BRANDING PRODUCE COMPANYである株式会社Direct Tech(本社:東京都港区、代表取締役社長:森勇気、以下 Direct Tech)は、メイクアップYouTuber“マリリン”との協働プロデュースコスメブランド『vim BEAUTY』(ヴィム ビューティー)より、潤いを与え、メイクしたての仕上がりをまるごとキープするフィックスミスト「keep confidence mist」(キープ コンフィデンス ミスト)を4月14日(金)12:00に公式サイトにて発売いたします。







海外風メイクや半顔メイクなど、自身のメイク技術と知識を活かした動画が人気のメイクアップYouTuber“マリリン”が、「高いキープ力・プロ級の仕上がり・使いやすさ」にこだわり抜いたコスメブランド『vim BEAUTY』。高いキープ力が人気のクッションファンデーションやプライマーに続くベースメイクアイテムとして、「keep confidence mist」を発売いたします。



「keep confidence mist」は、メイク後の顔にスプレーすることで、メイクしたての仕上がりをまるごとキープするフィックスミストです。水分膜を形成するフィッティングポリマーが肌を守りながら、汗や水、皮脂などによる崩れを防ぎ、メイクしたての状態をまるごと持続(※)します。また霧のように細かいミストがムラなく均一に広がることで、配合された7種の保湿オイル成分が顔全体に潤いを与えつつ、乾燥を防ぎます。



数々のコスメを試してきた“マリリン”がプロデュースをするコスメブランドとして、注目を集める『vim BEAUTY』。今後も“マリリン”本人が何度も試行錯誤を重ねてこだわり抜いた商品展開にご注目ください。

※個人差がございます。



商品詳細



潤いを与え、メイクしたての仕上がりをまるごとキープするフィックスミスト

keep confidence mist(キープ コンフィデンス ミスト)







【商品概要】

●商品名:keep confidence mist(キープ コンフィデンス ミスト)

●内容量:80mL

●価 格:¥1,650(税込)

●発売日:4月14日(金)12:00(vim BEAUTY公式サイトにて)



〈商品詳細〉

メイク後の顔にスプレーすることで、メイクしたての仕上がりをまるごとキープするフィックスミストです。

水分膜を形成するフィッティングポリマーが肌を守りながら、汗や水、皮脂などによる崩れを防ぎ、メイクしたての状態をまるごと持続(※)します。

また霧のように細かいミストがムラなく均一に広がることで、配合された7種の保湿オイル成分が顔全体に潤いを与えつつ、乾燥を防ぎます。



※個人差がございます。



【Point 01】

メイクをピタッと密着キープ

汗や水、皮脂などによる崩れを防ぎ、

メイクしたての状態をまるごと持続(※)

※個人差がございます。





【Point 02】

マイクロミスト

霧のように細かいミストが

ムラなく均一に広がる





【Point 03】

潤いチャージ

7種の保湿オイル成分が

潤いを与え、乾燥を防ぐ







【HOW TO USE】

1.容器を上下によく振る





2.顔から15cm程離して

まんべんなく4~5プッシュ





3.肌に触れずに乾かす





※使用前のメイクツールに

適量スプレーすることで、

メイクの密着力を高めます。







ブランドコンセプト









Be Yourself, vim Yourself.



私は何色にでもなれる。

ありのままの自分に、活力を。





マリリン プロフィール







fukuse yuuri:マリリン



YouTube登録者数103万人、動画再生回数は3億9000万超を誇るメイクアップYouTuber。メイクアップ動画を中心に、料理や掃除などライフスタイルの動画で人気を集める。現在三児の母。数多くいる”美容系YouTuber”の中でも ハリウッドセレブさながらの外国人風メイクで話題を呼んでいる。現在はYouTuberとしての枠を超え、メイク講師や、企業へのSNSアドバイザー、コスメ商品のプロデュースなど活動は多岐にわたる。



【YouTube】https://www.youtube.com/c/MarilynFukuseYuuri

【Instagram】https://www.instagram.com/yuuri_fukuse/

【Twitter】https://twitter.com/No5yuurin

【TikTok】 https://www.tiktok.com/@marilynfukuse





Direct Tech 会社概要



Direct Techは、独自のメソッドでD2CブランドをグロースさせるBRANDING PRODUCE COMPANYです。多様な領域で展開する自社ブランドのノウハウをベースに、エージェントとしてもワンストップでブランドのグロースを支援します。



会社名 :株式会社Direct Tech

住所 :東京都港区赤坂 4-15-1 赤坂ガーデンシティ 17F

設立 :2018年11月

代表者 :森 勇気

事業内容:D2C事業、D2Cブランドコンサルティング事業、D2Cエージェント事業

URL :https://direct-tech.jp/



