削除した項目」からメモを元に戻す

方法 2: メールサーバーから失ったiPhoneのメモを確認

方法 3: バックアップなしでも消したメモの復元方法

方法 4: iTunesバックアップからメモを取り戻す

方法 5: iCloudバックアップから削除したメモを復元

方法 6: iCloudから消えたメモを復元



方法 1: 「最近削除した項目」からメモを元に戻す



Step 1. 「メモ」アプリから「最近削除した項目」 > 右上のメニューボタンをタップします。

Step 2. 「ノートを選択」 > 復元したい項目を選択します。

Step 3. 画面左下の「移動」をタップ > 移動したいフォルダを選びます。



方法 2: メールサーバーから失ったiPhoneのメモを確認



Step 1. 「設定」アプリから「アカウントとパスワード」を選択します。

Step 2. 契約しているメールサーバーを選択 > 「メモ」オプションをオンにします。



方法 3: バックアップなしでも消したメモの復元方法



もし上記の方法を利用しても復元できない、さらに、前のiTunes/iCloudバックアップがないなら、どのように復元できますか。専用ツールとしてのPhoneResucue for iOSは革新的な「NO-DATA-LOSS」スキャン技術が搭載されていますから、バックアップなしでもiOSデバイスの消えたデータを分析して復元することができます。



PhoneRescueでメモを復元する手順



Step 1: iPhoneをUSBケーブルでパソコンに接続して「iOSデバイスからリカバリー」モードに入ります。





Step 2: 「メモ」を選択 > 「OK」ボタンをクリックします。





Step 3: 復元したいメモを選択 > 「デバイスへ」または「パソコンへ」ボタンをクリックします。









方法 4: iTunesバックアップからメモを取り戻す



Step 1.USBケーブルでiPhoneをパソコンに接続して、iTunesを起動します。

Step 2.接続されたら、iTunes操作画面の左上のスマホアイコンをクリックして、iOSデバイスの管理画面に入ってください。

Step 3.「概要」に入って、「バックアップ」部分の「バックアップを復元」をクリックします。

Step 4. バックアップデータの日時と名前から必要ばバックアップを選択して、「復元」をクリックします。



方法 5: iCloudバックアップから削除したメモを復元



Step 1.「設定」>「一般」>「リセット」を開き、「すべてのコンテンツと設定を消去」をタップします。

Step 2.「Appとデータ」画面で「iCloudバックアップから復元」をタップし、Apple IDでサインインします。

Step 3.「バックアップを選択」を選択し、iCloudで使用可能なバックアップのリストからバックアップを選択します。



方法 6: iCloudから消えたメモを復元



Step 1.「設定」>「ユーザー情報」>「iCloud」>「メモ」の順でタップします。

Step 2.「メモ」オプションをオンにしてからメモアプリでiCloudフォルダで目的のメモがないか確認します。



まとめ



以上は間違えて消したiPhoneメモの復元方法です。専用ツールとしてのPhoneRescue for iOSを利用したら、バックアップなしでも簡単に復元できます。しかも、バックアップからメモだけを抽出して復元することもできますから、おすすめします。



