「自由への最大の脅威は、沈黙である」ナシム・エシュキ:イラン人プロクライマー、活動家、「Pomellato for Women」アンバサダー





[2023年 3月 8日] ポメラートは、国際女性デーを記念し、自由を訴える新キャンペーンとして6年目となる「Pomellato For Women(ポメラート・フォー・ウィメン)」の最新動画を発表します。



「ガラスの天井」を打ち破るような豪華メンバーが勢ぞろいしました。「Pomellato For Women」アンバサダーのジェーン・フォンダにアメリカの女優ジョーイ・キングの力強い声が加わり、イタリア人でバレーボールの世界チャンピオンで活動家のパオラ・エゴヌ、イラン人プロロッククライマーのナシム・エシュキらが、ポメラート CEOであるサビーナ・ベッリと共に、現代社会において自由がどれほど脅かされているか、自由を求める戦いに女性がどれだけ不公平な関わり方をしているかということについて、共に声を上げ、立ち上がり、行動しなければいけないと語っています。







#PomellatoForWomenのプラットフォームは、CEOであるサビーナ・ベッリによって2017年に始まり、変革に向けた積極的な女性のエンパワーメントをテーマに対話を生み出しています。ポメラートでは、従業員の75%を女性が占めています。この6年間、動画「Pomellato For Women」は、男女平等、女性同士のつながり、社会的包摂の必要性を訴えるために作られ続けています。ポメラートは、6年連続で「Pomellato’s godmother」のジェーン・フォンダを迎えることができ、光栄に思います。



ハリウッドを代表する女優であり、女性運動家、さらには政治活動家でもある彼女は動画で「私たちは自由を当然だと思いがちだ」と訴えています。エミー賞ノミネートの女優であり、起業家、プロデューサーとして活躍するジョーイ・キングは、「この業界の多くの女性たちが、私よりずっと前に道を切り開いてきてくれたことを、とても幸運に思う」と、これまでの歩みを称賛します。また、イタリアのバレーボール選手、作家、LGBTQ+の権利の推進者であるパオラ・エゴヌは「女性が一緒にいるとこんなに強くなれる、ということを知った」と人々を勇気づけています。「なりたい自分になるための戦い」と語る、イランのプロクライマーで女性の人権活動家のナシム・エシュキは、脅迫や政府の弾圧にもかかわらず、イランでアウトドアクライミングの先駆者となっています。2015年にポメラートのCEOに就任後、「1967年から女性を支持しているポメラート」というキーワードをいち早く展開したサビーナ・ベッリも、まさしく女性のための影響力と発想の代弁者として動画に登場しています。



彼女は、2023年のテーマについて、「残念ながら、女性や人としての私たちの自由は、世界中で脅威にさらされ続けており、今年はそれが特に顕著に表れています。私たちは、抑圧され、チャレンジを突き付けられ、縮小させられ、沈黙させられ、殺されています。誰もが立ち上がり、失われていく自由に対して声を上げる責任があります。私は、インスピレーションあふれるパワフルな仲間と共に、動画『Pomellato For Women』にて自由のために真実を語り、 声を上げ、伝えられることを誇りに思います」と語ります。



言葉を行動に移すポメラートは、2023年にケリング・ファウンデーションのパートナーであるFreeFromを通じて、家庭内暴力の犠牲者のためのチャリティーキャンペーン実施を発表しました。ロサンゼルスに拠点を置くFreeFromは、配偶者からの暴力や経済的不安の問題を取り除き、金銭的な安定と長期的な安全への段を提供しています。







