氷を思わせる白い色面に繰り広げられる鋭い筆さばき。そこに生まれる有機的な絵具の跳ね。再現不能な線と緻密に分析された幾何学的な要素を組み合わせたアブストラクト・ペインティングで注目を集めているアーティスト、鈴木清麗(すずき・せいれい)。





オーストラリアのグリフィス大学クイーンズランド・カレッジ・オブ・アートにてデザインとアートを専攻。在学中、抽象絵画に影響を受け、特に有機的な線表現の美しさに惹かれたという鈴木は、日本に帰国後「線の美学」を追求すべく書道家に師事。書や書芸術を本格的に学びました。こうした抽象絵画と書芸術での経験を軸に独自の世界観を展開しています。





2021年から本格的に作家として活動を開始し、同年の東京・国立新美術館と京都・京セラ美術館で行われた公募展「Heart Art in TOKYO 2021」にて、それぞれ持田総章優秀賞、芸術賞を受賞しています。今年、2023年は 「現代アーティスト展 美しさのシルエット」(相田みつを美術館)で2000人もの来場者を記録し、ドバイで開催される中東最大級のアートイベント「World Art Dubai」 にも出展。デビュー以来破竹の勢いで活躍しているアーティストです。





「抽象表現から生まれる自由な発想と書芸術が持つ空間や線の息遣い、双方の感性を軸にジャンルや作風にとらわれず独自の表現方法で挑戦していきたい」





要素を削ぎ落としたペインティングのいっぽうで、昭和モダンも感じる具象画やグラフィティのような作品も手がけ、表現領域の限界が見えない鈴木清麗。デビューして3年と、まだまだ個展の開催も多くはなく、すぐに彼女を世界が見つけることになるでしょう。この超新星アーティストの展覧会を、ぜひご覧ください。



■タイトル:未定

■期間 :2023年12月2日(土)~12月11日(月)

■開館時間:13:00~19:00

※最終日のみ17:00終了

※入場は閉場30分前まで ※会期中無休

■場所 :YUGEN Gallery

■住所 :東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル3F

■入場料 :無料



※状況により、会期・開館時間が予告なく変更となる場合がございます。ご了承下さい。





鈴木清麗



すずき・せいれい/神奈川出身。Griffith University Queensland College of Art 学士首席修了。帰国後、抽象絵画の影響から前衛的な線表現を究めるべく書道家に師事。書を本格的に学ぶ。2021年より本格的に作家としての活動を開始。国立新美術館、京セラ美術館「Heart Art in TOKYO 2021」持田総章優秀賞、芸術賞を受賞。個展やグループ展での作品発表のほか、世界4大ビューティーページェントのひとつである「Mrs.Global.Earth TOKYO」でのライブペインティングや国際交流基金主催イベント「Music In Motion」などに出演するなど国内外に活動の幅を広げている。9月28日から下北沢DDD ARTにて開催されるグループ展「Crossing Borders with ART 2023」にも参加(10月9日まで)。

https://suzukiseirei.com/

https://www.instagram.com/suzuki_seirei/





展示・受賞歴等

【2021年】 株式会社トリドールホールディングス オフィス展示

京セラ美術館「Heart Art in TOKYO 2021」作品展示(芸術賞)

東京都国立新美術館「Heart Art in TOKYO 2021」作品展示(持田総章優秀賞)

SHIBUYA AWARDSファイナリスト

【2022年】 東京・SACS渋谷「Shibuya Art Collection Store」作品展示

東京・UP SIDE DOWN GALLEY「線を描く 師弟展」

ロサンゼルス国際交流基金(JPF)主催イベント「Music In Motion」出演

ミセスグローバルアース東京 群馬大会(オープニング出演)

【2023年】 東京・bajra step gallery「The Soul Types」





グループ展

【2023年】 ドバイ「World Art Dubai」出展

東京・相田みつを美術館 「現代アーティスト展 美しさのシルエット」

東京・DDD ART「Crossing Borders with ART 2023」



株式会社ジーンの運営する現代アートギャラリーです。当社オフィスに併設されるオフラインギャラリーとオンラインギャラリー(公式サイト)から構成され、現代アートの販売・プロモーションを実施するためのプラットフォームとして機能します。オンラインギャラリーについては、日本語、英語、中国語のマルチリンガルに順次対応予定となっており、国内現代アート作品・作家のプロモーション、作品販売をグローバルに展開してまいります。



【YUGEN Gallery 概要】

■名称 :YUGEN Gallery(読み:ユーゲンギャラリー)

■住所 :東京都渋谷区渋谷2-12-19 東建インターナショナルビル3F(株式会社ジーン併設)

■開館日 :不定期(展覧会開催期間のみ)

■開館時間 :平日14時~19時/土日祝13時~19時

展覧会により異なる場合があります

■公式サイト: https://yugen-gallery.com

■公式SNS:

Twitter: https://twitter.com/yugengallery_jp

Instagram: https://www.instagram.com/yugengallery.jp/

Facebook: https://www.facebook.com/yugengallery.jp/



当社はインターネット広告を活用したコンサルティングサービスを提供する<デジタルマーケティング事業>のほか、<アート・メディア事業>、<ライフスタイル事業>を展開しています。



<デジタルマーケティング・アドサービス事業>

・市場調査、競合調査など各種リサーチ

・インターネット広告運用(検索、SNS、動画など)

・SEO施策、アフェリエイト施策

・クリエイティブ制作、システム開発

・各種コンサルティングサービス

・ASPサービス「カチカチ」https://katikati.jp/



<アート・メディア事業>

・現代アートプラットフォーム「YUGEN Gallery」 https://yugen-gallery.com/ja/

・湘南エリアの総合情報サイト「湘南人」 https://shonanjin.com

・損しないための引越し総合マニュアル「引越し準備ナビ」 https://hikkoshi-1st.jp

・出版事業「Jeane Books」 https://jeanebooks.com/ja/



<ライフスタイル事業>

・コスメ事業「eサンプる」https://ee-sample.com/

・不動産事業「湘南人不動産」 https://realestate.shonanjin.com/



【株式会社ジーン 企業概要】

■代表者 :代表取締役 林田洋明

■設立 :2016年12月8日

■決算期 :6月

■資本金 :1億円(2023年1月現在/資本準備金含む)

■売上高 :18億9654万円(2023年6月期)

■公式サイト:https://jeane.jp

■公式SNS:

https://www.facebook.com/jeaneincjp

https://twitter.com/jeaneinc

https://www.instagram.com/jeaneincjp

■所在地 :〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-12-19

東建インターナショナルビル3F

電話 03-6380-6165 FAX 03-6380-6215

■免許など :古物商(美術品) 東京都公安委員会 第30331212827号

宅地建物取引業 東京都知事(1)第106709号

■問い合わせ先:pr@jeane.jp



