~2023年10月1日(日)から10月31日(火)までの期間限定~



「Doc Popcorn」など話題の飲食店を運営する株式会社FSプランニング(本社:東京都港区、代表取締役:山中 勇輝)が展開する、ロサンゼルス発のオーガニックコーヒーとパイ専門店「The Pie Hole Los Angeles」において、季節限定パンプキンパイを、2023年10月1日(日)から10月31日(火)の期間中に秋季限定で販売いたします。









取り扱い店舗店:

東京都(西麻布店・小金井公園店)

長野県(旧軽井沢店)

福岡県(福岡店)



販売開始日:2023年10月1日(日)~ 各店順次



【Pumpkin Pie(パンプキンパイ)】

伝統の家庭的なレシピで作られている、たっぷりのかぼちゃとミルク風味の王道のパイ。パイの王様ともいえる、

”パンプキンパイ”はイベント毎のみならず、日常生活でも大変親しまれているパイです。

ハロウィンパーティに最適の一品。今だけのおいしさをお楽しみください。



■「The Pie Hole Los Angeles」とは?



創立者であるマシュー・ヘフナーの母秘伝のレシピを元に、2011年ロサンゼルスにハンドメイドのオリジナルパイとオーガニックコーヒーのお店「The Pie Hole Los Angeles」をオープンしました。

現在ではハリウッドやオレンジカウンティーなど著名な地域へ出店を拡大しており、多くのハリウッドスターなど世界中のファンを魅了しています。

トリップアドバイザーで「ロサンゼルスのベーカリー」口コミランキングで第1位を獲得するなど、今最も注目されているカフェの1つです。

「The Pie Hole Los Angeles」はパイとコーヒーだけではなく、家族の温かみを感じられるようなアットホームな空間を提供するショップです。



■オーガニックコーヒーへのこだわりについて

「The Pie Hole Los Angeles」のコーヒーは、添加剤や雑草剤など有害な物質は一切使用していません。100%オーガニックの最高品質な豆をミディアムローストで仕上げた、滑らかで綺麗な味わいのブレンドコーヒーです。スムースな口当たりでドライフルーツのような明るい酸味とチョコレートのような味わい、そしてフローラルな香りと共に豊かなボディ感が口の中に残ります。さっぱりとした味わいのコールドブリューコーヒーや、まろやかな口当たりのニトロコーヒーはパイとの相性も抜群です。



【店舗情報】

※印は現在は閉店または臨時休業中



※●日本1号店

The Pie Hole Los Angeles ルミネ新宿



※●日本2号店

The Pie Hole Los Angeles GINZA SIX



※●日本3号店

The Pie Hole Los Angeles 原宿竹下通り



●日本4号店

The Pie Hole Los Angeles 西麻布

〒106-0031 東京都港区西麻布2丁目15-3 KITERU1F

TEL:03-6712-5275

Instagram : @piehole.nishiazabu_staff



●日本5号店

The Pie Hole Los Angeles 小金井公園

〒180-0021 東京都武蔵野市桜堤2丁目6-19 hocco13S

TEL:0422-68-3764

Instagram : @piehole.koganei_staff



●日本6号店

The Pie Hole Los Angeles 旧軽井沢

〒389-0102 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢774 SASH! International 2F

Instagram : @piehole.karuizawa_staff



●日本7号店

The Pie Hole Los Angeles 福岡

〒810-0012 福岡県福岡市中央区白金2丁目11-20 1F

TEL:092-791-1255

Instagram : @piehole.fukuoka_staff



■「The Pie Hole Los Angeles」公式SNSアカウント情報

Instagram : @PIEHOLE_J



【運営会社概要】

■会社名: 株式会社FSプランニング

■設立日: 平成25年3月27日

■代表者: 代表取締役 山中 勇輝

■本店所在地: 東京都港区西麻布2-15-3

■URL: http://fs-planning.jp/



〈このリリースについてのお問い合わせ〉

株式会社FSプランニング

03-6268-8547(代表)

時間:9:00-18:00

(土日祝を除く)



