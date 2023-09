[イノベーションリーダーズサミット(ILS)]

アジア最大規模のオープンイノベーションの祭典【ILS2023】12月4-7日に虎ノ門ヒルズで開催



ビジターチケットを5,000円割引で購入できるクーポンコード申込を受付中

申込期限:10/3(火)23:59まで!【残り8日】





アジア最大のオープンイノベーションの祭典「イノベーションリーダーズサミット2023(略称:ILS2023) 運営:株式会社プロジェクトニッポン 後援:経済産業省」は、12月4日(月)-12月7日(木)に虎ノ門ヒルズ(東京)にて開催します(一部オンライン同時配信)。

ILS2023に参加するためのビジターチケットは定価25,000円、早割価格(11/20まで)15,000円(全て税込み)ですが、これを5,000円割引で購入するためのクーポンコードお申込みを現在受け付けています。









ILS2023に参加するためのビジターチケットは定価25,000円、早割価格(11/20まで)15,000円(全て税込)ですが、これを5,000円割引で購入するためのクーポンコードお申込みを現在受け付けています。

申込期限:10/3(火)23:59まで

お申込みでビジターチケットが5,000円割引で購入可能になるクーポンコードを後日お届けします。



早割価格15,000円⇒10,000円に!



パワーマッチング(商談会)を除く、4日間の全てのプログラムにご参加いただけます



チケット購入は10/4から開始です。とりあえず申込だけでもOK!



どなたでもお申込みいただけます。







▼お申込み・詳細はこちら▼

https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2023_0926









【150社+】有望スタートアップ150社以上の最新技術や製品を展示・デモ

【200社+】有力機関注目のスタートアップ200社以上がプレゼンテーション※名刺交換会あり

【50+】VC界キーパーソンや大企業オープンイノベーション担当者など50名が登壇する特別なセッション

【10+】脱炭素、再生可能エネルギーなど、ビッグトレンド分野別の交流会

【50+】スタートアップ協業に積極的な大企業マッチングブース

◇プログラム詳細は10/4に公開予定!



<ILSとは>

ILSは国内外の有力VCが注目する世界27か国600社の最先端テクノロジーを持つスタートアップと業界を先行する大手企業、VCのキーパーソンが登壇/出展し、16,000人(第10回実績)が参加するアジア最大規模のオープンイノベーションイベントです。

世界をリードするトップランナーたちから学び、最先端テクノロジーを体感し、オープンイノベーションを加速させる1年に1度の好機。逃さずご参加ください。



▼詳細はこちら▼

https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2023_0926







●冨山 和彦氏(経営共創基盤 IGPIグループ会長)の登壇が決定!

冨山和彦氏が語る「10年後に生き残る会社、消える会社の分水嶺」

~新規事業を生み出すべく大企業が取るべき判断と行動とは~





「日本的経営」の企業体質や企業文化から今こそ脱却しコーポレートトランスフォーメーション(CX)を加速させないと大激変期となるであろうこれからの10年を生き延びられない。

まさに今、分水嶺に立つ大企業の経営層やこれからの未来を担うリーダーたちに、冨山氏が新たな道筋を示します。

・日本企業のオープンイノベーション成功の鍵とは

・変化の時代に必要な「両利きの経営」ができるリーダーになるには

・日本経済復活の鍵となるコーポレートトランスフォーメーション(CX)に必要な「2つの手」

日時:12月7日(木)18:00~18:30

場所:虎ノ門ヒルズ森タワー ※オンライン同時配信



↓↓その他の登壇者情報↓↓



〇富高 忠房 氏(ソニーベンチャーズ 役員室 シニアベンチャーキャピタリスト)

〇永田 暁彦 氏(リアルテックホールディングス 代表取締役 / リアルテックファンド代表 / ユーグレナ 取締役 代表執行役員CEO)

〇杉本 直樹 氏(ホンダ・イノベーションズ 代表取締役CEO)



〇安井 邦博 氏(ブラザー工業 新規事業推進部長)

〇籔本 祐介 氏(JAPAN AIRLINES VENTURES JALイノベーションラボ 事業開発部 (兼) シリコンバレー投資戦略室 ゼネラルマネジャー)

〇佐伯 要 氏(BMW Motorrad General Manager)



〇浦木 史子 氏(三菱ケミカルグループ フロンティア&オープンイノベーション本部 本部)

〇宮田 拓弥 氏(Scrum Ventures Founding Partner and CEO)

〇関山 和秀 氏(Spiber 取締役兼代表執行役)



〇金岡博士 氏(人機一体 代表取締役社長)

〇小林 秀樹 氏(栗田工業 イノベーション本部 オープンイノベーション推進部 部長)

〇Gregory Glanzmann 氏(Tras Ltd. Chief Commercial Officer | 元BMW Motorrad Head of Digital Transformation)



And more... Coming Soon!



▼詳細はこちら▼

https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2023_0926







日時 : 2023年12月4日(月)~7日(木) 10:00 - 18:00

会場 : 虎ノ門ヒルズ 森タワー ※一部オンライン配信

東京都港区虎ノ門一丁目23番1号

参加対象 : 大企業の協業関連部署、スタートアップ、VC・投資家・支援機関・政府関係者など



▼詳細はこちら▼

https://ils.tokyo/event_2023/?utm_source=media&utm_medium=prtimes&utm_campaign=2023_0926



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/26-12:16)